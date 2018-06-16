Почему, несмотря на доступность знаний, мы не становимся умнее

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Согласно результатам исследования, проведенного американской компанией Dell EMC, объем мировой информации увеличивается более чем в 2 раза каждые 2 года и уже измеряется зеттабайтами. Только представьте себе: 1 зеттабайт получится, если все жители США будут печатать по 2 твита в минуту 30 тыс. лет без передышки. Казалось бы, оперируя такими объемами знаний, при этом легкодоступных благодаря интернету, люди должны были давно стать гениями. Однако ситуация складывается едва ли не с точностью до наоборот. И в этой статье мы расскажем почему.

AdMe.ru собрал несколько научных фактов, объясняющих, при каких условиях информация работает на повышение интеллекта, а при каких просто захламляет сознание.

Темпы роста объема информации в мире согласно докладу IDC’s Digital Universe

Study, сделанному по заказу EMC в 2011 году.

Итак, современный мир перенасыщен информацией, но проблема в том, что используется она не слишком рационально. Одним из основных критериев, по которым всегда оценивали информацию, была возможность ее практического применения. Если вы не используете получаемую информацию, то попросту зашлаковываете свое сознание ненужными данными. Согласно опросам, лишь 13 % пользователей применяют цифровые технологии и доступ к ресурсам для самообразования, а работодатели по всему миру бьют тревогу из-за синдрома выгорания и низкой эффективности своих суперпрофессиональных с точки зрения цифровой грамотности сотрудников. Переизбыток бесполезной информации быстро превращает ее из источника мудрости в источник опасности под названием «информационная перегрузка». Когда-то это был научный термин из области когнитивной психологии, а в наши дни он стал расхожей метафорой, которая вышла далеко за пределы науки и теперь обозначает массовое явление. Почему же эта информационная перегрузка мешает нам стать умнее? Вот основные причины.

1. Поток разнородной информации рассеивает внимание и не дает сосредоточиться на главном

Это доказал эксперимент «Инфомания», который несколько лет назад провел среди офисных сотрудников английский психолог Гленн Уилсон. Часть из них занималась своими прямыми обязанностями, а часть постоянно прерывалась на СМС, звонки и проверку почты. В конце дня анализ IQ показал, что у испытуемых из 2-й группы он был снижен на 10 пунктов. И действительно, в наши дни проверка электронной почты стала синонимом работы. Согласно докладу «Социальная экономика» Глобального института McKinsey за июль 2012 года, средний работник тратит на управление электронной почтой 28 % своего рабочего дня. Времени на обучение, получение новых знаний и обретение новых навыков попросту не остается.

2. Доступность информации избавляет от необходимости ее запоминать

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что люди лучше запоминают источник информации (папки, диски, сайты), чем саму эту информацию. Они провели эксперимент, в ходе которого студентам поручили напечатать несколько простых фактов (например, что мозг страуса меньше, чем его глаз), но половине участников как бы между прочим сказали, что их файлы после работы не будут сохранены. Второй группе об этом ничего не сообщили, поэтому испытуемые были уверены, что смогут вновь перечитать файл. Когда чуть позже участников эксперимента попросили воспроизвести эти факты, выяснилось, что их запомнили только те студенты, которые знали, что не смогут вернуться к информации позже. Остальные же, подсознательно уповавшие на компьютерный архив, все факты напрочь забыли. Увы, сегодня информацию пассивно потребляют, но не хранят в памяти.

3. Обилие информации оказывает негативное влияние не только на память, но и на весь мыслительный процесс в целом

Что удивительно, эту идею высказал не кто иной, как исполнительный директор Google Эрик Шмидт. По его мнению, современные цифровые устройства и обилие информации, которой они захлестывают людей, могут препятствовать глубокому мышлению, пониманию, формированию воспоминаний и в конечном итоге затрудняют обучение. Американский писатель, ученый-публицист и бывший редактор Harvard Business Review Николас Карр поддерживает идею о негативном эффекте цифрового гипертекста, считая, что он приводит к фрагментации знаний. При поиске информации в интернете контекст этой информации часто игнорируется. «Мы не видим даже деревьев, мы видим ветки и листья», — пишет Карр. Таким образом, информационная перегрузка приводит к когнитивной (мыслительной) перегрузке, из-за чего снижается способность человека не только запоминать информацию, но и сопоставлять ее с опытом, хранящимся в долговременной памяти, что делает мысли рассеянными и поверхностными.

4. Однообразие подачи и потребления информации снижает эффективность ее восприятия

Все мы еще со школьной скамьи помним, что существует 3 канала восприятия информации: аудиальный (слух), визуальный (зрение) и кинестетический (тактильные ощущения). И любая информация лучше всего запоминается, если использовать все 3 канала: услышать, прочитать и записать. При получении информации из интернета, как правило, задействован только визуальный канал, в меньшей степени — аудиальный, а кинетический и вовсе не используется. Так, доцент Университета Индианы Карин Харман Джеймс доказала, что студенты лучше запоминают информацию, которую переписали, чем ту, которую напечатали на клавиатуре, что уж говорить об информации, которую просто прочли и тем более просканировали взглядом?

5. Недоверие к данным снижает мотивацию к их удержанию в памяти

Обилие информации, простота и скорость ее распространения и удобство манипулирования ею вполне естественно снизили доверие к ней у населения. Опросы показывают, что из всех источников информации больше всего доверяют библиотекам, в то время как интернет-источники и в первую очередь соцсети находятся в самом низу рейтингов.

6. Новые технологии вызывают социальную изоляцию и препятствуют обмену опытом

Даже сегодня, несмотря на повальное распространение онлайн-курсов, все основные программы обучения реализуются очно, и это неслучайно: обучение в коллективе дисциплинирует и синхронизирует учащихся, в результате те, кто не готов, постепенно подтягиваются за остальными. Это важный фактор обучения. Не менее важен и личный обмен знаниями и опытом, обретение того самого коллективного духа, а также формирование навыков эмпатии и, следовательно, развитие эмоционального интеллекта. Все это невозможно получить в отсутствие полного зрительного контакта, интерпретации голосового тона или языка тела.

7. Бесконечный серфинг в море информации не оставляет времени на другие аспекты развития

Виртуальный мир неслучайно ассоциируется со словом «Вселенная». Он так же бесконечен, а цикличность производимых в нем действий приводит к полному растворению в информационном потоке: почта, мессенджеры, новости, лента друзей, уведомление о новом письме — все, круг замкнулся. С этой точки зрения даже телевизор — высшее благо, так как количество TV-каналов хотя бы поддается исчислению. Рано или поздно они наскучат и вы оторветесь от экрана, чтобы вернуться в мир, где надо учиться водить автомобиль, разбираться в маркировках подгузников, перекрывать потекший кран и делать еще множество вещей, не таких информационно наполненных, как интернет-серфинг, но, как выяснилось, куда более эффективных для повышения нашего IQ.