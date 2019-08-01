Почему у хороших людей получается плохой брак и как это исправить. Советы психолога по сохранению крепких отношений
Когда люди вступают в брак, они уверены, что они наконец нашли того, с кем будет то самое «долго и счастливо до конца дней». Но, к сожалению, часто бывает так, что у хороших и любящих людей не получается наладить совместную жизнь и сделать брак счастливым. И это не значит, что они не подходят друг другу, просто им нужно немного помочь. Московский психолог Павел Зыгмантович считает, что людям нужна не столько профессиональная помощь, сколько знания. Поэтому у себя в блоге он собрал понятную и научно обоснованную информацию о том, как наладить семейную жизнь.
Мы в AdMe.ru прочитали все от корки до корки и готовы поделиться причинами супружеских размолвок и советами по сохранению счастливого брака. Вот список основных ошибок, которые допускают женатые пары.
1. Не прислушиваемся к словам партнера
- Виной всему наше несовершенство. Мы не воспринимаем реальность объективно. Нам мешают оценки — фильтры, которые направляют наши эмоции в ту или иную сторону. А значит, каждый смотрит на ситуацию по-своему и порой не в силах полностью понять другого.
- Супруги, недовольные браком, начинают неверно трактовать и оценивать поведение партнера. В его хороших поступках они видят скрытые мотивы или какую-либо вынужденность. Например, жена может подумать, что муж принес после ссоры цветы только потому, что их раздавали на работе и девать было некуда.
2. Выбираем худшее из возможного
- Ссора меняет те оценки-фильтры, через которые люди раньше смотрели друг на друга, и мы начинаем из всех доступных нам трактовок выбирать худшую. Например, муж не отвечает на телефонный звонок. И хотя он может просто не слышать сигнал, жена сразу думает, что он не берет трубку специально, и злится.
- Свои поступки мы объясняем понятными и, может быть, даже разумными причинами, а поступки партнера — его личностными особенностями.
3. Оправдываем себя
- Свое поведение мы объясняем совсем не так, как чужое. Например, муж считает, что его жена зависает в телефоне потому, что он ей неинтересен, а сам он зависает в телефоне потому, что ему надо отдохнуть.
- Чем больше мы свои действия трактуем положительно, а действия партнера отрицательно, тем выше уровень «супружеского» стресса и тем хуже мы себя чувствуем в этом браке.
Как же быть?
- Трактовать поведение партнера положительно. Это порадует обоих, и конфликтов удастся избежать. Например, в случае с мужем и цветами нужно просто порадоваться букету. А в случае с женой и телефоном лучше понять, что супруге тоже нужно время от времени проверять Instagram.
- Веселиться. В счастливых браках количество позитивных контактов минимум в 5 раз превышает количество негативных. То есть радоваться и веселиться вы должны чаще, чем ругаться и выяснять отношения. При этом необязательно не ссориться вообще, просто не надо забывать про юмор.
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Никаких побед. Не нужно быть идеальным человеком, чтобы стать счастливым в браке. Ссоры и размолвки могут случаться, но они должны протекать конструктивно. Супругам стоит помнить, что они любят друг друга, являются союзниками и им нужно всего-то устранить противоречия, а не победить в войне друг с другом.
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Признавать правоту партнера. Когда человек в счастливом браке слышит критику, он скорее извинится, чем станет защищаться и доказывать, что прав он.
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Прощать. Не стоит проповедовать принцип «око за око». Супруги в счастливом браке пусть и указывают на недостатки или провинности, однако стремятся при этом деперсонифицировать конфликт: «Это не ты, это так обстоятельства сложились». Партнер понимает, что его промах замечен, но в то же время информация об этом преподнесена предельно мягко.
Из всего вышеперечисленного можно сделать один простой вывод: хотите жить в счастливом браке — начните вести себя так, будто он уже счастливый. И он таким станет. Ведь связь здесь взаимная. Да, пусть сначала чувства вызывают действия. Но потом действия подпитывают чувства.