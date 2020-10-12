Почему перед сном мы постоянно вспоминаем неловкие моменты из жизни и как это прекратить

Вы кладете голову на подушку, готовитесь уснуть, как вдруг ваш мозг начинает работать как будто с утроенной скоростью. Вы проворачиваете в голове прошедший день, планируете предстоящий, а иногда внезапно вспоминаете неловкие или стыдные ситуации, которые происходили с вами годы назад. Знакомая ситуация?

AdMe.ru разобрался в том, почему перед сном в голову постоянно лезут дурные мысли и непроизвольные воспоминания и как это прекратить.

Кажется, что наш мозг нас мучает, но на самом деле он нас защищает

Представьте себе древнего человека: если бы он постоянно думал о красотах, которые его окружают, то вскоре стал бы жертвой какого-нибудь хищника. Поэтому ему приходилось думать об этом самом хищнике, представлять, как можно с ним разобраться, и так далее. Точно такой же механизм работает и у современных людей: перебирая в памяти неловкие (считайте, опасные) моменты жизни, мы заостряем внимание на них и как бы учимся. Это помогает нам избегать похожих ситуаций в будущем или с достоинством выходить из них. Если обратите внимание на мысли, которые мучают вас, сможете немного больше понять себя. Например, с вами случилась какая-то неприятность на работе и она никак не выходит у вас из головы — вероятно, это значит, что профессиональная деятельность очень вас волнует. Если же невольно думаете о какой-то неловкости, совершенной в компании друзей, то, по всей видимости, вы беспокоитесь о том, что люди могут не принять вас. Такое пессимистичное мышление называют предвзятостью мозга к негативным событиям. Смысл в том, что неудача способна научить нас большему, чем успех. Во всяком случае в те самые доисторические времена так и было, а сейчас, как считается, это приносит больше вреда, нежели пользы. Этот мысленный процесс усиливается, если у вас не имеется свободного времени в течение дня. Например, такое бывает у молодых родителей. У них просто нет ни единой минуты в прямом смысле слова, чтобы поразмыслить над тем, что вообще происходит в жизни, и перед сном мозг «ловит момент» и буквально обрушивает на них шквал разнообразных мыслей и воспоминаний. Это абсолютно нормально. Но, если вечером вас беспокоит обилие негативных мыслей, нужно стараться находить немного времени днем, чтобы расслабиться, — тогда ночью будет чуть проще.

Вспоминать плохое перед сном нормально, но для некоторых людей это может быть слишком травматично

Проблемой, как правило, являются не сами мысли, а реакция человека на них. Кто-то распознает негативные образы, но быстро их забывает и двигается дальше. А другие зацикливаются и начинают крутить это в мыслях постоянно. В последнем случае речь уже может идти о некоторой патологии, с которой нужно бороться. В группу риска попадают люди с расстройствами сна, посттравматическим расстройством и психическими проблемами (депрессия, повышенная тревожность и так далее). Многие из них пытаются подавить негативные мысли. К сожалению, это не работает, а вызывает прямо противоположный эффект: непроизвольных воспоминаний о различных неприятностях становится еще больше. Чтобы не попасть в число этих людей, нужно перестать взаимодействовать с негативными мыслями: вспомнили что-то плохое или стыдное — подумайте сразу о другом. Не придавайте этому большого значения, не анализируйте свое поведение в ситуации, имевшей место пару лет назад, — просто «пройдите мимо» нее.

Чем хуже вы спите, тем больше таких мыслей будет к вам приходить

В одном университете провели эксперимент с участием 100 студентов: пытались определить зависимость между качеством сна и повторяющимися негативными мыслями. И выяснили: чем меньше человек спит, тем больше таких мыслей к нему приходит. Правда, есть тут небольшая загвоздка: ученым так и не удалось понять, приводит ли плохой сон к тревожным мыслям, или же тревожные мысли ведут к плохому сну. Как бы там ни было, зависимость между этими двумя вещами существует. При этом известно, что недостаток сна усиливает эмоциональные реакции человека, в особенности на негативные раздражители. Если вы регулярно не высыпаетесь, связь между эмоциональными центрами мозга и той его частью, которая отвечает за торможение эмоций, ослабевает. То есть чем меньше вы спите, тем активнее реагируете на негатив. Если в нормальном состоянии у вас мелькает мысль, что вы недостаточно много и активно работаете, то в условиях бессонницы можете буквально зациклиться на этом. Можно легко проверить, достаточно ли вы спите. Заведите будильник так, чтобы с момента, когда вы уснете, прошло ровно 8 часов. Если просыпаетесь за несколько минут до того, как он прозвенит, значит, спите чуть больше, чем нужно. Если просыпаетесь по звуку будильника и чувствуете себя разбитым, в следующий раз увеличьте время сна на 15 минут — делайте так до тех пор, пока не начнете просыпаться ровно по будильнику и чувствовать себя выспавшимися.

Если сегодня позволить себе думать о плохом, завтра эти мысли удвоятся

Если на ночь глядя вы вспомнили, что попали в неловкую ситуацию, и прокрутили это в голове несколько раз, то на следующий день с высокой вероятностью вы снова об этом подумаете. Смысл в том, что мысли, на которых мы концентрируемся перед сном, откладываются в памяти. Это может работать как лайфхак: чтобы выучить стихотворение, нужно учить его вечером, а не утром или днем.

Если плохие мысли не дают вам уснуть, могут помочь простые упражнения

Чтобы избавиться от негативных мыслей перед сном, можно сосредоточиться на тактильных ощущениях. Это должно сработать почти как медитация: прочувствуйте, насколько мягкая или шершавая у вас простыня, как ваша голова соприкасается с подушкой и утопает в ней, или же просто сосредоточьтесь на своем дыхании. Есть и более «экзотическое» средство: запланируйте себе время для раздумий в течение дня. Минут 10–15 в день будет достаточно. Просто сядьте и подумайте или запишите все то, что вас тревожит. Это позволит мозгу разгрузиться, и вечером плохих мыслей будет меньше или они и вовсе не появятся.