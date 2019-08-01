Почему у хороших людей получается плохой брак и как это исправить. Советы психолога по сохранению крепких отношений

Когда люди вступают в брак, они уверены, что они наконец нашли того, с кем будет то самое «долго и счастливо до конца дней». Но, к сожалению, часто бывает так, что у хороших и любящих людей не получается наладить совместную жизнь и сделать брак счастливым. И это не значит, что они не подходят друг другу, просто им нужно немного помочь. Московский психолог Павел Зыгмантович считает, что людям нужна не столько профессиональная помощь, сколько знания. Поэтому у себя в блоге он собрал понятную и научно обоснованную информацию о том, как наладить семейную жизнь.