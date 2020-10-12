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Почему перед сном мы постоянно вспоминаем неловкие моменты из жизни и как это прекратить

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Вы кладете голову на подушку, готовитесь уснуть, как вдруг ваш мозг начинает работать как будто с утроенной скоростью. Вы проворачиваете в голове прошедший день, планируете предстоящий, а иногда внезапно вспоминаете неловкие или стыдные ситуации, которые происходили с вами годы назад. Знакомая ситуация?

AdMe.ru разобрался в том, почему перед сном в голову постоянно лезут дурные мысли и непроизвольные воспоминания и как это прекратить.

Кажется, что наш мозг нас мучает, но на самом деле он нас защищает

© depositphotos, © depositphotos

Представьте себе древнего человека: если бы он постоянно думал о красотах, которые его окружают, то вскоре стал бы жертвой какого-нибудь хищника. Поэтому ему приходилось думать об этом самом хищнике, представлять, как можно с ним разобраться, и так далее. Точно такой же механизм работает и у современных людей: перебирая в памяти неловкие (считайте, опасные) моменты жизни, мы заостряем внимание на них и как бы учимся. Это помогает нам избегать похожих ситуаций в будущем или с достоинством выходить из них.

Если обратите внимание на мысли, которые мучают вас, сможете немного больше понять себя. Например, с вами случилась какая-то неприятность на работе и она никак не выходит у вас из головы — вероятно, это значит, что профессиональная деятельность очень вас волнует. Если же невольно думаете о какой-то неловкости, совершенной в компании друзей, то, по всей видимости, вы беспокоитесь о том, что люди могут не принять вас.

Такое пессимистичное мышление называют предвзятостью мозга к негативным событиям. Смысл в том, что неудача способна научить нас большему, чем успех. Во всяком случае в те самые доисторические времена так и было, а сейчас, как считается, это приносит больше вреда, нежели пользы.

Этот мысленный процесс усиливается, если у вас не имеется свободного времени в течение дня. Например, такое бывает у молодых родителей. У них просто нет ни единой минуты в прямом смысле слова, чтобы поразмыслить над тем, что вообще происходит в жизни, и перед сном мозг «ловит момент» и буквально обрушивает на них шквал разнообразных мыслей и воспоминаний. Это абсолютно нормально. Но, если вечером вас беспокоит обилие негативных мыслей, нужно стараться находить немного времени днем, чтобы расслабиться, — тогда ночью будет чуть проще.

Вспоминать плохое перед сном нормально, но для некоторых людей это может быть слишком травматично

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Проблемой, как правило, являются не сами мысли, а реакция человека на них. Кто-то распознает негативные образы, но быстро их забывает и двигается дальше. А другие зацикливаются и начинают крутить это в мыслях постоянно. В последнем случае речь уже может идти о некоторой патологии, с которой нужно бороться.

В группу риска попадают люди с расстройствами сна, посттравматическим расстройством и психическими проблемами (депрессия, повышенная тревожность и так далее). Многие из них пытаются подавить негативные мысли. К сожалению, это не работает, а вызывает прямо противоположный эффект: непроизвольных воспоминаний о различных неприятностях становится еще больше.

Чтобы не попасть в число этих людей, нужно перестать взаимодействовать с негативными мыслями: вспомнили что-то плохое или стыдное — подумайте сразу о другом. Не придавайте этому большого значения, не анализируйте свое поведение в ситуации, имевшей место пару лет назад, — просто «пройдите мимо» нее.

Чем хуже вы спите, тем больше таких мыслей будет к вам приходить

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В одном университете провели эксперимент с участием 100 студентов: пытались определить зависимость между качеством сна и повторяющимися негативными мыслями. И выяснили: чем меньше человек спит, тем больше таких мыслей к нему приходит. Правда, есть тут небольшая загвоздка: ученым так и не удалось понять, приводит ли плохой сон к тревожным мыслям, или же тревожные мысли ведут к плохому сну. Как бы там ни было, зависимость между этими двумя вещами существует.

При этом известно, что недостаток сна усиливает эмоциональные реакции человека, в особенности на негативные раздражители. Если вы регулярно не высыпаетесь, связь между эмоциональными центрами мозга и той его частью, которая отвечает за торможение эмоций, ослабевает. То есть чем меньше вы спите, тем активнее реагируете на негатив. Если в нормальном состоянии у вас мелькает мысль, что вы недостаточно много и активно работаете, то в условиях бессонницы можете буквально зациклиться на этом.

Можно легко проверить, достаточно ли вы спите. Заведите будильник так, чтобы с момента, когда вы уснете, прошло ровно 8 часов. Если просыпаетесь за несколько минут до того, как он прозвенит, значит, спите чуть больше, чем нужно. Если просыпаетесь по звуку будильника и чувствуете себя разбитым, в следующий раз увеличьте время сна на 15 минут — делайте так до тех пор, пока не начнете просыпаться ровно по будильнику и чувствовать себя выспавшимися.

Если сегодня позволить себе думать о плохом, завтра эти мысли удвоятся

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Если на ночь глядя вы вспомнили, что попали в неловкую ситуацию, и прокрутили это в голове несколько раз, то на следующий день с высокой вероятностью вы снова об этом подумаете. Смысл в том, что мысли, на которых мы концентрируемся перед сном, откладываются в памяти. Это может работать как лайфхак: чтобы выучить стихотворение, нужно учить его вечером, а не утром или днем.

Если плохие мысли не дают вам уснуть, могут помочь простые упражнения

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Чтобы избавиться от негативных мыслей перед сном, можно сосредоточиться на тактильных ощущениях. Это должно сработать почти как медитация: прочувствуйте, насколько мягкая или шершавая у вас простыня, как ваша голова соприкасается с подушкой и утопает в ней, или же просто сосредоточьтесь на своем дыхании.

Есть и более «экзотическое» средство: запланируйте себе время для раздумий в течение дня. Минут 10–15 в день будет достаточно. Просто сядьте и подумайте или запишите все то, что вас тревожит. Это позволит мозгу разгрузиться, и вечером плохих мыслей будет меньше или они и вовсе не появятся.

Вы быстро засыпаете? О чем думаете перед сном?

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