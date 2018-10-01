Почему родителям стоит оставить детей в покое и заняться своей жизнью

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Уже около лет 10 я наблюдаю, как родители берут на себя слишком много ответственности, которая должна бы принадлежать их детям. Это мода такая, что ли? Делать с детьми уроки чуть ли не до 9-го класса, собирать за детей портфель, узнавать за них домашнее задание у одноклассников, таскать детей по всяким развивалкам чуть ли не с 6 месяцев, а в школьные годы занимать кружками всю неделю так, что у детей не остается времени для детства. Очень много решений и выборов родители делают вместо детей. И под благовидным предлогом стараются контролировать все их дела.

Меня зовут Оксана Бутрим, и для читателей AdMe.ru я хочу объяснить, почему некоторым родителям мне хочется сказать: оставьте детей в покое и займитесь собой.

Недавно я читала лекцию для родителей школьников и столкнулась с тем, что многие родители узнают друг у друга домашнее задание для детей (учеников 6-го класса!). При этом жалуются на несамостоятельность своих чад. Не помню, чтобы в моем детстве родители собирали мне портфель, узнавали домашку или возили на кружки. Не помню, чтобы за меня выбирали, на какие кружки ходить. У родителей были свои дела. А мы учились самостоятельности.

Общество стало «детоцентрированным». Вся семья строится вокруг интересов детей. Ребенок — смысл жизни и свет в окошке. Мужчина и женщина становятся командой по «выращиванию» своих детей или обслуживающим персоналом для ребенка. При этом перестают быть мужем и женой друг другу. И самое главное, эти родители верят, что таким образом делают детей счастливыми, обеспечивая им самое лучшее детство. Глядя на такие семьи, мне хочется сказать родителям: оставьте детей в покое, потому что вы портите им жизнь!

Многие родители объясняют свое такое поведение желанием, чтобы их дети выросли успешными, обеспеченными, имели возможность выбора в жизни и т. д. Все это для того, чтобы в конечном счете их дети выросли счастливыми людьми. Ведь у родителей своего счастья нет, поэтому они так отчаянно хотят, чтобы хоть их дети были счастливы. Но искусству чувствовать себя счастливым тоже нужно учиться. И учатся дети всегда у своих родителей. Именно у родителей они перенимают стереотипы поведения и отношения к жизни. Чему могут научиться дети у таких родителей? Пахать и надрываться научатся, тревоге и недоверию к миру научатся, а вот быть счастливыми и довольными — нет. Потому что этому их некому научить, родители сами не умеют!

Не воспитывайте детей — это бесполезно, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Английская пословица

Если вы не хотите для детей такой же жизни, как у вас, тогда исправляйте себя и свою жизнь. «Сделайтесь» счастливым человеком, тогда ваши дети тоже будут счастливы. И не нужны будут миллионы развивающих кружков. Если вы возьметесь отвечать за свою жизнь сами, а не перекладывать ответственность на страну, начальство, партнера и т. п., то и ваши дети научатся отвечать за свои уроки, портфели и т. д. И тогда с детьми будет все окей!

Есть еще один скрытый мотив в том, что родители пытаются дать своим детям то, чего они сами были лишены в детстве. Часто этот порыв является бессознательной попыткой компенсировать себе свои детские дефициты. Чего хочет их ребенок, некоторые забывают спросить. Фильм «Трасса 60» как раз об этом, посмотрите. Там хорошо показано, к чему это может привести. Или, наоборот, не забывают спросить детей об их желаниях, а потом фанатично бросаются эти желания исполнять. Словно у родителей в жизни один единственный смысл — ублажить дитя. А своих собственных интересов и смыслов нет.