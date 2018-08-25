Почему россияне слывут такими неразговорчивыми и при чем тут персики и кокосы

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Если вы затрудняетесь начать общение с новыми людьми, но, почувствовав сближение, распахиваете душу и обрушиваете на собеседника шквал откровений, то, вероятно, вы — «кокос»... Нет, это не мы сошли с ума, а ученые таким образом объясняют, почему в некоторых странах (в России в частности) не умеют поддерживать легкую беседу, или small talk.

Мы в AdMe.ru готовы рассказать об особенностях национального общения и научить вас говорить о том о сем не хуже американцев.

Что такое small talk, или «маленькая беседа»

Честно говоря, выражение «маленькая беседа» здесь условное. В русском языке нет точного, равноценного перевода английского понятия small talk. Его переводят также как «светский разговор», «непринужденная беседа», «легкий разговор» и даже «пустая болтовня», «треп».

Small talk — это вид неформального общения, при котором не затрагиваются серьезные, узкопрофессиональные темы, а наоборот, обсуждаются нейтральные вопросы, в которых разбирается большинство людей. Такие разговоры обычно встречаются на вечеринках, светских мероприятиях, при знакомстве с новыми людьми или перед началом рабочих встреч. Также легкая беседа уместна при общении с малознакомыми коллегами, клиентами или начальством. Главные особенности этого вида общения — краткосрочность, необременительность и удовольствие обеих сторон. Small talk — это неотъемлемая часть англо-американской культуры, а вот в России этим искусством мало кто владеет. Общительные и просто вежливые люди интуитивно заполняют неудобные паузы дежурными фразами о погоде и пробках на дорогах, но настоящей непринужденной беседе многим нужно еще учиться.

Почему они могут, а мы — нет

Специалисты по менеджменту Фонс Тромпенаарс (Fons Trompenaars) и Чарльз Хэмпден-Тернер (Charles Hampden-Turner) стали авторами теории, согласно которой все культуры делятся на «персиковые» и «кокосовые». Представители «персиковых» культур — это открытые и легко идущие на контакт люди, которые, однако, неохотно переходят к близкому общению. Люди, относящиеся к «кокосовым» культурам, напротив, отличаются внешней неприступностью и холодностью, но под твердой оболочкой скрываются мягкость и склонность к глубоким и теплым отношениям. К «персикам» можно отнести, например, США, Бразилию, Японию. Жители этих стран очень мягкие и дружелюбные снаружи, но с ними сложно по-настоящему подружиться. Именно они могут легко и бойко вести small talk. А вот среди «кокосов» — Россия, Германия, Польша, страны Скандинавии.

Как научиться искусству «маленькой беседы»

Тем не менее, даже если вы — представитель «кокосовой» нации, не стоит отчаиваться. Поддержание разговора — короткого или длинного, глубокого или поверхностного — это всего лишь навык, ему можно научиться. Мы приготовили для вас восемь советов, которые при частом использовании и должном старании сделают из вас гуру «маленьких бесед».

1. Не жалейте времени на якобы пустые разговоры

Общение — это не овсянка на воде, чтобы приносить только пользу. Значительная часть разговоров вообще происходит преимущественно ради удовольствия, и пренебрегать им не стоит. Всю работу все равно не переделаешь, все книги не перечитаешь и подкасты не переслушаешь, а вот люди имеют свойство исчезать. Попробуйте время от времени заменять продуктивный досуг простым общением. Возможность выговориться и обменяться эмоциями с другим человеком снижает тревожность и поднимает уверенность в себе. К тому же иногда хороший собеседник может подать более интересные идеи, чем самый прогрессивный интернет-ресурс.

2. Не будьте снобом

Вы удивитесь, но завести приятный разговор можно абсолютно с любым человеком. Не стоит считать продавцов, уборщиц, сотрудников почты или банка бездушным обслуживающим персоналом, главная функция которого — быстро и без лишних слов предоставить вам услугу. Не поленитесь сделать комплимент или задать вопрос сотруднику банка, почты или магазина. Так вы не только потренируетесь вести small talk с незнакомцами, но и запомнитесь как доброжелательный и чуткий человек. Только не забывайте, что за вами может скопиться очередь из людей, которые вряд ли оценят ваши долгие любезные беседы.

3. Не путайте общение с психотерапией

Когда в вашей жизни все идет вкривь и вкось, к общению нужно подходить с осторожностью. Каким бы сильным ни был соблазн излить душу и каким бы понимающим ни казался собеседник, удержите себя от душераздирающих историй об увольнении, разводе, депрессии, больной бабушке и неблагодарных детях. Как мы уже сказали выше, большинство людей общается ради удовольствия. Так не лишайте же их этого. Если чувствуете, что выговориться необходимо, делайте это только при самых близких и терпеливых людях. А лучше запишитесь на пару-тройку сеансов к психологу. Он и выслушает, и решение подскажет.

