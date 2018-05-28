4 причины, почему время с возрастом течет все быстрее

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Пожалуй, каждый из нас замечал, что время, которое в детстве тянулось медленно, по мере взросления постоянно ускоряется. И если в 5 лет год казался целой вечностью, то в 30 он пролетает почти незаметно. С чем это связано и есть ли способ замедлить время? Мы попытались в этом разобраться и, кажется, нашли возможные причины этого явления.

AdMe.ru предлагает узнать, почему каждый новый год проходит все быстрее и как быть, если вы хотите немного «замедлить» свою жизнь.

Нехватка нового опыта

В детстве каждый день приносит нам массу новых впечатлений, мы учимся и постоянно видим что-то впервые. С возрастом таких моментов становится все меньше и меньше, поэтому мы начинаем измерять ход событий необъективно. Эту точку зрения подтвердил нейробиолог Дэвид Иглман (David Eagleman), который проводил эксперименты, демонстрируя людям различные изображения. Часть этих картинок испытуемые уже видели прежде, а остальные были для них абсолютно новыми. Выяснилось, что по своим субъективным ощущениям люди тратили больше времени на разглядывание новых изображений, чем на просмотр уже виденных ранее, хотя абсолютно все картинки демонстрировались им с равной продолжительностью. Из этого следует, что для человека, чей мозг занят обработкой новой информации, время субъективно течет медленнее. И это объясняет, почему детские годы видятся нам растянутыми, а взрослая жизнь кажется мимолетной. Например, некоторым людям кажется, будто 1970 год был 30 лет назад, но на самом деле прошло уже 48 лет.

Теория кусков

Эта теория также связана с впечатлениями, а именно с тем, как наш мозг их интерпретирует в зависимости от возраста. Американский когнитивист Дуглас Хофштадтер (Douglas Hofstadter) полагает, что мозг человека склонен собирать отдельные впечатления в своего рода «куски» (chunks). Например, повседневные дела вроде уборки, приготовления пищи и походов в магазин объединяются в кусок под названием «хлопоты». Представьте себе, что мама вышла на прогулку с малышом. Для ребенка это событие полно новых впечатлений: он познакомился с другими детьми, увидел интересную бабочку или жука, научился лепить куличи из песка и т. д. Но для его мамы это самое обычное мероприятие, не первое и далеко не последнее в ее жизни. Выходит, что на протяжении жизни наш мозг «упаковывает» впечатления в довольно широкие категории: семья, работа, развлечения, хобби, спорт и т. п. Вероятно, «кускование» помогает мозгу оптимизировать память, но в результате прошедшие события кажутся нам скоротечными.

Нейрофизиологические процессы

В человеческом мозге не обнаружено структуры, которая отвечала бы за время. Но по мере взросления у человека снижается уровень дофамина — нейромедиатора, который (помимо того что вызывает чувство удовлетворения) играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной деятельности. В результате этого у взрослых и пожилых людей меняется способность к восприятию времени. Это подтверждается результатами эксперимента психолога из колледжа Университета Виргинии в Уайзе Питера Мангана (Peter Mangan). Ученый сравнивал способность к оценке интервала времени в 3 минуты у двух групп людей: молодых (19–24 года) и пожилых (60–80 лет). Испытуемым предлагали мысленно засечь время в 3 минуты и сказать, когда, по их мнению, эти 3 минуты истекли. В группе молодых людей время оценивали более точно: для них 3 минуты проходили через 3 минуты и 3 секунды, а по оценке пожилых, 3 минуты проходили за 3 минуты и 40 секунд фактического времени. Таким образом, можно сделать вывод, что пожилые люди и в самом деле воспринимают временные промежутки более короткими, чем они есть на самом деле.

Шкала М. Кинера

Консультант по дизайну BMW из Австрии Максимилиан Кинер (Maximilian Kiener) разработал шкалу, согласно которой чем дольше вы живете, тем более коротким вам кажется год. Например, в возрасте 5 лет год составляет 1/5 вашей жизни, что довольно значимо, а в возрасте 50 — только 1/50, и потому уже не кажется такой большой величиной. Согласно этой теории, в 76 лет 1 год жизни воспринимается по длительности как каникулы после 1-го курса в университете, а если вы доживете до 100 лет, то вам будет казаться, что половина вашей жизни закончилась примерно в 18-летнем возрасте, несмотря на то что это противоречит объективной реальности.

Можно ли замедлить время?

Как вы уже могли понять из предыдущих пунктов, одним из главных факторов, «ускоряющих» время, является дефицит новых впечатлений. Конечно, не каждый может позволить себе частые путешествия или дорогие развлечения, но ведь всегда можно найти время на самообразование, прогулки по тем местам, где вы обычно не бываете, встречи с новыми людьми и многое другое. Важный совет: не откладывайте важные дела «на потом». Прокрастинация может привести к тому, что, оглянувшись назад, вы ощутите, что тратили свое драгоценное время зря, а жизнь прошла так быстро, словно вы не жили вовсе. Поэтому не стоит бояться позитивных перемен, например сменить работу, если вы давно об этом мечтали, но не решались выйти из зоны комфорта. Осваивая новый вид деятельности, которая вам по душе, вы не только станете счастливее, но и замедлите свои личные часы.