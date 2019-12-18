Почему слова «жена-хозяйка» и «муж-добытчик» разрушают отношения в семье быстрее, чем ссоры

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Еще в прошлом веке женщины приносили свою индивидуальность в жертву ради семьи. И даже сегодня ожидания, что именно жены должны выполнять роль хранительниц очага и быть ответственными за счастье и благополучие своего мужа, никуда не делись. Оттого-то, видимо, и всплывают еще вопросы, подобные тому, что задал житель Индии на площадке Quora. Кто в семье главный?

Его пост собрал сотни комментариев. Пользователи делились своими историями: работа, ребенок, пары все меньше времени проводят вдвоем. И в итоге ожидаемое в теории равенство в распределении обязанностей на практике реализуется редко. Мы в AdMe.ru решили разобраться, как же добиться равноправных отношений.

Так кто больше устает — тот, кто весь день был в офисе, или тот, кто убирался и готовил?

История индийца такова: мужчина жалуется, что его невеста не хочет после свадьбы оставлять работу, хотя ее зарплата в 4 раза меньше, чем у него. При этом девушка просит помогать ей по дому.

Автор поста не хочет пылесосить и мыть посуду, а потому призывает пользователей оправдать его отказ. Впрочем, многие не согласились с его утверждением.

Мужчины-пользователи признавались, что и вовсе зарабатывают меньше своих жен. Девушки же сообщали, что переживать по этому поводу не стоит и главное в муже не его кошелек, а его забота.

Можно ли измерять супружеские обязанности деньгами?

На вопрос, кто главный в семье, пытался ответить и нобелевский лауреат Гэри Беккер. Брак он анализировал с точки зрения товарно-денежных отношений — как союз двух производителей благ, таких как дети, престиж, здоровье, чистота в доме. И чем больше сил и времени занимает, скажем, уборка, тем больший вклад в семейный бюджет вносит тот, кто убирается. Опираясь на это, Беккер предложил распределять обязанности. Если вы, к примеру, наводите чистоту в доме, то уже можете быть свободны от стирки или заботы о детях. И наоборот. Хотя приносящий в семью большее количество средств (по мнению Беккера, это муж) в теории все равно освобождается от львиной доли домашних дел. Однако если ваша супруга зарабатывает меньше вас, это еще не значит, что она хуже как специалист и должна заниматься хозяйством. Просто до сих пор работодатели предпочитают нанимать мужчин, поэтому женщины вынуждены соглашаться на более низкие зарплаты.

«Только что закончил делать крепления для сковородок моей жены».

Кроме того, все тот же Беккер пишет, что часто образуются семьи, где оба супруга зарабатывают примерно одинаково. А раз они поровну вкладываются в семейный бюджет, то в равной степени должны заниматься хозяйством. Но профессии могут быть связаны с тяжелым физическим трудом или умственным. А значит, кому-то будет проще после работы мускулами сесть за бумажки и оплатить счета, а кому-то отдохнуть от размышлений за монотонной уборкой. Впрочем, все индивидуально.

Что помогает сохранить отношения и брак?

«Жена никогда не проверяет, что у нас уже есть, когда мы отправляемся за покупками».

Большинство современных пар стремится к равноправию в браке, и это отличная идея, однако воплотить ее в жизнь не так уж и просто. Согласно исследованию Центра имени Пью, проведенному в 2015 году, даже в семьях, где старались равномерно распределять обязанности, работой по дому больше был загружен тот, кто зарабатывал меньше. И именно поэтому не стоит забывать о справедливости. Бесконечный быт может измотать больше, чем офисная работа. Партнерам важно помогать друг другу, особенно в самых трудоемких и грязных делах, таких как мытье полов или посуды. Это подтверждает и Дэниел Карлсон, социолог из Юты. Он изучил множество различных домашних задач, в том числе поход за продуктами, стирку и уборку. Оказалось, что для женщин важнее разделять ответственность за мытье посуды, чем за другие дела по дому. И в тех семьях, где супруги стояли у раковины вместе, отношения были лучше. В 1990 году все тот же Исследовательский центр Пью задал женатым парам вопрос, что помогает им оставаться вместе. И 47 % ответили, что это разделение обязанностей. Спустя 17 лет эти же люди вновь прошли опрос, и ни один из названных ранее пунктов вроде верности или активной сексуальной жизни не набрал больше процентов, чем разделение обязанностей.

Муж-добытчик или домосед? Какие типы отношений обычно устанавливаются в семье?

За последние несколько десятилетий мужчины взяли на себя весомую часть хозяйственных дел. Сегодня они проводят в среднем 4 часа в неделю за домашней работой по сравнению с 2 часами в 1965 году. И все же, несмотря на это, ученые до сих пор выделяют только 2 типа брака: патриархальный, или традиционный, где доминирует мужчина, и эгалитарный, где руководство осуществляется совместно. Куда же подевался матриархат? Оказывается, большинство специалистов просто не верит в то, что он существовал, так как никаких достоверных свидетельств, документов или записей о таком устройстве отношений так и не обнаружилось. Только легенды и верования. Однако статистика говорит об обратном: в большинстве семей жены чаще мужей принимают решения. Причем во всех сферах жизни.

Как понять, кто есть кто в конкретной семье?

Вот вам опросник, который позволяет быстро и точно выявить представления супругов о структуре их семьи. Выпишем главное: Роль хозяина / хозяйки

Кого в семье больше заботит уют и удобство вашей квартиры?

Кто в вашей семье занимается повседневными покупками?

Кто в вашей семье вызывает представителей различных ремонтных служб и ведет с ними переговоры?

Кого в семье больше заботит уют и удобство вашей квартиры? Кто в вашей семье занимается повседневными покупками? Кто в вашей семье вызывает представителей различных ремонтных служб и ведет с ними переговоры? Роль добытчика

Если возникнет необходимость, кто из вас в первую очередь найдет, где можно занять крупную сумму денег?

Представьте себе такую ситуацию: у вас обоих появилась возможность сменить работу на более высокооплачиваемую, но менее интересную. Кто это сделает в первую очередь?

Если в вашей семье возникнут денежные трудности, то кто из супругов займется поисками дополнительного заработка? Честно ответьте с супругом хотя бы на эти 6 вопросов. И если окажется, что кто-то из вас целиком выполняет хотя бы одну из этих ролей, делегируйте второму часть полномочий.

А стоит ли распределять обязанности 50 на 50?

Недавно проведенное исследование показало, что браки, в которых супруги делят работу поровну, намного крепче и счастливее остальных. А чем больше времени мужчина проводит с детьми, тем более счастливыми и довольными отношениями становятся оба супруга. Кроме того, мужчина, выполняющий обязанности по дому, в глазах женщины становится привлекательнее как партнер.