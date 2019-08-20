Почему сегодняшние отцы уделяют детям гораздо больше внимания, чем папы поколения X

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Если в ваших детских воспоминаниях образ папы всплывает не реже, чем образ мамы, то вам повезло. К сожалению, не все отцы дарили достаточно внимания и ласки своим детям. Радует, что, как показывают исследования, со временем ситуация стала меняться.

Мы в AdMe.ru озадачились вопросом, почему в нашем поколении столько детей, которые не могут похвастать идеальными отношениями со своими замечательными, но суровыми отцами, и почему современные папы стали гораздо ближе своим детям.

Мужчинам можно проявлять эмоции

«Я: Малыш, иди сюда и поцелуй папу. Папе пора на работу. Джези: Хорошо, но тогда разреши мне разрисовать твое лицо, папочка. Я (уверенно смеюсь): Точно нет, сейчас мне пора на работу, а теперь иди сюда и поцелуй меня. Джези (смотрит на меня мамиными гипнотизирующими голубыми глазами): Но папочка, мне нужно разрисовать твое лицо для работы. Я: Ладно, только убедись, что выбрала мужественные цвета, которые подчеркнут мою комплекцию».

Долгое время в обществе доминировали стереотипы о «настоящем мужчине». Мужчины не плачут, мужчины не занимаются «женскими делами», не возятся с малышней, да и вообще, мужчины — добытчики, а женщины — хранительницы очага. Отцы пропадали на работе, а воспитанием детей занимались мамы. Однако ребенку необходимы ласка и поощрение обоих родителей. Он нуждается в объятиях, в нежности, в участии в его жизни, в разговорах. Если всего этого нет, во взрослой жизни у человека могут возникать комплексы и проблемы в общении. Выяснилось, что недостаток родительской любви может влиять даже на физическое состояние ребенка в будущем: уровень холестерина, работу сердца и сосудов. При этом отцы старшего поколения любили (и любят) своих детей ничуть не меньше, чем современные папы. Тогда просто не было принято это показывать. Для отцов материальное обеспечение семьи и было доказательством любви.

О воспитательной роли отца часто вспоминали лишь тогда, когда нужно было наказать ребенка, а маму он не слушался. Этот подход практиковали во многих семьях. Конечно, по сей день не перевелись еще «суровые мужики». Причина отчасти в том, что, став взрослыми, мы повторяем модель поведения наших родителей, но все больше людей, кажется, понимает, что это можно изменить. Постепенно стереотипы уходят в прошлое, и отцы больше не чувствуют себя менее мужественными, играя с детьми в песочнице, обнимая их, целуя на ночь или нося малышей в детской переноске — слинге или кенгуру.

Жизнь стала проще

Трудно отрицать, что для большинства из нас бытовые хлопоты — гораздо меньшая забота, чем для поколения наших родителей. В первую очередь сложности возникали из-за количества проживающих в квартире, ведь часто у молодоженов не было денег на отдельное жилье и они жили со своими родителями. Два поколения, каждое со своими тараканами в голове. На всех нужно было приготовить еду (сходить на рынок за продуктами), постирать (а стиральные машинки были тогда далеко не у всех), погладить (тогда неприлично было ходить в мятой одежде, тем более на работу). А еще за всеми нужно убраться. Летом трудились на даче, делали заготовки на зиму. Может, в этом и есть какая-то ностальгическая романтика, но представить трудно, сколько бытовых забот ложилось на плечи наших мам и пап. Естественно, на развлечения с ребенком времени и желания у уставших родителей не хватало, да и развлечений было не так много, как сейчас. Женщины тогда выходили на работу, чтобы приносить в семью деньги.

Несправедливо будет утверждать, что сегодня все семьи живут беззаботной жизнью, в достатке и отдельно от родителей. Миллионы людей не имеют доступа к благам современной цивилизации. Они вынуждены справляться с финансовыми трудностями так же, как когда-то справлялись их отцы и матери. Тем не менее у значительной части общества сегодня появилось больше возможностей зарабатывать и облегчать себе жизнь. С грязной одеждой справляется стиральная машина, с посудой — посудомоечная, с полом — робот-пылесос. Если не удалось приготовить ужин, можно заказать готовую еду. Были бы деньги. У женщин появилась возможность реализовывать себя, зарабатывать деньги. Безусловно, это повлияло на снижение общего уровня стресса в семьях, а у пап появилось больше свободного времени на детей. Отцы больше не чувствуют на себе огромного груза ответственности, когда потеря работы единственным кормильцем была катастрофой для семьи. Сегодня легче найти новую работу и даже получить новую специальность онлайн. В непростые 90-е многие искали решения жизненных проблем на дне бутылки. Сегодня пьющих отцов становится все меньше. Пить и курить больше не в моде. Мужчины стали задумываться о здоровье, правильном питании и спорте, значительно снизилось потребление алкоголя. Все чаще мы видим отцов, которые выбрались покататься на велосипеде с ребенком, поиграть в мяч или просто погулять по парку.

Мужчинам разрешили уходить в декрет

Пока не во всех странах закон предусматривает декретный отпуск для отцов, но все цивилизованные государства по крайней мере рассматривают такую возможность. В России готовят законопроект о предоставлении молодым отцам 10-дневного оплачиваемого отпуска по примеру Евросоюза. Самые длительные декретные отпуска могут себе позволить жители Швеции (480 дней на обоих родителей), Исландии (по 3 месяца каждому родителю и еще 3 месяца на двоих). Кроме того, по своей инициативе оплачиваемый отпуск для отцов ввели Facebook (4 месяца), Google (до 7 недель), Amazon (до 20 недель) и Netflix (4 недели).

Мы осмысливаем ошибки родителей

Идеальных родителей не существует, и ошибки допускают все. В отличие от своих родителей, современные отцы имеют неограниченный доступ к информации о воспитании ребенка. Но и это не способно уберечь от промахов. Сегодня папы часто балуют детей, проецируют на них свои нереализованные амбиции или передают нерациональные фобии. В прошлом же отцы нередко проявляли излишнюю жесткость и безразличие. Например, одна из часто встречающихся моделей воспитания от человека старой закалки — не хвалить сына или дочь, но всегда указывать на ошибки. Таким образом отец хотел закалить характер ребенка, защитить его от боли разочарования в будущем, потому что ему самому пришлось в жизни тяжело. Только вот отцы не знали, что в итоге этот метод наградит их чад комплексами на всю жизнь.

Предыдущие поколения родителей вряд ли что-то слышали о психологах. Во-первых, работали стереотипы о том, что настоящий мужчина переживает все в себе, во-вторых, сам институт психотерапии долгое время путали с психиатрией, думая, что к психологу ходят те, у кого, дескать, не все в порядке с головой. У современных отцов (и родителей в целом) больше времени на то, чтобы анализировать, как детство повлияло на формирование их личности, осмысливать свой травматический опыт. Если детские проблемы перетекли во взрослую жизнь, всегда можно обратиться за помощью к психотерапевту. Более уравновешенные папы, осознающие всю важность воспитания для развития личности, стараются дать своим детям то, чего могло не быть у них, и это здорово. А мудрые папы осознали, что наши родители очень нас любили и старались, как могли. Если мы простим им их ошибки, возможно, и наши дети когда-нибудь простят нас.