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Почему после некоторых слов собеседника хочется вымыть ему рот с мылом (А в XIX веке людей бесили «суп» и «звёзды»)

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В последнее время интернет буквально пестрит списками типа «20 слов, которые всех бесят» или «Фразы, раздражающие всех вокруг». Пользователи с удовольствием присоединяются к критике — достается и «пузожителям», и «человечкам», и «мяску с картошечкой». Правда, мало кто задумывается, что этой битве уже не одна сотня лет. Только раньше поборники высокой словесности на дух не переносили безобидные по нынешним меркам «звёзды», «вкус» и «суп».

Редакции AdMe.ru стало интересно, с чем связана подобная нелюбовь к отдельным словам. И знаете, в процессе этого мини-исследования выяснились довольно любопытные вещи.

Почему филолог не любил, когда кто-то поёт

Пожалуй, самая яркая борьба за чистоту родной речи развернулась в XIX веке, когда стало модным изучать иностранные языки. Возникло целое общество славянофилов, которых раздражали всевозможные заимствования из французского, немецкого и голландского. Доставалось даже привычному для нас слову «суп» — в то время оно только входило в обиход, а «правильные» люди ели исключительно щи, рассольники, борщи и похлебки.

Защитники языка старались уберечь его и от просторечия. Известный филолог того времени Александр Шишков на дух не переносил букву «ё» и напоминал, что каждый образованный человек должен ориентироваться на церковнославянскую манеру чтения и произносить «е». Так что слова «звёзды», «лжёшь» и «поёшь» стойко ассоциировались у него с простонародным слогом.

© Джордж Доу / wikipedia

Впрочем, некоторые словесные раздражители перешли к нам по наследству. Вас бесят фразы «вкусный текст» или «вкусные люди»? В XIX веке слово «вкус» тоже вызывало протест. Александр Шишков писал: «Каким образом можно себе представить, чтобы вкус, то есть чувство языка или рта нашего, пребывало в музыке, или в платье, или в какой иной вещи?»

Речь не портится, она меняется

Представьте коренного москвича, которому удалось неведомым образом перенестись из 50-х годов XX века в наши дни. Во-первых, он заметит, что жители столицы стали гораздо меньше растягивать «а» в первом предударном слоге: «с Ма-асквы, с Ка-алашнаго ряда». Понемногу уходит манера произносить [чн] как [шн] ([булошная] и [коришневый]). Исчезают [дожжи] и [снех], а ведь именно так раньше говорили актеры Малого театра.

Какие слова нас раздражают сейчас

Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова лингвист Ирина Левонтина прочитала немало сетевых дискуссий о бесящих словах и нашла общие моменты, особенно неприятные пользователям.

  • Просторечия — классические «звóнит» и «лóжить», «как бы» и прочий набор шероховатостей, которые не позволено произносить интеллигентному человеку.
  • Уменьшительно-ласкательные слова — «зая», «человечек», «денежка», «вкусняшка» и коверканье слов на детский манер: «позязя» вместо «пожалуйста», «холесенький» вместо «хорошенький».
  • Неуместное балагурство («Ладно» — «Прохладно!», «Макароны у вороны») и несмешные прибаутки типа «на вкус и цвет фломастеры разные» — на первых порах эти фразы могут повеселить, но позже начинают раздражать из-за частого повторения.
  • Молодежный сленг (винишко, хайп, челлендж) — взрослым нередко бывает трудно понять, что имеют в виду юноши и девушки. Отдельно идет «мамский сленг» со всеми его «годовасиками» и «пузожителями».
  • Табу — одних бесят матерные слова, а другие заявляют, что нечего прикрываться эвфемизмами и маскировать свои настоящие эмоции стыдливыми многоточиями.

Социальная окраска речи и маркеры «свой» / «чужой»

«Люди моего уровня так не говорят», — презрительно морщат нос многие из нас в ответ на те или иные слова. И действительно, многие фразы имеют неприятную социальную окраску. К примеру, представьте парня, который усыпает свою речь словами «красава» и «братан». Спорим, что в вашем воображении нарисовался явно не выпускник филологического факультета.

Фраза «я вас услышал» более-менее уместно звучит на корпоративном тренинге. Выдернутая из среды менеджеров, она может вызывать неприятие в других социальных группах. Людям кажется, что от них просто отмахнулись. А слова типа «кафушка», по мнению многих, указывают на не особо образованного провинциала, который дорвался до красивой жизни в большом (или не очень) городе.

Нужно ли бояться слов с пометкой «региональное»

В своей книге «О чем речь» Ирина Левонтина удивляется отвращению большей части интеллигенции к регионализмам типа «вехотка» и «мультифора». Привычные в других частях страны слова «тормозок», «полуторка» или «скупиться» нередко вызывают у столичной интеллигенции настоящую истерику.

«Считается, что литературный язык — это то, как говорят дикторы в Москве и отчасти в Санкт-Петербурге, а все остальное — неправильное словоупотребление. Мне важно донести до нашего общества мысль о региональных разновидностях литературного языка. Надеюсь, что со временем негативное восприятие подобных слов уйдет», — писала филолог.

Кстати, чем глубже наши знания о языке, тем меньше раздражения вызывают на первый взгляд неправильные выражения. К примеру, у любимой вахтерами фразы «Вы далеко?» растут ноги из народной приметы «Не кудакай — пути не будет». Получается, что подобным грубоватым вопросом человек пытается не помешать предстоящему вам делу.

Раньше было не лучше. Просто интернет еще не придумали

© pixabay

Согласитесь, реальный уровень грамотности мы смогли увидеть лишь благодаря всеобщей цифровизации. Сейчас мы по уши сидим в интернете — пишем сообщения в соцсетях, отправляем деловые письма и оставляем комментарии на форумах. В сетевом пространстве находятся и подростки, и деревенские жители, и выпускники престижных вузов.

При этом многие хотят не просто донести важную информацию, но и передать эмоции. Так, к примеру, появляются «мяско» и «салатики» от гордых своими творениями хозяек. А понравившиеся выражения моментально заимствуются и распространяются по сети, словно вирус. В итоге они начинают нас бесить тем, что звучат из каждого утюга.

Получается, что нас раздражают вовсе не безграмотные дураки, а изменения, которые происходят в мире. Нас бесят определенные слова и привычки, но ведь и мы тоже неидеальны в глазах окружающих. Кажется, остается только понять и принять это.

А вас раздражает неправильная речь собеседника? Или вы стараетесь придерживаться правила «главное, чтобы человек был хороший»?

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