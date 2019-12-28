Почему только единицы получают то, что хотят, а другие навсегда остаются ни с чем

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Почему одни люди получают все, а другим остается только мечтать? Ведь успех не предначертан избранным при рождении. Оказалось, дело совсем в другом: большинство людей следует определенному набору привычек и установок, который в корне отличается от повседневных планов и действий бизнесменов.

AdMe.ru заинтересовался темой успеха и решил выяснить, какие люди все-таки добиваются поставленных целей и почему у них это получается, тогда как другие могут только мечтать.

Знаменитый ученый и экономист Вильфредо Парето разработал одно известное правило: 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата. Иными словами, большая часть наших стараний ни к чему не приводит. То же касается капитала и бизнеса: всего 20 % людей в Италии во времена Парето владели 80 % земли. Получается, что ресурсы не делятся частями на всех людей, а лишь малая часть людей владеет большей частью богатств. Остальные не получают ничего. Жизнь несправедлива или просто пора признать, что мы стараемся недостаточно?

Чего не делают успешные люди и чем они лучше нас?

Средняя продолжительность жизни сегодня составляет примерно 80 лет — около 29 000 дней, или 700 000 часов. Все эти часы бизнесмены умеют распределять так, чтобы извлечь максимум пользы из каждой минуты. Попробуйте сосчитать, сколько времени в день вы тратите на бесцельный серфинг в интернете? А сколько часов получится в год? Успешные люди используют все время для достижения цели. Они понимают, что у человека есть только одна жизнь и она не бесконечна. Эти люди по максимуму используют время, которое им отпущено, и умеют не тратить его на бесполезные привычки, ритуалы и прокрастинацию. Они не хватаются за смартфон, как только проснулись. Первый час после пробуждения — самый важный отрезок дня: в это время мозг настраивается на дальнейшую работу, и очень многое зависит от того, как вы проводите это время. Худшая идея — это сразу начать проверять соцсети и почту: после этого в течение всего дня вы будете отвлекаться, больше переживать и успеете сделать меньше, чем могли бы.

Первый час после пробуждения — самый важный отрезок дня: в это время мозг настраивается на дальнейшую работу, и очень многое зависит от того, как вы проводите это время. Худшая идея — это сразу начать проверять соцсети и почту: после этого в течение всего дня вы будете отвлекаться, больше переживать и успеете сделать меньше, чем могли бы. По утрам они медитируют, или читают, или ведут дневник. Они занимаются только теми делами, которые помогают им настроиться на работу и креативное мышление, и не отвлекаются на внешние факторы.

Они занимаются только теми делами, которые помогают им настроиться на работу и креативное мышление, и не отвлекаются на внешние факторы. Не тратят слишком много времени на сон. Именитые бизнесмены и ученые научились спать по 5–6 часов, чтобы иметь больше времени для развития и работы. Все дело в строгом следовании режиму: ежедневное соблюдение графика работы, приема пищи и сна позволяет человеку высыпаться за короткий срок и сохранять больше энергии.

Они никогда не составляют список дел на день. Оказывается, что только 41 % дел из списка выполняется на самом деле, а невыполненные задачи остаются висеть тяжким грузом, вызывают бессонницу и приводят к стрессу. Продуктивные люди помещают все задачи в 15-минутные блоки в электронном календаре, а затем четко следуют этому расписанию.

Оказывается, что только 41 % дел из списка выполняется на самом деле, а невыполненные задачи остаются висеть тяжким грузом, вызывают бессонницу и приводят к стрессу. Продуктивные люди помещают все задачи в 15-минутные блоки в электронном календаре, а затем четко следуют этому расписанию. Выделяют каждый день недели под конкретные задачи. Именно таким способом пользуется Джек Дорси, создатель Twitter: бизнесмен проводит встречи и обсуждения по понедельникам, маркетинговые вопросы решает в четверг, а в пятницу фокусируется на корпоративной культуре и рекрутинге. Такое распределение помогает выполнять конкретные задачи в конкретный день и не отвлекаться на то, что будет важно завтра.

Именно таким способом пользуется Джек Дорси, создатель Twitter: бизнесмен проводит встречи и обсуждения по понедельникам, маркетинговые вопросы решает в четверг, а в пятницу фокусируется на корпоративной культуре и рекрутинге. Такое распределение помогает выполнять конкретные задачи в конкретный день и не отвлекаться на то, что будет важно завтра. Они не занимаются ерундой. Знакомое всем слово «прокрастинация» — маленький, но очень вредный червячок, который подтачивает силу воли и может найти любые оправдания, лишь бы не дать вам заниматься настоящим делом. А оправдания, в свою очередь, — это мощнейший психологический блок, который является главным барьером на пути к мечте.

