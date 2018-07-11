Как люди превращают себя в магнит для неприятностей и что с этим делать

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Бутерброд всегда падает маслом вниз, соседняя очередь движется быстрее, а если какая-то неприятность может случиться, она обязательно произойдет. Эти наблюдения часто называют законами Мерфи, но в народе они больше известны как «законы подлости». С другой стороны, есть люди, словно рожденные под счастливой звездой. Они всегда оказываются в нужное время в нужном месте, а удача так и липнет к ним. В чем же разница между счастливчиками и неудачниками и как склонить чашу весов в пользу успеха и везения?

AdMe.ru советует прочесть эту статью каждому, кто забывал дома зонтик и попадал под проливной дождь, перед кем закрывали кассу в магазине и кто приходил на остановку ровно на одну минуту позже, чем отправлялся его автобус. Возможно, проблема вовсе не в том, что мир жесток и несправедлив, а в том, что вы сами решили так жить.

1. Вы чувствуете, что идете не по своему пути

В постоянной спешке и суете попробуйте на минуту остановиться и спросить себя, по душе ли вам та жизнь, которой вы живете. Вы сами выбрали профессию, партнера, хобби, дом или ваши решения были продиктованы чужими желаниями? Если ваша жизнь идет наперекосяк и все словно валится у вас из рук, возможно, вы сейчас совершенно не на своем месте. Вопрос «А чего же я хочу?» кажется легким только на первый взгляд. Вспомните героя фильма «Трасса 60». Ему пришлось пройти немало испытаний, чтобы понять, чего он на самом деле хочет, и бороться за это. Вам вовсе не обязательно встречать на своем пути волшебника, исполняющего желания. Вы можете стать таким волшебником для самого себя. Главное — правильно сформулировать желание и превратить его в достижимую цель.

2. Вы постоянно откладываете дела на потом

Стивен Кинг говорил о том, что жить нелегко, если не умеешь расслабляться. Конечно, отдыхать полезно, и, согласно мнению ученых, любовь к прокрастинации даже говорит о высоком уровне интеллекта. Но лишь в том случае, если процесс откладывания дел не затягивается на дни, месяцы и годы. Доктор Тимоти Пичил считает, что люди склонны идти по пути наименьшего сопротивления и если они сталкиваются с чем-то сложным, то пытаются максимально это упростить. Зачем вешать карниз в комнате, если можно этого не делать? Что ж, все верно. Кто хочет — ищет возможность, кто не хочет — причину. Мы можем найти время для всего, при условии что действительно этого хотим. Но еще есть такое понятие, как «нужно». Выбросить мусор, забрать ребенка из школы, прибить полку. Вы ведь хотите жить в чистоте и видеть вашу семью счастливой? Ну так возьмите в конце концов молоток и гвозди!

3. Вы не думаете о своем здоровье или, наоборот, слишком зациклены на нем

Здоровье — это самая большая ценность человека, но многие относятся к нему весьма легкомысленно. А ведь ваше физическое состояние имеет самое прямое влияние на качество жизни и ваши личные успехи. Добавьте в свой рацион свежих овощей и фруктов, больше двигайтесь, найдите в себе силы отказаться от лишнего бокала на вечеринке и не забывайте проходить плановый медицинский осмотр. Даже этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя гораздо лучше. Мы ни в коем случае не призываем вас превращаться в ипохондрика и алчно подсчитывать, сколько лет жизни вы теряете из-за своих вредных привычек, ведь это правило действует и наоборот. Исследователи и психологи единогласно утверждают, что гнев, раздражительность, тоска и другие негативные эмоции могут стать причиной целого ряда заболеваний. И если уж вам позарез хочется ту вредную булочку, иной раз можно себе это позволить. Хорошее настроение порой важнее лишних калорий.

4. Вам некомфортно в стенах собственного дома

Помните выражение «Мой дом — моя крепость»? Именно в родных стенах мы восстанавливаем свои силы, отдыхаем, наполняем себя энергией и готовимся к новым достижениям. Если же дома вы ударяетесь о дверные косяки, режете пальцы кухонным ножом или у вас постоянно сбегает кофе, значит, дом уже не ваша крепость, а скорее место, где можно переночевать и побыстрее снова уйти по делам. Говорят, что жилище человека определяет характер его хозяина. Точно ли ваш дом отражает ваше внутреннее состояние? Возможно, вы любите минимализм, но ваш дом наполнен винтажными сервантами, полными бабушкиных сервизов? Постарайтесь сделать свое жилище максимально уютным и комфортным, наполните его вещами, которые вам нравятся, придумайте свои домашние традиции, и неприятности начнут обходить вас стороной.

5. Вы сами программируете себя на неудачу

Роберт Энтони, автор книги «Секреты уверенности в себе», считает, что люди, которые не могут добиться поставленных целей, придумывают в свое оправдание слишком много отговорок. Но стоит помнить, что великие поэты Гомер и Данте были слепыми, Даниэль Дефо написал своего «Робинзона Крузо», находясь в тюрьме, а Бетховен создавал музыку и после того, как совершенно оглох. Взвесьте аргументы, которые вы придумали в оправдание своему бездействию, и поймите, что они в действительности являются фальшивыми. Есть два человека. Один считает, что не сможет чего-то сделать. Второй — что сможет. Что интересно, правы оба. Выбирайте, каким человеком хотите быть вы. Не стоит недооценивать силу мысли. Неудачи изменяют наше восприятие действительности, а подсознание нередко играет с нами злые шутки. Возьмите себя в руки и начинайте каждый день с улыбки и веры в себя.

6. Многие решения принимает ваш внутренний ребенок

Эрик Берн выдвинул концепцию, согласно которой в каждом человеке сочетаются ребенок, родитель и взрослый. Если вы принимаете импульсивные решения, часто обижаетесь и все время находитесь под влиянием своих эмоций, значит, главную роль играет ваш внутренний ребенок. Возможно, родители не всегда верили в вас и поддерживали ваши идеи. Дайте им право на ошибку и простите детские обиды и резкие слова. Вы выросли, а значит, несете полную ответственность за свой выбор и решения. И если в детстве вам что-то не удалось сделать, самое время это исправить.

7. Вас окружают токсичные люди

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Неприятности часто сопровождают людей, которым давно пора пересмотреть свой круг общения. Люди порой недооценивают влияние окружающих на свою жизнь. А ведь слова, которые вы постоянно слышите от близких, впечатываются в вашу память. Если подруга постоянно твердит вам о том, что с такой грудью нормальный парень вам не светит, рано или поздно вы и сами начнете в это верить. Есть люди, которые самоутверждаются за счет других. Есть те, которым хорошо только тогда, когда другим плохо. Прислушивайтесь к своим ощущениям: если после общения с человеком вы чувствуете внутреннюю пустоту и расстройство, не соглашайтесь на вторую встречу.

8. Вы переоцениваете то, чего у вас нет, и недооцениваете то, что уже есть

Психолог Соня Любомирски в своей книге «Психология счастья. Новый подход» говорит о том, что очень важно быть благодарными. Люди находятся в постоянной гонке за все новыми и новыми достижениями и часто не придают должного значения тому, что у них уже есть. Поженились — нужна квартира. Появилось жилье — время подумать о детях. Родился ребенок — нужен загородный дом, чтобы больше свежего воздуха, и обязательно сад и огород. Мы ставим все новые и новые цели, и когда что-то не получается, конечно же, расстраиваемся. Но говорим ли мы спасибо, когда достигаем желаемого? Когда вы цените все, что имеете, вы тем самым повышаете значимость этих вещей, событий или людей. Другими словами, чувство благодарности за то, что у вас есть, делает вас более счастливым и оптимистично настроенным. Если у такого человека и случаются неприятности, то он воспринимает их намного проще и не принимает близко к сердцу.

9. Вы слишком часто сравниваете себя с другими

Марина Цветаева однажды сказала: «В жизни свое место знаю. И оно не последнее, ибо никогда не становлюсь в ряд». Сравнение себя с кем-то другим действительно отравляет. Психологи бьют тревогу: молодые люди проводят очень много времени в социальных сетях, сравнивая себя с другими, и чаще всего приходит к выводу, что они не такие красивые, успешные и одаренные. Отсюда депрессия, невроз и заниженная самооценка. Вот только далеко не всегда яркие картинки в профиле соответствуют действительности. Если вам уж слишком хочется себя с кем-то сравнивать, пусть это будет ваша более ранняя «версия» самого себя. Поставьте перед собой задачу с каждым днем становиться немножко лучше и смело двигайтесь вперед. И повода рефлексировать у вас не останется.

10. Вы слишком упрямы и поступаете наперекор здравому смыслу

Упрямство — хорошая черта, которая во многом определяет успешность человека. Согласно исследованиям ученых, это одно из важнейших качеств, ведь благодаря ему люди могут добиваться поставленных целей, иметь собственное мнение и сопротивляться авторитарной власти. Но если вы упрямо делаете глупость за глупостью, чтобы не признавать свою слабость или ошибку, ничего хорошего в этом нет. Старайтесь не совершать опрометчивых поступков из вредности или чтобы что-то кому-то доказать. Докажете или нет — вопрос спорный, а вот с результатами своих действий вам нужно будет жить.