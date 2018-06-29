Почему у некоторых людей возникают пугающие мысли вроде желания спрыгнуть с моста или повернуть машину на встречку
«Мы стоим на краю пропасти. Мы глядим в бездну — у нас кружится голова — нам дурно. Наше первое движение отступить от опасности. Непонятным образом мы остаемся. Среди страстей нет страсти более дьявольской и более нетерпеливой, чем та, которую испытывает человек, когда, содрогаясь над пропастью, он хочет броситься вниз. Позволить себе, хотя бы на одно мгновенье, думать, — означает неминуемую гибель; ибо размышление велит нам воздержаться, и потому-то, говорю я, мы не можем».
Эдгар Аллан По, «Демон извращенности»
Если такая ситуация кажется вам незнакомой и слегка шизофреничной, AdMe.ru откроет вам глаза на эту довольно часто встречающуюся в интернет-запросах проблему. А если же вам все это знакомо — можете подивиться, что вы такой не один, возгордиться, что вы стоите в одном ряду с великими писателями, романтизировать свои страхи, а уж дальше решать, к какому психотерапевту идти. Шутка. Читаем!
Что это за явление?
Все эти ужасные и внезапные желания вроде спрыгнуть в бездну, как в рассказе Эдгара По, либо менее поэтично — просто с балкона / моста, или броситься под поезд, когда у вас все хорошо и причин для такого поступка вроде бы и нет, называются контрастными навязчивостями, поскольку по содержанию резко противоречат моральным и этическим установкам их обладателя. Еще одна важная их особенность: они никогда НЕ реализовываются. Но, согласитесь, возникновение таких мыслей все равно кажется крайне пугающим и неконтролируемым.
Что об этом говорит наука? Внимание, сейчас будет сложно: такие стихийные фантазии — это подвид обсессивно-компульсивного расстройства личности (ОКР) с добавлением тревожного расстройства. Чтобы вы представляли, что такое ОКР, вот вам примеры людей, которые обладают самыми распространенными его разновидностями:
- те, кто по сто раз перепроверяют, закрыли ли они дверь, выключили ли утюг и т. п.;
- кто панически боится бактерий и убирается по нескольку раз в день, по многу раз моет руки и т. д.;
- те, кто совершает некие ритуалы, чтобы плохие мысли не материализовались, например стучит каблучком левой ноги по порогу каждый раз при выходе из дома, чтобы не произошло ничего плохого;
- те, кого приводят в неимоверный ужас вещи, лежащие несимметрично; и т. д.
Если вы узнали в списке себя, то, грубо говоря, да, в вас есть малюсенькие зачатки психа. Но не клинического. Если вам и вашим окружающим это не мешает жить, то все в норме.
Но вернемся к нашему сегодняшнему главному виду ОКР.
Самые частые подобные мысли, возникающие в голове
Все, что начинается с «а что, если», а дальше бредовое противоречие вашего мышления и ситуации:
- А ЧТО, ЕСЛИ сейчас взять да и прыгнуть с этого моста / балкона?
- А ЧТО, ЕСЛИ взять и закричать во время лекции?
- А ЧТО, ЕСЛИ полоснуть этим кухонным ножом себе по венам?
- А ЧТО, ЕСЛИ прыгнуть на рельсы в метро прямо перед прибытием состава?
- А ЧТО, ЕСЛИ ударить своего ребенка?
- А ЧТО, ЕСЛИ крикнуть «Славься, сатана!» во время церковной службы?
- А ЧТО, ЕСЛИ засунуть руку в мясорубку?
- А ЧТО, ЕСЛИ взять сейчас и повернуть на встречку?
Зачастую такие мысли возникают у людей творческих, например контрастные навязчивости помимо Эдгара По точно так же описал еще один «жизнерадостный» писатель — Жан-Поль Сартр: «Страх возникает не оттого, что я могу упасть в пропасть, а оттого, что я могу в нее броситься».
Более того, в своей книге «Бытие или ничто» он даже дал название этому чувству — L’appel du vide, что означает «зов пустоты». Поясним, почему именно так. Сартр, будучи экзистенциалистом, утверждал, что наивысшее проявление свободы человека — это самоубийство. И в такие моменты, когда будто пустота внизу пробуждает в нас эти мысли, «зовет» к свободе, мы вполне можем осознать ценность своей жизни, своей свободы — и сделать шаг в бездну, хотя бы мысленный.
Нужна ли таким людям помощь?
При таких мыслях нужна помощь психотерапевта, если вы согласитесь хотя бы с одним из этих пунктов.
- Та мысль, которая постоянно у вас в голове, кажется вам неимоверно важной или даже судьбоносной. Вы непрерывно думаете о ней, откладывая другие мысли и дела.
- Такое состояние ухудшает качество вашей жизни, вы всего боитесь, но никак не можете избавиться от этой навязчивости.
- Ваше странное поведение замечают окружающие, более того, оно мешает вашим близким.
Если же такие мысли появляются лишь в редких эпизодах вашей жизни и совершенно вам не мешают, то все в порядке. Скорее всего, это особенность вашей психики, либо просто «вспышки фантазии» на фоне тревожного расстройства, переутомления, стресса или недостатка сна — для их устранения достаточно как следует отдохнуть.
Как с этим бороться?
Помимо отдыха есть еще 2 способа борьбы с навязчивостями:
- Как мы уже упомянули, подобные навязчивости никогда не становятся реальностью. Однако, когда они появляются в голове, подлинно ничего нельзя гарантировать. Поэтому зачастую жертвы навязчивостей придумывают различные ритуалы, которые замещают или отвлекают их от собственных фантазий. Например, некоторые люди начинают кашлять, чтобы перебить мысль, кто-то засовывает руки в карманы, чтобы не ударить кого, кто-то всегда стоит только на середине платформы, чтобы не думать о внезапной притягательной идее броситься под поезд, — это немного дискомфортный и странный способ, но все же действенный.
- Есть еще один хороший способ, придуманный психиатром Джозефом Вольпе: замена тревожных мыслей на что-то менее тревожное. Грубо говоря, нужно представить, как что-то происходит в противовес вашей мысли. Например, вы прямо-таки видите, как вы сейчас бросаетесь под поезд. Одновременно следует представить, как героически действует машинист и молниеносно дергает стоп-кран. Вы целы, пассажиры помогают вам взобраться на перрон и успокаивают. С вами все в порядке, мысль ушла.
Признайтесь, а вы когда-либо испытывали этот загадочный «зов пустоты»?
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru