Почему одиночество может благоприятно повлиять на ваш личностный рост

В то время как для некоторых из нас отсутствие пары ассоциируется с одиночеством и разочарованием, другие чувствуют себя более сильными и свободными, когда остаются одни. Вы легко можете присоединиться ко второй группе, если просто измените свою точку зрения и поймете, что одиночество — это не катастрофа. Будь то ваш собственный выбор или неожиданный поворот событий, одиночество действительно может помочь вам развиваться. Оно предлагает много возможностей для роста, которые сложно игнорировать.

Мы в AdMe.ru расскажем о нескольких убедительных причинах, почему одиночество может быть одним из самых благоприятных периодов в вашей жизни для личностного роста.

Пришло время отбросить стереотипы

Несмотря на то что все больше и больше людей предпочитают оставаться без пары, многие из нас все еще могут испытывать социальное давление, требующее обязательно заводить отношения и собственную семью. Люди без пары воспринимаются как одинокие и неуверенные в себе, и нам нужно это изменить. Некоторые люди предпочитают быть одинокими, это их собственный выбор, и мы должны его уважать. Другие могут оказаться в одиночестве в силу определенных непредвиденных обстоятельств, но в любом случае быть одному — не позорно. Быть одному — не значит быть одиноким. Если в данный момент у вас нет пары (по какой-либо причине), но вы не чувствуете себя счастливым и уверенным в себе, вы можете попытаться начать позитивно относиться к этому периоду своей жизни, и вот почему.

Вы можете ставить перед собой цели и достигать их

Вы можете использовать время, когда у вас нет отношений, чтобы поставить перед собой новые цели и достичь того, на что у вас, вероятно, не хватило бы времени, если бы у вас был партнер. Вы много лет мечтали выучить иностранный язык? Что ж, пора начинать! Используйте это время, чтобы сосредоточиться на том, чего вы действительно хотите и что вам действительно нужно. Расширяйте свои границы и свой кругозор. Займитесь новым хобби или поставьте перед собой новые профессиональные цели — делайте все, что вам нравится, и наслаждайтесь жизнью в полной мере!

Всё в ваших руках

Вы можете стать своим самым лучшим компаньоном. Просто представьте. Вы можете планировать свое путешествие самостоятельно, и вам не нужно учитывать предпочтения другого человека. Вам также придется принимать решения и преодолевать трудности самостоятельно, но это сделает вас сильнее. Отправляйтесь туда, куда вам нравится, когда вам нравится, и исследуйте каждый уголок нашей прекрасной планеты. Посетите новые места, пробуйте новую еду, знакомьтесь с новыми людьми и сделайте свое одиночное путешествие лучшим временем в своей жизни!

Вы можете лучше заботиться о своем физическом и психическом здоровье

Когда вы одни, вы можете попробовать новый вид спорта или полезную диету. Вы можете планировать свой распорядок дня только с учетом ваших пожеланий и вкусов. Теперь вы можете найти время и силы для здорового питания, физических упражнений, медитации, полноценного сна и всего того, что только придет вам в голову.

Вы можете лучше узнать себя

Вы можете проводить больше времени в одиночестве, чтобы понять, кто вы и чего хотите на самом деле. Если вы скучаете по романтике любовных отношений, которые у вас когда-то были, вы и сами можете отлично справиться. Купите себе цветы, коробку ваших любимых конфет или модное украшение. Почему нет? Вы даже можете пригласить себя на свидание в свой любимый ресторан или в картинную галерею, в которую мечтали попасть.

Вы можете переключить свое внимание на другие важные отношения в вашей жизни

Помимо романтических отношений, есть и другие связи, которые формируют наш круг общения и оказывают нам необходимую поддержку — наши друзья и семья. Пока вы наслаждаетесь своим одиночеством, вы можете потратить больше времени и усилий на укрепление этих важных связей. Встречайтесь со своими друзьями, проводите время с семьей за чашечкой чая и следите за тем, что происходит в жизни ваших близких. Знакомство с новыми друзьями также может быть полезно для развития социальных связей и укрепления вашего психического здоровья.

Вы можете стать самым главным человеком в вашей жизни

В течение длительного периода времени книги, фильмы и социальные сети подчеркивали важность поиска «того единственного», которого мы можем любить и с которым останемся навсегда. Но что, если в данный момент этого человека рядом с нами нет, и что, если он вообще никогда не войдет в нашу жизнь? Должны ли мы просто ждать появления «единственного» или нервно искать любовь днем и ночью? У вас уже есть вы, этого достаточно. Вы можете быть «тем самым» для себя человеком, и это совершенно нормально. Любовь к кому-то начинается с любви к себе. Если мы будем относиться к нашему одиночеству как ко времени для роста и любви к себе, то, когда мы встретим «того единственного», мы сможем дать этим новым отношениям гораздо больше и принести в союз мир и гармонию, а не печаль и сожаление.

Бонус: истории от пользователей интернета

Я могу делать все, что захочу и когда захочу. Я могу тратить деньги на себя, не обращая внимания на то, что думают другие. Мне не нужно учитывать в своих планах никого другого, или принимать решения, учитывая мнение другого человека. Иногда бывает одиноко, но в то же время мне такой опыт очень даже по душе. © unknown author / Reddit

Обожаю, обожаю, обожаю быть одной. Я одна уже 5 лет. Основные выводы: я могу просыпаться рано или спать спокойно, и мне не нужно подстраиваться под другого человека. Я могу поесть где угодно и при этом не тратить много денег, потому что плачу только за себя. Я очень люблю выходные, потому что мне не нужно идти на день рождения дочери брата моей второй половинки и так далее. Я могу слушать музыку, которую я люблю, в любое время. Я могу пойти посмотреть любой фильм, который захочу, и одной ходить в кино, естественно, дешевле. В конечном счете я чувствую, что узнала гораздо больше о мире и о том, как в нем жить, потому что я не завишу от другого человека и полагаюсь только на себя. © Laromana28 / Reddit

Что вы думаете о жизни без партнера? Такой период в жизни вам больше в радость или в тягость? Почему? Давайте поговорим об этом в комментариях!