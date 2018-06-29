Почему у некоторых людей возникают пугающие мысли вроде желания спрыгнуть с моста или повернуть машину на встречку

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«Мы стоим на краю пропасти. Мы глядим в бездну — у нас кружится голова — нам дурно. Наше первое движение отступить от опасности. Непонятным образом мы остаемся. Среди страстей нет страсти более дьявольской и более нетерпеливой, чем та, которую испытывает человек, когда, содрогаясь над пропастью, он хочет броситься вниз. Позволить себе, хотя бы на одно мгновенье, думать, — означает неминуемую гибель; ибо размышление велит нам воздержаться, и потому-то, говорю я, мы не можем». Эдгар Аллан По, «Демон извращенности»

Если такая ситуация кажется вам незнакомой и слегка шизофреничной, AdMe.ru откроет вам глаза на эту довольно часто встречающуюся в интернет-запросах проблему. А если же вам все это знакомо — можете подивиться, что вы такой не один, возгордиться, что вы стоите в одном ряду с великими писателями, романтизировать свои страхи, а уж дальше решать, к какому психотерапевту идти. Шутка. Читаем!

Что это за явление?

Все эти ужасные и внезапные желания вроде спрыгнуть в бездну, как в рассказе Эдгара По, либо менее поэтично — просто с балкона / моста, или броситься под поезд, когда у вас все хорошо и причин для такого поступка вроде бы и нет, называются контрастными навязчивостями, поскольку по содержанию резко противоречат моральным и этическим установкам их обладателя. Еще одна важная их особенность: они никогда НЕ реализовываются. Но, согласитесь, возникновение таких мыслей все равно кажется крайне пугающим и неконтролируемым. Что об этом говорит наука? Внимание, сейчас будет сложно: такие стихийные фантазии — это подвид обсессивно-компульсивного расстройства личности (ОКР) с добавлением тревожного расстройства. Чтобы вы представляли, что такое ОКР, вот вам примеры людей, которые обладают самыми распространенными его разновидностями: те, кто по сто раз перепроверяют, закрыли ли они дверь, выключили ли утюг и т. п.;

кто панически боится бактерий и убирается по нескольку раз в день, по многу раз моет руки и т. д.;

те, кто совершает некие ритуалы, чтобы плохие мысли не материализовались, например стучит каблучком левой ноги по порогу каждый раз при выходе из дома, чтобы не произошло ничего плохого;

те, кого приводят в неимоверный ужас вещи, лежащие несимметрично; и т. д. Если вы узнали в списке себя, то, грубо говоря, да, в вас есть малюсенькие зачатки психа. Но не клинического. Если вам и вашим окружающим это не мешает жить, то все в норме. Но вернемся к нашему сегодняшнему главному виду ОКР.

Самые частые подобные мысли, возникающие в голове

Все, что начинается с «а что, если», а дальше бредовое противоречие вашего мышления и ситуации: А ЧТО, ЕСЛИ сейчас взять да и прыгнуть с этого моста / балкона?

А ЧТО, ЕСЛИ взять и закричать во время лекции?

А ЧТО, ЕСЛИ полоснуть этим кухонным ножом себе по венам?

А ЧТО, ЕСЛИ прыгнуть на рельсы в метро прямо перед прибытием состава?

А ЧТО, ЕСЛИ ударить своего ребенка?

А ЧТО, ЕСЛИ крикнуть «Славься, сатана!» во время церковной службы?

А ЧТО, ЕСЛИ засунуть руку в мясорубку?

А ЧТО, ЕСЛИ взять сейчас и повернуть на встречку? Зачастую такие мысли возникают у людей творческих, например контрастные навязчивости помимо Эдгара По точно так же описал еще один «жизнерадостный» писатель — Жан-Поль Сартр: «Страх возникает не оттого, что я могу упасть в пропасть, а оттого, что я могу в нее броситься». Более того, в своей книге «Бытие или ничто» он даже дал название этому чувству — L’appel du vide, что означает «зов пустоты». Поясним, почему именно так. Сартр, будучи экзистенциалистом, утверждал, что наивысшее проявление свободы человека — это самоубийство. И в такие моменты, когда будто пустота внизу пробуждает в нас эти мысли, «зовет» к свободе, мы вполне можем осознать ценность своей жизни, своей свободы — и сделать шаг в бездну, хотя бы мысленный.

Нужна ли таким людям помощь?

При таких мыслях нужна помощь психотерапевта, если вы согласитесь хотя бы с одним из этих пунктов. Та мысль, которая постоянно у вас в голове, кажется вам неимоверно важной или даже судьбоносной. Вы непрерывно думаете о ней, откладывая другие мысли и дела.

Такое состояние ухудшает качество вашей жизни, вы всего боитесь, но никак не можете избавиться от этой навязчивости.

Ваше странное поведение замечают окружающие, более того, оно мешает вашим близким. Если же такие мысли появляются лишь в редких эпизодах вашей жизни и совершенно вам не мешают, то все в порядке. Скорее всего, это особенность вашей психики, либо просто «вспышки фантазии» на фоне тревожного расстройства, переутомления, стресса или недостатка сна — для их устранения достаточно как следует отдохнуть.

Как с этим бороться?

Помимо отдыха есть еще 2 способа борьбы с навязчивостями: Как мы уже упомянули, подобные навязчивости никогда не становятся реальностью. Однако, когда они появляются в голове, подлинно ничего нельзя гарантировать. Поэтому зачастую жертвы навязчивостей придумывают различные ритуалы, которые замещают или отвлекают их от собственных фантазий. Например, некоторые люди начинают кашлять, чтобы перебить мысль, кто-то засовывает руки в карманы, чтобы не ударить кого, кто-то всегда стоит только на середине платформы, чтобы не думать о внезапной притягательной идее броситься под поезд, — это немного дискомфортный и странный способ, но все же действенный.

Есть еще один хороший способ, придуманный психиатром Джозефом Вольпе: замена тревожных мыслей на что-то менее тревожное. Грубо говоря, нужно представить, как что-то происходит в противовес вашей мысли. Например, вы прямо-таки видите, как вы сейчас бросаетесь под поезд. Одновременно следует представить, как героически действует машинист и молниеносно дергает стоп-кран. Вы целы, пассажиры помогают вам взобраться на перрон и успокаивают. С вами все в порядке, мысль ушла.

Признайтесь, а вы когда-либо испытывали этот загадочный «зов пустоты»?