Почему первое впечатление на самом деле не важно
Когда я познакомился со своей будущей женой, она совсем не заинтересовала меня, в отличие от ее подруги. Но когда мы стали ближе общаться, я вдруг понял, какая она на самом деле замечательная и как умело скрывала это при первой встрече.
Честно говоря, я даже не могу вспомнить тот момент, когда нас представили — настолько она показалась мне неинтересной и незаметной. Но буквально через пару месяцев я придумывал тысячи несуразных поводов, чтобы только увидеть ее, этого настоящего «моего» во всех смыслах человека.
Получилось так, что в наших отношениях первое впечатление, во-первых, оказалось ложным, а во-вторых, не сыграло ни малейшей роли. Я его даже не помню — оно сложилось, хоть это и странно звучит, гораздо позже.
В нашей культуре мы возлагаем неоправданную ответственность на первое впечатление. Но всегда ли оно так важно?
Если речь идет о собеседовании или каком-либо конкурсе — это, бесспорно, играет ключевую роль. Без него там действительно никак: оно является частью задания и дальнейшее взаимодействие без положительной самопрезентации не предполагается.
Но первое впечатление, скажем, в новом классе или компании друзей немного отличается. Потому что на деле все является очень условным и зависит от ситуации, времени, окружения и прочего. Проще говоря, вы можете увидеть человека в непривычных ему условиях и составить о нем ложное впечатление. Либо наоборот — увидеть в идеальных, а в обычной жизни он окажется человеком спокойным, а может быть, даже занудным и неинтересным.
В итоге время, окружение и контекст — три главных фактора, по которым мы складываем впечатление о человеке. И эти факторы могут постоянно изменяться, о чем нужно всегда помнить.
Первое впечатление о человеке можно сравнить с рекламой. Это же тоже, грубо говоря, реклама человека. Так, любой хороший маркетолог знает одно правило: когда вы впервые сталкиваетесь с рекламой некоего продукта, вы, скорее всего, не запомните его. Неважно, спортивный автомобиль ли это, лекарство от мигрени или новая книга. Пока это новинка — она не запоминается.
Но примерно после третьего-четвертого просмотра вы заметите, что невольно запоминаете слова и образы из этой рекламы и начинаете реагировать на нее по-другому, действительно вглядываясь в ее содержание.
Так же и с человеком.
Или настоящее, проще говоря.
- Покажите себя. Рукопожатие, произнесение своего имени и демонстрация своей одежды в первую минуту знакомства с новым человеком — это далеко не все. Постарайтесь попасться ему на глаза в других условиях, чтобы до него дошло: «Ах, так вот он какой на самом деле!»
- Будьте настойчивым. Если вам непременно нужно показать себя в выгодном свете, а с первого раза это не удалось, даже не сомневайтесь: встретьтесь с человеком во второй, третий, четвертый раз; помните — шанс поменять о себе мнение нового знакомого у вас есть всегда.
- Обратите внимание на собеседника. Недостаточно лишь показать себя, нужно показать заинтересованность и в оппоненте. Людям всегда нравится, когда на них делают акцент, даже если просто отметят что-то про их любимое мороженое.
А вообще, лучше не беспокоиться о первом впечатлении, не бояться предстать не в том свете и просто оставаться собой. :)
Перевод AdMe.ru
Фото на превью tumblr
По материалам Jeff Goins, quora