Что такое лукизм и почему он может стать расизмом XXI века

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Если раньше болезнью общества была дискриминация по национальному и этническому признаку, то сейчас ее место постепенно занимает лукизм — предвзятое отношение к внешности. Данные исследований говорят о том, что у красивых людей больше шансов стать успешными, удачно устроиться на работу и построить карьеру.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться, как особое отношение к красоте сказывается на жизни каждого.

Что такое лукизм

В ходе одного опроса в США выяснилось, что дискриминация из-за внешности встречается чаще, чем по этническому или национальному признаку. Есть отдельный термин для такого явления — «лукизм». Это предвзятое отношение к людям, которые считаются физически непривлекательными. Впервые его стали широко использовать в 2016 году, когда в одной крупной компании сотрудницу отправили домой без оплаты за то, что она отказалась обуть туфли на каблуках. Вполне возможно, лет через 10 будет запрещено требовать одеваться по дресс-коду, краситься и носить прическу, которая соответствует политике компании. Но пока человеку могут отказать в приеме на работу из-за того, что его размер одежды слишком велик, а улыбка недостаточно белоснежна.

Как мозг реагирует на красоту

Мы реагируем на красоту так же, как голодный — на еду. Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы выяснили, что у человека при виде красивого лица активируются те же участки мозга, что у голодного — при виде еды, а у игрока — при виде денег. Поэтому влияние красоты отчасти нам неподвластно. Ученые считают, что тяга к красоте обусловлена биологически, а не социально. Новорожденные дольше задерживают свой взгляд на фотографиях привлекательных людей, хотя у них еще нет социального опыта. Первое впечатление — автоматическая реакция мозга. В науке есть понятие «эффект ореола»: это когда мы судим о явлении в целом по одному лишь признаку. Например, считаем красивого человека автоматически умным, добрым и талантливым.

Вот как эффект ореола вокруг красоты влияет на наши решения: в меру накрашенных женщин окружающие считают более привлекательными и компетентными и готовы к сотрудничеству с ними;

человек с симметричным лицом кажется нам более здоровым;

красивые незнакомцы вызывают больше доверия;

присяжные в суде склонны выбирать мягкое наказание для красивых людей;

привлекательные преподаватели мотивируют студентов эффективнее учиться;

даже кредит проще получить людям без лишнего веса и с привлекательной внешностью. Во многом здесь виноваты стандарты, созданные рекламой и кинематографом. И хотя бренды уже отказываются от идеальной картинки в пользу живого человека с морщинами, растяжками и без болезненной худобы, представления о красоте все равно давят.

Как социум поощряет культ красоты

Культ красоты появился не вчера. У древних египтян были аналоги большинства современных косметических средств. В мире использование косметики резко выросло с появлением фотографии. Сейчас косметика — это огромный рынок, его прогнозируемый рост должен составить 7,5% с 2017-го по 2023 год. Вместе с изменениями в мире растут и требования к внешности. Южная Корея — своеобразный центр мира в вопросе пластической хирургии. Здесь дискриминации по признаку внешности подвергаются намного чаще, чем в других странах. И это сказывается на самооценке, здоровье, даже индексе массы тела местных жителей.

Какую цену мы платим за культ красоты

Красивых людей охотнее приглашают на собеседования. Так, в одном исследовании ученые предложили группе людей представить себя рекрутером и рассмотреть две анкеты с фотографиями соискателей. Сильное резюме вызывало готовность пригласить на собеседование любого соискателя. Но когда резюме было посредственным, у привлекательных людей было больше шансов. Внешность искажает восприятие профессионализма. Так, привлекательные ученые больше интересны людям, хочется почитать их исследования, но... чем красивее и общительнее специалист, тем менее компетентным его считают. Этот факт — еще один камень в копилку восприятия социальных ролей: красота может помогать в карьере, если она — неотъемлемый атрибут успеха, и мешать, если первостепенны другие качества. Красивые кандидаты в депутаты получают на 20 % больше голосов. Возможно, это связано с тем, что политик — лицо публичное, доверие к нему основывается именно на его внешности и поведении. Никто не будет разбираться в тонкостях геополитики, дипломатии, макроэкономики: людям проще оценить картинку, которую они видят с экранов ТВ и на обложках СМИ.

Красота коррелирует с бонусами и штрафами. Женщины с внешностью «выше среднего» получают на 8 % больше, а женщины, чья внешность воспринимается окружающими как «ниже среднего», подвергаются штрафам в размере примерно 4 % от дохода. Красивые мужчины зарабатывают на 4 % больше, чем те, кого оценивают как непривлекательных (последние платят/недополучают 13 % дохода в качестве штрафов). Привлекательные люди продают больше. Красивые агенты по недвижимости зарабатывают больше и активно используют свою внешность как дополнение к профессиональным характеристикам.

Профессор Рене Энгельн (Renee Engeln) считает, что одержимость внешностью становится психологической болезнью всего общества. Она 15 лет исследовала вопрос стремления быть красивыми и выпустила книгу о том, как одержимость идеальной внешностью ранит женщин. Психолог цитирует в книге исследования, доказывающие, что культ красоты ведет к увеличению случаев депрессии, расстройствам пищевого поведения, когнитивным нарушениям, потере времени и денег.

Как считаете, особое отношение к красивым людям — это наша биологическая особенность или стереотипы, навязанные культурой, рекламой и кинематографом? Вы сталкивались с дискриминацией из-за внешности, стиля одежды, своего отношения к макияжу?