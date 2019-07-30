Почему в ХХI веке люди массово стали глупеть (Объясняют ученые)

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Сегодня мы можем находить любую информацию за считанные секунды; получать образование, не выходя из дома, и общаться с людьми по всему земному шару. Тем не менее, как обнаружили ученые, во втором десятилетии XXI века уровень интеллекта человечества стал неуклонно снижаться.

Мы в AdMe.ru раздосадованы тем фактом, что наши ровесники 30 лет назад были умнее нас, и хотим понять, почему так происходит и нужно ли срочно отложить телефон и садиться за книжки.

Человечество действительно глупеет?

Ученые десятилетиями отслеживают изменения уровня интеллекта людей разных возрастных групп при помощи теста на IQ. Средним значением считается 100 баллов, а IQ менее 70 часто квалифицируется как умственная отсталость. С 1909 по 2013 год человечество становилось умнее благодаря улучшению условий жизни, доступу к образованию и развитию технологий. Этот статистический феномен получил название «Эффект Флинна». Однако с 90-х годов темпы роста показателя IQ стали снижаться, а с 2013 года рост сменился спадом. Эту тенденцию наблюдают исследователи по всему миру. В 2000 году среднемировой показатель IQ составил 90,31 балла. Ученые прогнозируют, что к 2050 году он упадет до 86,67 балла. Если двигаться такими темпами, через полтора столетия взрослый человек будет иметь интеллект 9-летнего ребенка.

Интернет заменил память

Причины глобального снижения уровня интеллекта доподлинно неизвестны. Но уже сегодня эксперты проводят исследования и строят гипотезы. Согласно одной из них, наши умственные способности страдают от того, что мы все больше зависим от смартфонов и интернета. Действительно, теперь нет нужды держать в голове информацию, которую можно практически мгновенно найти в сети. Не нужно больше уметь считать в уме или запоминать дорогу, ведь есть калькулятор и GPS-навигатор. В итоге выдающийся эрудит проиграет в интеллектуальной игре нерадивому школьнику со смартфоном. Все это лишает современного человека мотивации тренировать свой мозг. Подобно тому, как физическая сила когда-то перестала быть преимуществом, сегодня своих преимуществ лишаются эрудиция и память.

Плохая экология

Неблагоприятная экологическая обстановка влияет на мозг еще в материнской утробе. IQ детей 4–6 лет, рожденных в самых загрязненных регионах США, оказался на 2 балла ниже, чем показатели их сверстников в городах с лучшей экологией. Впрочем, вредные выбросы в атмосферу способствуют снижению интеллекта у людей в любом возрасте, говорят исследователи. Парниковые газы ухудшают наши концентрацию, память и умение принимать решения. Исследования, проведенные в Китае с участием 20 тыс. человек, показали, что загрязненный воздух влияет в первую очередь на способности к математике и изучению языков. Причем мужчины более подвержены его воздействию, чем женщины. В особой группе риска люди старше 64 лет, которым высокая концентрация углекислого газа в атмосфере грозит деменцией.

«Загрязненный воздух может снизить наш интеллект в масштабах, сопоставимых с годом учебы. Это грандиозно». Ученый Йельского университета Кси Чен (Xi Chen)

Что делать? К сожалению, улучшение экологической обстановки, особенно в больших городах, долгий и нелегкий процесс. Но уже сегодня специалисты советуют больше дышать свежим воздухом и устанавливать очистительные фильтры в домах и офисах.

Успешные люди меньше размножаются

В развитых странах женщины с высоким уровнем образования и успешной карьерой все чаще либо вообще отказываются иметь детей, либо заводят только одного ребенка. В то время как в социальных группах с низким доходом показатели деторождения выше. Только это вовсе не значит, что ребенок из образованной семьи умнее деревенского мальчишки. Утверждение о том, что интеллект зависит от генетических факторов («у умных людей рождаются умные дети»), многие ученые сегодня подвергают сомнению. При этом дети из «умных» семей (а их рождается все меньше) имеют больше возможностей для получения образования и развития интеллекта. Поэтому сокращение рождаемости в среде социально благополучного населения действительно может влиять на глобальные показатели IQ.

Жирная и сладкая пища

Рацион среднестатистического жителя Земли за последние 100 лет значительно изменился. Это тоже повлияло на интеллект. По данным Всемирной продовольственной организации ООН, человечество в последние 50 лет стало употреблять больше животного жира и сахара. Мозг работает медленнее не только когда вы потребляете чрезмерное количество сахаросодержащих продуктов — фрукты в больших количествах тоже негативно влияют на его деятельность. Насыщенные жиры (красное мясо, молочные продукты, кокосовое и пальмовое масла) разрушают нейронные цепочки, которые ответственны за мотивацию. А вот жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, семечках и орехах, наоборот, защищают нейроны от повреждений.

IQ-тесты пора пересмотреть

Методы измерения уровня интеллекта, возможно, стоит пересмотреть, делают вывод исследователи. Новые технологии изменили жизнь человека, и мозг приспосабливается к новой среде. Неизбежно некоторые функции становятся менее значимыми, при этом возрастает роль креативного мышления. Именно развитие воображения и творческих способностей в XXI веке выходит на первый план. Успешными становятся люди, способные генерировать свежие идеи. Стандарты IQ-тестов, установленные в прошлом столетии, возможно, просто-напросто уже устарели.

«Мне кажется, нам нужно признать, что с течением времени люди сталкиваются с отличным от своих предков интеллектуальным опытом в связи с использованием таких технологий, как, например, социальные сети. То, как проявляется их интеллект, тоже изменилось. Методы образования должны приспособиться к этим изменениям». Профессор психологии Королевского колледжа Лондона Робин Моррис

Наверное, все же не стоит отказываться от калькулятора или навигатора. Вместо этого ученые советуют почаще откладывать смартфон в сторону и браться за книжку.

Лайфхак: как держать мозг в тонусе

«Моими воспитателями были в первую очередь книги. А потом уже родители». Илон Маск

Именно научную фантастику преподаватели различных дисциплин в Стэнфордском университете советуют своим студентам читать для развития мышления и воображения. Глава SpaceX Илон Маск в детстве проводил за чтением подобной литературы по 10 часов в день. Впрочем, как выяснилось, увлечение книгами любого жанра стимулирует мозговую деятельность. Причем полезно не только вдумчивое изучение и анализ текста, но и чтение для удовольствия. Когда мы читаем, благодаря «эффекту погружения» представляем себя на месте героя. Это активизирует те области мозга, которые до этого не были задействованы. Во время просмотра телевизора или увлечения компьютерными играми такого эффекта не наблюдается.