Почему стремление к идеальной внешности — признак невроза?

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Многие люди хотели бы что-то улучшить в своей внешности: слишком большой нос или чересчур кривые ноги. Обычно эти беспокойства не мешают им в повседневной жизни. Однако есть те, кто раздувает свои недостатки до вселенского масштаба. А это уже тревожный звоночек для нервной системы. Мы в AdMe.ru решили разобраться в этой теме.

Очень вредные привычки

Обычно те люди, которые болезненно недовольны своей внешностью и стремятся к придуманному ими идеалу, имеют следующие привычки: Постоянно сравнивают себя с другими людьми.

Часто разглядывают себя не только дома, но и при любом удобном случае на улице и в других общественных местах.

Стараются чрезмерно замаскировать предполагаемые недостатки (делают массивный макияж, закрывают беспокоящие места мешковатой одеждой, неоднократно обращаются к пластическому хирургу).

Постоянно трогают места, которыми недовольны, чтобы лишний раз их проверить.

Каждый день по несколько раз думают о своих недостатках.

Обладают повышенным чувством тревоги и заниженной самооценкой.

Верят, что все люди только и делают, что смотрят на их недостатки и высмеивают их.

К чему это приводит?

Если вы заметили в своем поведении как минимум 4 привычки из списка — это может быть одним из симптомов синдрома БДД (или дисморфофобии). По итогам исследований головного мозга людей, страдающих этим заболеванием, было выяснено, что они могут фокусировать свое внимание только на крошечных деталях (например, на лице), испытывая при этом трудности с видением общей картины. Навязчивые мысли о своей внешности мешают им сосредоточиться на чем-либо, кроме их незначительных или даже несуществующих несовершенств, и создают проблемы в социальной жизни. Данные привычки влияют на эмоциональное здоровье. Постоянное недовольство собой и зацикленность на своих недостатках делают человека депрессивным, нервозным и несчастным.

Можно ли что-то сделать?

Попробуйте каждое утро, стоя перед зеркалом, подмечать свои достоинства и преимущества.

Балуйте себя каждый день.

Сублимируйте свои мысли о недостатках в другое русло, например, окунитесь с головой в новое хобби.

Сделайте диету от социальных сетей, отпишитесь от людей, с которыми вы себя постоянно сравниваете.

Проанализируйте ситуацию: может, в основе вашего недовольства собой лежат конкретные ситуации, которые вы до сих пор не отпустили? Например, вас обзывали в детстве или критиковали близкие. Возможно, поняв истинную причину, вы перестанете раздражаться.

Не забывайте, что согласно проведенному видеоэксперименту окружающим мы кажемся привлекательней, чем самим себе.

И, наконец, полюбите каждую свою изюминку. Вы не обязаны быть как все!