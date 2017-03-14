Почему первое впечатление на самом деле не важно

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Получилось так, что в наших отношениях первое впечатление, во-первых, оказалось ложным, а во-вторых, не сыграло ни малейшей роли. Я его даже не помню — оно сложилось, хоть это и странно звучит, гораздо позже.

Честно говоря, я даже не могу вспомнить тот момент, когда нас представили — настолько она показалась мне неинтересной и незаметной. Но буквально через пару месяцев я придумывал тысячи несуразных поводов, чтобы только увидеть ее, этого настоящего «моего» во всех смыслах человека.

Когда я познакомился со своей будущей женой, она совсем не заинтересовала меня, в отличие от ее подруги. Но когда мы стали ближе общаться, я вдруг понял, какая она на самом деле замечательная и как умело скрывала это при первой встрече.

В нашей культуре мы возлагаем неоправданную ответственность на первое впечатление. Но всегда ли оно так важно?

Если речь идет о собеседовании или каком-либо конкурсе — это, бесспорно, играет ключевую роль. Без него там действительно никак: оно является частью задания и дальнейшее взаимодействие без положительной самопрезентации не предполагается.

Но первое впечатление, скажем, в новом классе или компании друзей немного отличается. Потому что на деле все является очень условным и зависит от ситуации, времени, окружения и прочего. Проще говоря, вы можете увидеть человека в непривычных ему условиях и составить о нем ложное впечатление. Либо наоборот — увидеть в идеальных, а в обычной жизни он окажется человеком спокойным, а может быть, даже занудным и неинтересным.

В итоге время, окружение и контекст — три главных фактора, по которым мы складываем впечатление о человеке. И эти факторы могут постоянно изменяться, о чем нужно всегда помнить.



Первое впечатление о человеке можно сравнить с рекламой. Это же тоже, грубо говоря, реклама человека. Так, любой хороший маркетолог знает одно правило: когда вы впервые сталкиваетесь с рекламой некоего продукта, вы, скорее всего, не запомните его. Неважно, спортивный автомобиль ли это, лекарство от мигрени или новая книга. Пока это новинка — она не запоминается.

Но примерно после третьего-четвертого просмотра вы заметите, что невольно запоминаете слова и образы из этой рекламы и начинаете реагировать на нее по-другому, действительно вглядываясь в ее содержание.

Так же и с человеком.