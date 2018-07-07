Почему нас тянет к бывшим и что делать, чтобы окончательно их забыть

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«Давно расстались, но никак не могу выкинуть его/ее из головы» — знакомо? Психологи уверены: причин может быть несколько и ни одна из них не связана с чувствами. Даже у желания заходить на странички в соцсетях к бывшим есть свое объяснение.

AdMe.ru решил разобраться в ностальгии по прошлым отношениям, и у нас набралось 7 разных причин.

1. Неоправданные ожидания

Вы строили совместные планы, уже воображали себя счастливой супружеской парой, окруженной детьми и завистливыми взглядами соседей. Конечно, трудно отказываться от мечты, которую вы лелеяли так долго, поэтому мысль о сближении будет приходить снова и снова. Психотерапевт Фриц Перлз называл это «неотреагированной потребностью» и считал ее причиной неврозов и психологических блоков. Для решения проблемы нужно осознать свою потребность, четко ее сформулировать и отпустить, а на ее месте сформировать новые, реалистичные желания. Чтобы не было больно и обидно, нужно понять, что не все наши намерения должны исполняться, и в следующий раз не забегать вперед и не требовать от партнера то, что он просто не готов вам дать.

2. Неправильно расставленные приоритеты

Некоторые люди ставят отношения превыше всего, делают их смыслом своей жизни. В таком случае расставание может стать крушением целого мира и попытки воссоединения будут казаться единственным шансом на спасение. Психологи советуют научиться правильно расставлять приоритеты, гибко менять их в течение жизни в зависимости от обстоятельств и никогда не уходить в крайность: партнер не должен быть на первом месте — в гармоничном союзе оба человека равны и имеют свои цели.

3. Чувство незавершенности

Ощущение недосказанности, неразрешенные обиды и противоречия оставляют в подсознании эмоциональный осадок, который со временем начинает бродить, как домашнее вино. В психологии это называют «незавершенным гештальтом», который и побуждает нас вспоминать о бывших. Если не отпустить прошлое и не поставить точку, то гештальты периодически будут всплывать из подсознания и отравлять жизнь. Хорошо, когда два адекватных человека могут поговорить и все выяснить. Но чаще всего отношения обрываются громким хлопком дверью. Тогда психологи советуют терапию, где можно выговориться и выпустить пар. Или просто писать письма бывшему партнеру, но не отправлять, а высказываться на бумаге.

4. Зона комфорта

Отношения, особенно длительные, создают определенную зону комфорта, которую очень сложно покидать: налаженный быт, совместные покупки, общие друзья и интересы. После расставания хочется вернуть стабильность, привычный ритм, ведь строить новое сложно и трудно. Но, с другой стороны, психологи уверены, что развитие возможно только за пределами зоны комфорта. Может, прошлые отношения сдерживали вас и пора перестать вспоминать о них и открыться чему-то принципиально новому?

5. Эмоциональная зависимость

Нередко любовь путают с эмоциональной зависимостью. Но если любящий человек может отпустить, то зависимый готов идти на любые жертвы, чтобы сохранить отношения. Итальянский психиатр Роберто Ассаджиоли видел причину эмоциональной зависимости в нездоровых отношениях с родителями, которые неосознанно переносятся на партнера. Если в детстве у человека были травмирующие отношения с родителями, то во взрослом возрасте это может привнести в жизнь различные трудности. Ассаджиоли считал, что освободиться от любовной зависимости поможет осознание детских желаний и их постепенный пересмотр.

6. Неуверенность в новом партнере

Когда в отношениях не все гладко, людям свойственно вспоминать бывших возлюбленных, сравнивать их со своим партнером, подглядывать за ними в фейсбуке. Психолог Лори Уотсон называет желание заходить на странички к бывшим партнерам «недовольством сердца» и советует искать причину в своих настоящих, а не прошлых отношениях. К тому же исследование онлайн-поведения людей показывает, что киберсталкинг (использование интернета для преследования человека) еще сильнее угнетает психику и вгоняет в депрессию. Ученые заметили, что в эпоху соцсетей стало сложнее как следует расстаться. Они советуют не поддаваться искушению пошпионить в соцсетях. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон.

7. Чувство собственности

Психологи считают, что природа ревности происходит от первобытного желания конкурировать, быть «альфа». Даже расставшись с партнером, некоторые продолжают его ревновать и не давать свободы. В таком случае нужно пересмотреть свои взгляды на построение отношений. Эрих Фромм в своей книге «Быть или иметь?» писал, что люди движимы одной из этих двух установок. Установка «иметь» основана на эгоизме, потребительстве и доминировании. А чтобы создать гармоничные отношения, нужно прежде всего хотеть «быть»: супругом, любящим человеком. Дарить, а не получать.

А вы вспоминаете прошлые отношения? Если нет, то поделитесь секретом, как у вас это получается. А если вспоминаете — напишите нам, по какой причине. (Только убедитесь, что ваш нынешний партнер не сможет это прочесть).