Почему современные дети мечтают стать блогерами и так ли это просто, как кажется

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Идея стать блогером звучит заманчиво: можно делать то, что любишь (например, играть в компьютерные игры, заниматься спортом, наносить макияж), и ежемесячно получать доход, сравнимый с зарплатой главы крупной корпорации. Но так ли все просто, как это кажется, и какова обратная сторона медали, вы узнаете из статьи.

AdMe.ru решил разобраться, из чего состоит путь на олимп славы в социальных сетях и легко ли его пройти.

Почему дети хотят быть блогерами?

У нового поколения, которое появилось вместе с YouTube, перед глазами сотни примеров успешных людей, сделавших состояние на блогах. Например, Карли Байбл (Carli Bybel): девушка до сих пор не верит в свою популярность и не могла подумать, что ее канал с советами по макияжу сделает ее одним из самых высокооплачиваемых блогеров. На сегодняшний день у Карли 6 млн подписчиков на YouTube, а ежемесячная зарплата составляет $ 16 тыс. Теперь легко догадаться, почему каждый третий ребенок от 6 до 17 лет хочет стать блогером, а не врачом или учителем. Уже успели появиться курсы и летние лагеря для блогеров, наверное, в скором времени стоит ждать выпускников институтов по соответствующей специальности.

Правда о настоящих доходах

На фотографии — знаменитый шведский видеоблогер ПьюДиПай (PewDiePie), который только за 2017 год получил $ 12 млн. Сейчас у него более 60 млн подписчиков. Это уникальный случай, когда канал достигает таких показателей. Реальность же оказывается более суровой: согласно исследованиям, у 96,5 % блогеров размер дохода не достигает прожиточного минимума, а всего 3 % популярных каналов приносят $ 16 800 в год. И если раньше блогеры могли рассчитывать на бесплатные товары или услуги, рекламируя ту или иную фирму, то теперь даже самые крупные компании решают прекратить сотрудничество.

С кем придется соревноваться

Если еще сохранилось желание запустить собственный блог ради дохода и популярности, то не забывайте, что в сети действуют миллионы каналов, и даже если вы считаете, что ваша ниша очень специфическая, то у вас все равно найдутся конкуренты. Если проанализировать личности популярных блогеров, то часто среди них можно встретить детей очень состоятельных родителей. Например, Кайли Дженнер (Kylie Jenner) собирается стать самой юной миллиардершей в мире, и у нее вполне это может получиться: доход этой девушки за 2017 год составил $ 41 млн, а собственный капитал составляет $ 900 млн. Неудивительно, что она могла незапланированно купить феррари. Но не стоит забывать, что Кайли — сестра Ким Кардашьян и над ее образом трудится целая команда профессионалов. Помимо прочего, есть компании, которые занимаются штамповкой топовых блогеров. Специалисты находят маркетинговое лицо, учат общению с публикой, ведут непрерывный анализ, обеспечивают пропуск на важные мероприятия, делятся контактами нужных людей и оснащают всем необходимым: косметикой, одеждой, техникой. Вы готовы составить им конкуренцию?

Что такое быть блогером на самом деле

Блогеру нужно много знаний: он должен быть автором, корректором, верстальщиком, психологом, знать технические тонкости, уметь работать с фото- и видеотехникой.

Если вы решили, как в красивой истории, уволиться с работы, уехать в живописное место и начать жить свободно, зарабатывая при помощи блога, стоит заранее подумать, на какие средства вы будете жить первые годы. На вас лягут все финансовые риски, а от вашего умения распоряжаться временем и трудоспособности будет зависеть, добьетесь вы успеха или нет.

Чем вам придется заниматься на постоянной основе: искать клиентов для продвижения их продукции (без рекламы блогеру не выжить); думать над увеличением числа просмотров и подписчиков, а значит, почти 24 часа в сутки работать над контентом.

Вывод

Если вы хотите рассказать о себе и своих увлечениях, то начинать можно и нужно, но надеяться на огромный доход и моментальную славу — сомнительная затея. Только со стороны кажется, что зарабатывать деньги, сидя у себя дома и рассказывая что-нибудь на камеру, легко. На самом деле это ежедневный и непрерывный труд, который сопровождается существенными финансовыми вложениями и стрессовыми ситуациями. За всеми, кого вы привыкли видеть на пьедестале славы, стоит команда профессионалов, и одному человеку добиться такого успеха в 2018 году невозможно: интернет переполнен блогерами. Не подавляйте свои творческие порывы, но делайте это ради удовольствия, а не для прибыли. И, кто знает, может, фортуна улыбнется именно вам: ее тоже нельзя списывать со счетов.