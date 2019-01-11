Почему умные и красивые женщины все чаще выбирают одиночество

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У многих из нас есть прекрасная во всех отношениях подруга, которая почему-то не спешит заводить семью. Она может весело шутить на эту тему, но, оказывается, это серьезная проблема современного мира: все больше красивых и умных девушек избегают постоянных отношений. Около 50,2 % американских женщин не замужем — это приблизительно 124,6 млн человек.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, откуда растут корни этой проблемы и почему все больше девушек не хотят вступать в отношения.

1. Современные женщины независимы

Женщины борются за свои права, меняют мир и становятся независимыми. Многие из них уже давно работают наравне с мужчинами, а иногда и опережают их в процессе продвижения по карьерной лестнице. Даже физическое превосходство мужчин теперь не играет особенной роли: современная женщина может заплатить соответствующим специалистам, чтобы те помогли ей перевезти тяжелый груз или что-то починили. И часто это гораздо быстрее, чем ждать, пока муж решит возникшую проблему.

2. Женщины начали больше ценить свое свободное время

Современные женщины все чаще выбирают возможность потратить время на себя, вместо того чтобы после работы готовить ужин своему мужу и нескольким детям. Салоны красоты, шопинг, интересные мастер-классы и дополнительное образование кажутся им более привлекательными, чем уход за детьми и мужчиной.

3. Женщины становятся более эмоционально устойчивыми

Когда люди шутят о сильных женщинах, живущих в одиночестве с котами, — это не так уж далеко от истины. Современные женщины действительно стали морально сильнее, эмоционально устойчивее и образованнее, чем их предшественницы. Сегодняшний мир дает многим девочкам почти столько же возможностей, сколько и мальчикам. Женщины уже не боятся, что останутся одни и без средств к существованию. Они предпочитают дожидаться равных партнеров, которые их уважают, вместо того чтобы делить свою жизнь с неподходящим человеком.

4. У современных женщин высокие стандарты

Когда вы сами зарабатываете деньги, имеете ученую степень, а то и две, заботитесь о своей внешности и стараетесь расти как личность, вам хочется найти равного себе человека. Современные женщины не готовы снижать свои стандарты и хотят видеть рядом тех, кто ценит их усилия и развивается в том же темпе. Если таких нет, то им проще быть одним и продолжать заботиться о себе.

5. Мужчины боятся умных и красивых женщин

Многим мужчинам сложно сделать первый шаг к сближению, когда они видят перед собой умную, красивую и независимую женщину. Трудно представить, что она одинока. К тому же никто не хочет получить отказ. Женщины, в свою очередь, тоже редко делают первый шаг к знакомству, ожидая этого от мужчин, либо же просто из-за того, что слишком сосредоточены на своей жизни.

6. Современные женщины уже не верят в сказки

У современных женщин гораздо меньше доверия к мужчинам. Виной этому стандарты эпохи потребления. Сегодня люди легко меняют партнеров, и даже предложение вступить в брак не гарантирует, что он сохранится надолго. С другой стороны, современные девочки с детства видят фильмы об успешных бизнес-леди, которые управляют собственными компаниями или просто прекрасно делают свое дело. Сегодняшний мир диктует нам другие приоритеты, и мы подстраиваемся под них.