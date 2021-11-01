7 скрытых проблем, о которых говорит привычка постоянно извиняться

Люди так часто извиняются, что слова «прости» и «извини» фактически потеряли свой смысл и никто уже не воспринимает их как свидетельство реального раскаяния. Например, в ресторане вам принесли не то блюдо. Что вы скажете официанту? Скорее всего, «Извините, но я заказывал другое». Фраза «Простите, не хотела вас беспокоить» в начале телефонного разговора — еще один пример того, как мы обесцениваем слова.

AdMe.ru разобрался, о каких внутренних проблемах может говорить привычка постоянно извиняться. А в конце статьи мы перечислим то, за что никто и ни при каких обстоятельствах не должен просить прощения.

Низкая самооценка

В глазах других постоянно извиняющийся человек выглядит чрезвычайно воспитанным. Однако у этой медали есть и обратная сторона: вероятно, такой человек страшится негативной реакции окружающих, а потому пытается предупредить ее с помощью извинений. Иными словами, речь идет о заниженной самооценке. И люди вокруг это очень хорошо подмечают. Например, вместо робкого «Извините, пожалуйста, можно спросить?» стоит сказать: «У меня есть вопрос». Во-первых, так можно приподнять собственную самооценку. А во-вторых, на эту фразу реакция последует быстрее, чем на первую.

Желание манипулировать

Речь идет о людях с разными формами нарциссического расстройства и прочих эмоциональных абьюзерах. Извинения в этом случае фейковые, неискренние. Один из самых явных признаков — формулировка типа «извини, но...». Например, «Извини, что обманул тебя, но на правду ты бы отреагировала слишком бурно» или «Извини, что накричала, но ведь ты сам меня спровоцировал». Основная цель — получение желаемого. Абьюзер понимает, что, лишь извинившись, он сможет получить от жертвы то, что хочет. Это своего рода мимикрия: человек добивается от вас чего-то и делает вид, что его просьбы бескорыстны. Разумеется, единичные случаи еще не говорят о наличии психологических проблем. Но если ситуации повторяются из раза в раз, имеет смысл задуматься.

Излишний перфекционизм

Это касается в первую очередь тех людей, у которых «стандарты качества» слишком высоки, чтобы кто-то (и они сами в том числе) мог им соответствовать, а нарушение упомянутых стандартов вызывает у них душевные страдания. Поэтому всякий раз, когда случается даже незначительное событие, у такой персоны возникает сильное желание извиниться. Это ненормальная реакция. Здоровый человек не обратит внимания на небольшое несоответствие чьего-то поведения с личными представлениями о том, каким это самое поведение должно быть.

Неумение выходить из неловких ситуаций

В моменты, когда человеку стыдно или неловко, он часто теряется и не знает что сказать. На помощь в этом случае приходят «простите» и «извините».

Неспособность управлять гневом

Есть такой тип людей, которые часто выходят из себя, наговорят близким кучу гадостей, а потом рассыпаются в извинениях. Они могут не устраивать скандалов как таковых, но из-за постоянной и резкой смены настроения портят жизнь окружающим. Это не что иное, как проблемы с контролем собственных эмоций, по-научному — эмоциональная дисрегуляция. Здесь необходима консультация специалиста.

Боязнь конфликтов

Гораздо проще извиниться, даже если вы ни в чем не виноваты, чем вступать в потенциально конфликтную ситуацию. Такое поведение может быть прямым следствием нерешенных психологических проблем родом из детства. Если ребенок рос в неблагополучной семье, где его шпыняли за каждую провинность, он, вероятно, превратится во взрослого, извиняющегося за каждое свое действие, которое может причинить неудобства окружающим. Это своего рода попытка подстроиться под среду. Если люди не умеют решать конфликты, они будут избегать их любым способом, например ценой потери самоуважения. Окружающие чувствуют такую неуверенность и могут этим воспользоваться.

Зависимость от партнера или другого близкого человека

Это, скорее, относится к тем людям, которые часто просят прощения за поведение близких. Обычно такое случается в парах. Это означает, что тот человек в паре, который извиняется, не чувствует себя цельным «я». Он ведет себя, как будто он и его партнер — одно целое. Возможен и другой сценарий. Некоторые возводят своих партнеров в ранг божества. Для них спутники жизни идеальны от макушек до пяток. Отказ от понимания того, что люди не могут быть совершенными, связан со страхом совершить ошибку и испытать боль. Потому и получается, что женщина или мужчина в ответ на малейшую оплошность своей второй половинки говорит что-то вроде «Извините, но он (она) обычно так себя не ведет». Такое поведение может быть признаком пограничного расстройства личности, корни которого, опять же, кроются в детстве: если родители наказывают ребенка за все, за что можно и нельзя его наказать, он учится «блокировать» реальность, не замечать ее.

Бонус: не надо извиняться за то, что...

не можете мгновенно дать человеку то, что он от вас хочет;

не можете контролировать;

вы не делали;

задаете вопрос или нуждаетесь в помощи;

ваша внешность кому-то не нравится;

испытываете эмоции и чувства, которые окружающим по какой-то причине неприятны;

не владеете информацией, которую от вас кто-то требует.