4. Избегайте острых тем

Конечно, любая тема может послужить причиной горячего спора и повышенного давления. Однако традиционно неуместными считаются разговоры о политике, религии, смерти, интимной жизни, доходах, возрасте и всевозможные сплетни об общих знакомых. Разумеется, никто не запрещает обсуждать все это при высоком уровне близости и доверия к собеседнику. Но для small talk стоит выбирать нейтральные и безобидные темы, если не хотите вызвать у другого человека недоумение, раздражение и острое желание избежать дальнейших контактов с вами. Для того чтобы вам было легко найти подходящие темы для разговора, не ограничивайтесь двумя-тремя интересными вам сферами жизни. Читайте статьи и изучайте видео о культуре, технологиях, медицине, смотрите качественные документальные фильмы и новинки кинопроката. И не забывайте про книги — бестселлеры и литературную классику.

5. Помните: вы интересны

Даже у людей с максимально схожим жизненным опытом, образованием и мировоззрением интересы и взгляды на некоторые вещи часто оказываются диаметрально противоположными. Поэтому неудивительно, что событие или впечатление, которое едва затронуло ваши эмоции, может послужить основой для интереснейшего рассказа с точки зрения вашего собеседника. Даже существуя в режиме «дом-работа-дом», вы можете рассказать другим людям много увлекательных историй, офисных баек и курьезных случаев. Не нужно ставить на себе крест как на собеседнике, если ваша жизнь не пестрит зарубежными поездками, фестивалями и премьерами. Вы интересны людям, не забывайте об этом.

6. Уберите телефон

Вообще смартфон может даже сблизить вас с другим человеком. Например, показывая собеседнику фотографии из отпуска или с прогулки, вы точно не заскучаете в неловких паузах. Однако когда перед вами стоит выбор, пообщаться с коллегой во время обеда в столовой или поесть, спрятавшись в дебрях интернета, лучше выбрать первое. Социальные сети и любимые сайты — это всегда проще, понятнее и быстрее, чем живой разговор. Но только часто и активно общаясь с реальными людьми, вы научитесь искусству интересной беседы и начнете получать от этого удовольствие.

7. Расслабьтесь и слушайте

Зачастую мы так сильно хотим произвести благоприятное впечатление на собеседника своими знаниями, удивительными фактами и нестандартными темами, что забываем его слушать, в то время как умение слушать лежит в основе удачного разговора. К тому же, активно слушая, мы облегчаем себе задачу по поиску тем для беседы. Можно с легкостью разговаривать в течение нескольких часов на одну тему, если каждый слушает другого, задает вопросы, а не перебирает лихорадочно идеи для увлекательной беседы.

8. Путешествуйте

Отличный способ отточить навык «маленькой беседы» — путешествовать в те места, где люди делают это легко и умело. Помимо того, что, оказываясь в странах с высокой разговорной культурой, вы обретаете возможность наблюдать и копировать стратегии непринужденного общения, у вас также появляется больше поводов практиковаться в этом самом общении. Оказавшись в новой среде, мы часто чувствуем себя потерянно и вынуждены то и дело обращаться с вопросами к людям. Да и в целом нахождение далеко от дома и знакомых раскрепощает, потому мы склонны вести себя смелее, являя свету лучшую версию себя.

Бонус: 20 вопросов, которые помогут в разговоре

Если вы теряетесь при выборе темы для разговора с малознакомыми людьми, советуем вам изучить этот список вопросов, которые помогут поддержать увлекательнейшую беседу практически с любым человеком. Необязательно дословно воспроизводить вопросы, можно взять на заметку некоторые идеи и адаптировать их к конкретным ситуациям.

1. За какие детские шалости вам до сих пор стыдно? 2. Каков ваш самый странный талант? 3. Если бы вы могли на один день стать любым известным человеком, кем бы вы стали? 4. Какое умение должно быть у каждого, кто хочет достичь успеха? 5. Какой была ваша первая работа? Вы любили ее или ненавидели? 6. Какая книга из прочитанных в последнее время произвела на вас наибольшее впечатление? 7. Какой сериал вы могли бы пересматривать снова и снова? 8. Соревнования по каким видам спорта вы любите смотреть по ТВ, а какими — заниматься? 9. На каких интернет-сайтах вы проводите больше всего времени? 10. Если бы вы могли мгновенно решить любую мировую проблему, что бы это было? 11. Какая страна из тех, которые вы посетили, кажется вам самой красивой? 12. Каким видом транспорта вы предпочитаете пользоваться в путешествиях? 13. Если бы вы однажды решили переехать, какую страну выбрали бы? 14. Вы предпочитаете ездить в популярные места или неизвестные большинству туристов? 15. Какую еду вы обожаете, а какую не любите? 16. Что для вас важнее в ресторане: еда или атмосфера? 17. У вас есть любимая кухня (итальянская, японская и т. д.)? 18. Если бы вы могли до конца жизни есть только три продукта, что бы вы выбрали? 19. Чем вы занимаете себя в очередях и в других случаях, когда нужно убить время? 20. Верите ли вы в привидений, духов и домовых?