Знакомое всем слово «прокрастинация» — маленький, но очень вредный червячок, который подтачивает силу воли и может найти любые оправдания, лишь бы не дать вам заниматься настоящим делом. А оправдания, в свою очередь, — это мощнейший психологический блок, который является главным барьером на пути к мечте. Не считают, что тренировки нужны только спортсменам. Ученые неоднократно подтверждали, что между активностью мозга и физическими нагрузками есть прямая связь: чем больше вы двигаетесь, тем лучше вы сможете думать. Именно поэтому каждый человек, преуспевший в жизни, всегда находит время на упражнения.

Они прикасаются к рабочим бумагам только один раз. Продуктивные и успешные люди понимают, что «перекладывание бумажек» отнимает их время, которое стоит денег. Поэтому, если работа над документом или письмом займет не больше 10 минут, они выполняют ее сразу, чтобы больше к этому не возвращаться.

Продуктивные и успешные люди понимают, что «перекладывание бумажек» отнимает их время, которое стоит денег. Поэтому, если работа над документом или письмом займет не больше 10 минут, они выполняют ее сразу, чтобы больше к этому не возвращаться. Не боятся чужого успеха. Люди, которые уверенно идут к своей цели, подталкивают и других к росту и развитию и помогают каждому стать лучше. Все потому, что смельчаки не боятся учиться новому даже у потенциальных конкурентов.

Люди, которые уверенно идут к своей цели, подталкивают и других к росту и развитию и помогают каждому стать лучше. Все потому, что смельчаки не боятся учиться новому даже у потенциальных конкурентов. Они не заставляют себя идти к цели, потому что по-настоящему хотят к ней идти. Залог успеха — сильное, буквально жгучее желание победить. Именно оно тянет человека поработать еще полчаса, прочитать еще одну книгу и придумать еще одну идею. Если вы просто хотите денег и мечтаете разбогатеть, занимаясь чем-нибудь, — у вас ничего не выйдет: вы не хотите по-настоящему добиваться и побеждать.

Залог успеха — сильное, буквально жгучее желание победить. Именно оно тянет человека поработать еще полчаса, прочитать еще одну книгу и придумать еще одну идею. Если вы просто хотите денег и мечтаете разбогатеть, занимаясь чем-нибудь, — у вас ничего не выйдет: вы не хотите по-настоящему добиваться и побеждать. Успешные люди иначе воспринимают препятствия и трудности. Каждому из нас знакомо чувство, когда после очередной ошибки хочется все бросить и перестать бороться. Отличие всех успешных людей в том, что они воспринимают очередное препятствие как еще один способ научиться новому, и поэтому умеют позитивно реагировать на сложности, возникающие на пути к мечте.

Что я должен делать, чтобы получить все?

Главный секрет состоит в том, чтобы каждый новый день прилагать чуть больше усилий, чем вы приложили вчера. Чтобы стать лучшим, не нужно быть лучше других на 50 или 90 % — достаточно опережать других всего на 1 %. Но если вы станете лучшим, вы получите все, а конкуренты получат 0, потому что нельзя победить или проиграть наполовину. 1. Сосредоточьтесь на том, чего хотите больше всего. Только истинное желание способно заставить вас пройти через любые трудности. Ставьте реальные цели — мечта просто разбогатеть и купить виллу у моря является абстрактной, а вот мечту о повышении или открытии собственного бизнеса действительно можно реализовать. 2. Перенимайте полезные привычки у успешных людей, например вставайте раньше. Каждое утро вы едете в офис в 7:30 и неизменно попадаете в пробку, теряете время и нервничаете попусту. Почему бизнесмены едут на работу в 5:00? Потому что пробку создать некому: они двигаются вместе с другими бизнесменами. 3. Проводите утренние часы с максимальной пользой. Большинство людей старается расслабляться по утрам: спокойно позавтракать, посмотреть телевизор, а затем неспешно выпить кофе в компании коллег в начале рабочего дня, чтобы действительно начать работать только после обеда. Ни о какой продуктивности в такой ситуации не может идти и речи. 4. Придерживайтесь информационной диеты. Чтобы быть активными и сосредоточенными в течение дня, старайтесь абстрагироваться от потоков ненужных новостей и фото в социальных сетях. Изучайте только то, что будет действительно полезно именно вам. 5. Становитесь чуть лучше с каждым днем. Всего одно маленькое дополнительное усилие в сутки даст огромный прирост к результатам за год. В масштабах возможного результата небольшие старания не выглядят так страшно, правда?

Как вы думаете, сможет ли каждый добиться успеха, если изменит ежедневные привычки? Или все же возможность исполнить все мечты доступна только избранным?