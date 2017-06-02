Почему некоторые звуки так раздражают, что аж зубы сводит

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Каждого из нас в какой-то степени раздражают определенные звуки. Кого-то сводит с ума капающий кран, кого-то сопение любимого человека во сне. Бороться ли с этим свойством нашей психики или нужно принять это как неизбежную данность? Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом вопросе.

Самые противные звуки

Ученые из Университета Ньюкасла провели эксперимент. Добровольцам прокручивали аудиозаписи различных звуков во время МРТ (магнитно-резонансной томографии). Было отмечено увеличение активности в области мозга, отвечающей за контроль эмоций. Вот на эти звуки испытуемые давали самые сильные реакции: скрежет металла по стеклу

скрип мела и ногтей по школьной доске

женский крик

работа точильного камня

визг тормозов велосипеда

крик ребенка

работа электродрели

Почему так?

Мы запрограммированы природой отслеживать потенциальную угрозу. Среди бесчисленных звуков наш слух выхватывает только те, которые сообщают нам об опасности или кажутся важными. Например, мы способны услышать слабый сигнал телефона на шумной вечеринке, где только что не слышали кричащего собеседника. Неприятные звуки, которые мы «не заказывали», могут восприниматься подсознанием как вторжение. Запускается программа «бежать или сопротивляться». Если вас сильно раздражают безобидные звуки — сопение, топот, чавканье, если стук столовых приборов или клавиатуры способен вызвать вспышку ярости — это может быть одним из симптомов неврастении. Если подобное вы испытывали сколько себя помните, возможно, у вас непереносимость определенных звуков — мисофония. Звуки способны влиять на эмоциональное здоровье. Постоянная повышенная громкость может сделать человека раздражительным и забывчивым, монотонные шумы могут стать причиной утомляемости и головной боли.

Можно ли что-то сделать?

Полностью оградиться от утомляющих и раздражающих звуков не получится. Но можно попробовать минимизировать их воздействие. Постарайтесь избегать монотонного жужжания техники . Откажитесь от фоновой работы телевизора.

. Откажитесь от фоновой работы телевизора. Проанализируйте ситуацию : может, в основе вашего раздражения лежат психологические причины? Например, вам неприятен смех человека только потому, что он смеется не над вашими шутками. Возможно, поняв истинную причину раздражения, вы перестанете раздражаться.

: может, в основе вашего раздражения лежат психологические причины? Например, вам неприятен смех человека только потому, что он смеется не над вашими шутками. Возможно, поняв истинную причину раздражения, вы перестанете раздражаться. В течение рабочего дня устраивайте себе сеансы релаксации . Найдите тихое место и минут 10, закрыв глаза, глубоко подышите. Это снимет накопившиеся усталость и напряжение.

. Найдите тихое место и минут 10, закрыв глаза, глубоко подышите. Это снимет накопившиеся усталость и напряжение. Почаще проводите звукотерапию на природе — гуляйте, слушая шелест листьев и пение птиц. Полезно посидеть в парке, закрыв глаза и наслаждаясь звуками.

Получайте удовольствие от приятных звуков.