Почему нам стоит отказаться от термина «френдзона»

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Считается, что впервые слово «френдзона» (от англ. friend zone) употребил Джо из телесериала «Друзья», имея в виду, что его приятелю Россу следует быть решительнее в проявлении чувств к Рэйчел. Сейчас это понятие обозначает разновидность дружеских отношений между двумя людьми, один из которых рассчитывает на то, что эта дружба рано или поздно перерастет в интимную связь или любовь, а другой не испытывает к поклоннику романтических чувств.

AdMe.ru попробует разобраться, почему этим словом называют разные психологические ситуации, а сама так называемая зона дружбы не более чем интернет-мем и форма недопонимания между людьми.

Ситуация 1. Недосказанность

На этапе зарождающейся симпатии двух людей часто складывается ситуация недоговоренности. Возможно, один партнер недостаточно ясно выразил свои романтические намерения, а второй не понял, что между ними не просто дружба. Хотя может быть, ему требуется чуть больше времени, чтобы взрастить в себе нежные чувства, или чуть больше смелости для их ответного проявления. У актера Криса Эванса была подобная ситуация со Скарлетт Йоханссон, когда он опубликовал в своем твиттере их совместное фото с подписью «Мы выглядим тут как пара». На что Скарлетт незамедлительно ответила: «Как пара лучших друзей». Как видите, молодые люди сразу четко обозначили свои эмоции. Да-да, мы знаем, что это шутка, но все же тут есть над чем задуматься.

Ситуация 2. Рыночный обмен

Пожалуй, самый распространенный вариант этой ситуации — когда мужчина ухаживает за женщиной, ожидая взамен «награду». В этом случае всему виной может быть сложившийся стереотип: за проявляемые знаки внимания дама должна вознаграждать его любовью или сексуальными отношениями. Часто термин «френдзона» применяется мужчинами, которые отрицают возможность дружбы между представителями разных полов и уверены, что женщина обязана платить сексом за хорошее отношение к себе. Ну а если она не желает этого делать, то разочарованный «друг» причисляет ее к «меркантильным стервам» и всячески демонизирует в глазах окружающих. Но чувства не могут быть валютой, как на рынке. Такое мышление лишает партнера, принимающего ухаживания, возможности выбора. Девушка может считать действия мужчины проявлением искренней заботы о ней и даже не задумываться о необходимости «платить» ему за это.

Ситуация 3. Заниженная самооценка

Иногда проблема скрыта в низкой самооценке оказавшегося во френдзоне партнера. Идея «Если я буду хорошим, меня полюбят» порождает ожидание от другой стороны чувств в ответ на ухаживания. А это приводит к стремлению казаться лучше, пытаясь угодить своему возлюбленному. Многие из нас хотя бы раз в жизни слышали историю о том, как влюбленный человек становится услужливым в надежде на ответные чувства (а возможно, и сами были в этой роли). Вот абсолютно типичная ситуация для таких отношений. Влюбленный показывает свою симпатию, открывается перед партнером, но, не получая ответа, не отчаивается. Стараясь всячески быть рядом, откликается на любую просьбу возлюбленного. Постепенно объект его страсти (если он был свободен) находит партнера, а наш герой остается у разбитого корыта. Практически все такие истории пронизаны обидой и разочарованием, ведь их участники на своем примере убедились, что жизнь только ради интересов возлюбленного никогда не приведет к равноценным, здоровым отношениям.

Ситуация 4. Манипулирование

Особый негатив у воздыхателей вызывают ситуации, когда о любви давно было сказано, этап ухаживаний уже должен был перерасти в романтическую связь, но парень и девушка все еще «просто друзья». Возможно, в этом случае человек попал в руки к манипулятору, который не стесняется использовать его чувства для решения собственных проблем. Оплатить покупку, подвезти до работы, помочь с домашними делами — список просьб растет, но взамен такой манипулятор не предложит своей помощи, а отношения с ним так и не перейдут на другой уровень. Даже если «жертве» удастся преодолеть френдзону, связь с таким человеком — это болезненная игра в одни ворота, и чем раньше она закончится, тем лучше. При этом манипулятор никогда не станет завершать такие отношения сам, ведь ему более чем удобно создавать свой комфорт чужими руками. И тут мы солидарны с психологами: из этой довольно унизительной ситуации необходимо как можно скорее выходить. К примеру, психолог Марина Комиссарова рекомендует «идти, если послали», а не застревать надолго в якобы дружеских отношениях: «Не сомневайтесь: если вам предложили дружбу и не стали проявлять инициативу в этой дружбе, значит, ничего вам не светило. Даже дружба».

Как мы видим, то, что люди привыкли называть френдзоной, — это набор сексистских стереотипов или же ситуация недосказанности, которую можно прояснить обычным искренним разговором. Обычное для нас понимание термина «френдзона» отрицает возможность дружбы между мужчиной и женщиной и подразумевает, что симпатия одного человека обязательно должна порождать ответные романтические чувства у другого. Но разве эта форма взаимоотношений единственно возможная между людьми противоположного пола? Допустим, с вами хотят поддерживать отношения именно потому, что вы хороший собеседник. В таком случае знаменитая фраза «Прости, но я воспринимаю тебя как друга» является мягким способом сказать, что человек не испытывает к вам физического влечения, но ему приятно с вами общаться. Однако если вы не хотите становиться другом, то ни к чему называть себя таковым и застревать в несуществующей френдзоне, надеясь на большее. В конце концов всегда найдется человек, который захочет тех же отношений, что и вы.

Приходилось ли вам оказываться в «зоне дружбы»?