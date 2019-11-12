Почему школьные задиры во взрослой жизни катятся по наклонной, а изгои, как правило, добиваются успеха

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В каждом классе непременно есть популярная девочка. Она красивая и уверенная в себе, все хотят с ней дружить. И есть мальчик, по которому тайно воздыхают его одноклассницы. Кажется, что перед этими ребятами открыты все двери, но в жизни все совсем не так. Американские ученые пришли к выводу, что дети, считавшиеся крутыми в школе, зачастую менее успешны тех, кто вел обычную жизнь и даже считался изгоем.

Мы в AdMe.ru заметили, что наш детский опыт совпадает с мнением ученых, и решили разобраться, в чем же причина таких резких изменений.

В реальной жизни все не так, как в школе

Школьные лидеры обычно красивые, сильные и уверенные в себе. Они всегда в центре внимания, для них не существует авторитетов. Они управляют общественным мнением и издеваются над теми, кому не повезло попасть в их черный список. Родители, учителя и мы сами ждем от них небывалых побед, а через много лет оказывается, что они стали самыми обычными, неинтересными людьми. Наверняка вам уже пришли на ум свои примеры вроде тех, что описаны в историях ниже? Один из лидеров всей нашей школы позвал на стрелку изгоя (причину не помню). В итоге изгой не испугался, пришел и побил крутого, причем нормально. И чем все кончилось? Его поймали и толпой избили, отомстили, так и остался изгоем. Зато потом, лет через 10, встретил того самого крутого в Burger King за кассой. © Aka47m2

Я сидела за одной партой с самой красивой девочкой класса. Думала, что мы подруги. Она, как и положено королеве, решила захомутать популярного старшеклассника, а он, как назло, положил глаз на меня. Так я из ее подруги превратилась в изгоя. К слову, сейчас одноклассница разведена и живет с мамой, в активном поиске нового мужа, в соцсетях зовет «записываться на ноготочки». А популярного парня родители устроили в школу физруком.

Психолог Джозеф Бурго считает, что популярные школьники часто страдают психологическими расстройствами, в том числе нарциссизмом. Нарцисс живет в мире, где есть 2 вида людей: победители и проигравшие. Его постоянная цель — доказать, что он победитель. Такой человек нуждается в неудачниках и зависит от них, тем самым укрепляя уверенность в себе. Поэтому популярные ребята, не считая редких исключений, не добиваются в жизни больших успехов, ведь им не нужен результат. Им важно только создать иллюзию своего успеха, убедить всех окружающих в своей победе, вызвав зависть и восхищение. Они пытаются произвести впечатление, но не ведут себя как эмоционально зрелые люди, не умеют строить здоровые отношения.

Лидеры боятся неудачи, а изгои принимают ее

Многие люди в школе подвергались насмешкам, некоторые даже откровенным издевательствам. Сейчас общество активно обсуждает проблему буллинга и находит пути борьбы с ней. Раньше дети просто замалчивали жестокие поступки одноклассников. Но спустя время находили в себе силы рассказать о своем опыте и освободиться от него. Я в школе была жирная. Откровенно жирная. Плюс рост чуть выше среднего. В сумме — метательница ядра (только не мышцы, а жир). После окончания школы взялась за себя, сбросила вес (в результате постоянной травли развилось расстройство пищевого поведения, каждые набранные 100 г — истерика и паника), приняла свой рост и начала носить каблуки. Обзавелась семьей и друзьями. © elektri4e4ka

В меня плевались одноклассники и говорили в лицо, что я никому не нужна, что я бесполезная и ничего не умею и еще что смогу заработать, только стоя на трассе (расписывали в подробностях). До сих пор вокруг вижу врагов и смущаюсь от странных взглядов. Мне 23 года, на трассе не стою, руку не протягиваю. А если вдруг срывы, то просто переживаю их. Все у меня хорошо. © Keth

Жертвы издевательств тоже имеют психологические травмы, которые могут пронести через всю жизнь. Но они более осознанно подходят к своей проблеме, чем хулиганы и задиры, и чаще обращаются к специалистам. Например, Дженнифер Лоуренс призналась, что часто меняла школы из-за травли одноклассниц. Но актриса благодарна за этот опыт, который сделал ее сильнее, ведь, по ее словам, в жизни часто приходится сталкиваться с неприятными людьми. Успешные личности постоянно подвергаются осуждению, тысячи людей наблюдают за каждым их шагом в надежде на то, что те споткнутся. Но они признают свои ошибки, учатся на них, не принимая близко к сердцу злые комментарии и не пытаясь понравиться всем и каждому.

То, что делает ребенка популярным или отвергнутым в школе, во взрослой жизни будет оцениваться совсем по-другому

Ученые подмечают, что на репутацию в старших классах влияют 2 главных фактора: агрессивность и привлекательная внешность. Выходит, чем чаще школьник устраивает перепалки и чем он выше, крупнее и симпатичнее, тем больше у него шансов завоевать расположение одноклассников. Но если в школе считается крутым дерзить учителям, прогуливать уроки и пробовать алкоголь, то во взрослой жизни это скорее недостатки, чем достоинства. Стоит отметить, что лидеры не всегда подают плохой пример. Профессор психологии Митч Принштайн уверяет: звезды школы оказывают положительное влияние на коллектив, помогая одноклассникам или занимаясь волонтерством. Ответственный староста или харизматичный кавээнщик не только создадут доброжелательную атмосферу среди сверстников, но и в будущем могут проявить свои таланты и стать успешными.

Непопулярные, замкнутые подростки тоже работают над собой, меняются к лучшему и даже превращают предмет насмешек в достоинство. Например, со временем полненький прыщавый мальчик может вытянуться и стать симпатичным парнем или скромная девушка, выступающая в школьном театре, вырасти в известную актрису. Так, Зак Эфрон был тощим и неуклюжим подростком, над которым часто издевались за его любовь к пению и танцам. Зато сейчас он один из самых красивых мужчин Голливуда.

При этом мало кто задумывается, что агрессоры тоже нуждаются в помощи

Вспомним один из самых известных примеров: в мультфильме «Эй, Арнольд!» главная героиня Хельга — типичная школьная задира. Но мы сопереживаем ей, ведь знаем, что за маской грубиянки она прячет нежную любовь к однокласснику. Девочка не знает, как проявить ее, поэтому оскорбляет и всячески достает Арнольда. Ведь сама она очень одинока, родители больше любят старшую дочь и их совершенно не интересует Хельга. В реальной жизни дети-агрессоры также могут тайно бороться со своими проблемами: жить с жестокими или равнодушными родителями, переживать разводы, потерю близких или, наоборот, быть заложниками завышенных ожиданий. Ребенок почувствует себя лишним или неудобным, неправильным и станет отчаянно хулиганить, чтобы привлечь внимание к себе. Так дети показывают свою боль и зовут на помощь.

Если взрослые не ответят на их зов, то в будущем такие дети не перестанут вести себя агрессивно и вызывающе. Ученые отмечают, что бывших задир чаще увольняют с работы, они больше других подвержены влиянию вредных привычек. В итоге и лидеры, и изгои переживают стресс, который отражается на их дальнейших судьбах. Поэтому задача взрослых — помочь выстроить доброжелательный здоровый коллектив, в котором каждый ребенок будет выслушан и оценен по заслугам. Поощряя успехи школьника и мягко указывая на промахи, взрослый (будь то учитель или родитель) помогает ему найти свое место в жизни.