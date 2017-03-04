Почему нельзя поддаваться, играя с детьми

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Каждый ребенок рано или поздно начинает интересоваться логическими и интеллектуальными играми. Родители в данном случае становятся не только учителями, но и первыми достойными соперниками. Нас в AdMe.ru и наверняка многих родителей интересует вопрос: стоит ли побеждать детей? Ведь из-за этого они расстроятся.

Мои дети в возрасте 8 и 11 лет начали изучать шахматы. Я и сам никогда не был профессионалом и был уверен, что через годик-другой они научатся быстро обыгрывать меня. Но меня не покидал вопрос: не расстроят ли их мои постоянные победы, пока они только учатся? Однажды мой 10-летний сын спросил: «Папа, я когда-нибудь смогу тебя победить?» На что я ответил: «Когда ты перестанешь делать глупые ошибки и научишься тонкостям этой игры, ты обязательно одержишь победу». Постепенно я рассказывал ему о своей стратегии и о том, как продумывать свои действия на 2–3 шага вперед. Он был воодушевлен и начал по-настоящему учиться шахматам, а не просто играть ради игры.

Потом в один прекрасный день — когда за плечами было 2 года и более 100 игр — он наконец победил меня. Он был так взволнован. Он не просто победил, а продуманно разгромил меня в пух и прах. — Папа, ты позволил мне выиграть? — был его главный вопрос.

— Нет, сынок. Позволяя вам выигрывать, я ничему не научу вас, а лишь лишу радости сладкой и достойной победы. Вы должны узнать это чувство, которое испытывает настоящий победитель. Ты очень долго трудился, прежде чем одолеть меня. В жизни все так же — сколько бы раз ты ни проиграл, главное — продолжать снова и снова, пока наконец не одержишь верх. Поздравляю. Это была одна из наших последних игр, но это был ценный урок для него в жизни. Сегодня в возрасте 17 лет он отличник в школе и бегает в эстафете 4×400 м быстрее, чем кто-либо в его команде. А все потому, что уже в возрасте 12 лет он узнал, что такое настоящая победа. Так что НЕТ, никогда не поддавайтесь своим детям, играя с ними!