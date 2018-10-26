Почему мы полнеем в браке и как этого избежать

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Люди, которые находятся в браке или в отношениях, склонны к набору веса. К такому выводу пришли австралийские ученые из Квинслендского университета. Исследователи в течение 10 лет наблюдали за 6 458 женщинами, находившимися в браке или стабильных отношениях, и обнаружили, что те в среднем набирали по 5,7 кг за 1 год семейной жизни.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему так происходит, и попытались отыскать способы изменить эту тенденцию.

Причина № 1: У вас пропадает стимул держать себя в форме

Когда вы долгое время встречаетесь с любимым и довольны друг другом, вы больше не видите смысла «пахать» в тренажерном зале. Ведь вроде бы и так все отлично: вы счастливы и удовлетворены, к тому же вы невероятно устаете на работе и за домашними делами. Вам кажется, что вы тратите уйму калорий во время глажки и стирки. Какой уж тут фитнес или бассейн, да и зачем? Однако психотерапевты напоминают, что ощущение незыблемости счастья — ошибочное. Что делать? Помните, что за домашними делами вам не похудеть, ведь так вы сжигаете совсем небольшое количество энергии. Лучше приобретите семейный абонемент на занятия теми видами спорта, которые будут приносить вам удовольствие: так вы будете следить за своим здоровьем. И еще у вас с супругом появится общее увлечение, а это сближает.

Причина № 2: Вы стали больше готовить

Вполне понятно желание супруги угодить своему любимому и приготовить для него что-то вкусное и необычное. Некоторые дамы чуть ли не ежедневно готовят «первое, второе и компот» — и стремительно полнеют. Все дело в том, что во время готовки приходится то и дело пробовать калорийные блюда. К тому же это здорово распаляет аппетит. Что делать? Постарайтесь сократить такие «пробы» до минимума, а лучше предложите пробовать блюда мужу, если есть такая возможность (вы ведь, по большей части, для него стараетесь). Не позволяйте своему раззадоренному аппетиту взять над вами верх и навязать вам дополнительные полпорции свежеприготовленной вкусняшки.

Причина № 3: Вы готовите вместе с мужем

Возможно, это кажется странным, но совместное приготовление пищи также может негативно сказаться на вашей фигуре. Социологи из организации OnePoll назвали данное занятие одним из основных факторов (34 %), приводящих к появлению лишнего веса у людей, находящихся в отношениях. Дело в том, что любящие друг друга люди склонны прикладывать больше усилий для организации романтических вечеров с вкусным ужином. Готовка и сам ужин приобретают особое значение, ведь это время, когда мы можем побыть вдвоем. А когда мы живем одни, мы вполне можем пропустить ужин, если устали, или обойтись чем-то легким и простым в приготовлении. Что делать? Конечно, отказываться от совместного ужина не стоит, однако можно по-другому организовать трапезу: приготовьте вместе с партнером блюда для него и для себя. Для себя, например, вы можете приготовить красиво сервированные овощные салаты: это вкусно, полезно и не навредит фигуре.

Причина № 4: Вы берете пример с супруга

Мужчинам для удовлетворения голода требуются более серьезные порции, чем женщинам. А еще мужчине нужна более калорийная и жирная еда. Супруг после тяжелого дня на работе выбирает вкусную и сытную еду, а она зачастую вредна для здоровья и фигуры. Ужинать в одиночестве он отказывается, и вот поздним вечером вы уже сидите рядышком с любимым и делите с ним сытную трапезу. Но это еще полбеды. Ученые говорят о том, что мужчины пережевывают пищу быстрее, чем женщины. Поэтому замужняя дама неосознанно подстраивается под темп супруга и в итоге съедает больше, чем нужно, ведь организм просто не успевает подать сигнал о насыщении. Что делать? Ешьте медленно и вдумчиво, тщательно пережевывайте каждый кусочек. Берите маленькую тарелку: так вы съедите меньше.

Причина № 5: Вы пьете больше алкоголя

Алкогольные напитки высококалорийны и могут влиять на метаболизм. Доказанный факт: после замужества дамы начинают употреблять алкоголь чаще — не потому, что женщина несчастлива в браке, а потому, что на нее влияет привычка мужа расслабляться подобным образом. И вот уже бутылочка вина за ужином или бокал во время просмотра фильма становится своеобразной традицией. Что делать? Чрезмерное употребление алкоголя не идет на пользу ни замужним женщинам, ни одиноким, и дело здесь не только в лишнем весе. Поэтому стоит задуматься, так ли уж важно сегодня вечером выпить этот бокал полусухого.

Причина № 6: Вы ведете малоподвижный образ жизни

В счастливой семье естественно желание проводить друг с другом как можно больше времени. Вы начинаете раз за разом игнорировать занятия спортом, да и в целом ваша жизнь становится менее активной. Как правило, супруги выбирают тихие, спокойные, мирные вечера у телевизора или компьютера. Дополнением к захватывающему сюжету фильма или сериала становятся пицца, чипсы и тому подобные нездоровые продукты. Что делать? Проводить время вместе не только за просмотром сериалов. Выбирайтесь на прогулки, катайтесь на велосипедах — делайте выбор в пользу активных вечеров.

Причина № 7: Теперь вкусняшки всегда у вас на виду

Вредные закуски для вашего мужа всегда присутствуют в холодильнике или на полках, а вазочки на столе заполнены печеньками и конфетами для детей? Если вам знакома такая картина, то, наверное, знакомо и чувство вины за каждое такое мимоходом «перехваченное» лакомство. Что делать? Прячьте все это подальше — туда, куда вы не заглядываете. А в вазочку положите яблоко или сухофрукты. И попросите мужа покупать столько снеков, сколько он может съесть за раз, чтобы вам не приходилось постоянно бороться с искушением.

Причина № 8: Вы доедаете за детьми

Редкая мама отправит в мусорку недоеденный обед своего малыша, особенно если ребенок раскапризничался и едва прикоснулся к еде. Жалко ведь выбрасывать продукты. Что делать? Подумайте вот о чем: куда бы вы отправили недоеденное, если бы сами не стали доедать свой обед? В мусорное ведро? Тогда зачем вы превращаете в мусорку свой собственный желудок?

Причина № 9: Супруг саботирует вашу борьбу с лишним весом

Если для вас этот пункт актуален, значит, проблема кроется в неуверенности вашего партнера. Когда жена такого человека начинает худеть, он может испугаться: а вдруг она худеет, чтобы нравиться кому-то другому? А что, если она перестанет меня, мужчину с пивным животиком, любить? Вдруг на нее начнут активно обращать внимание другие мужчины? Когда подобные мысли лезут в голову, муж начинает неосознанно саботировать вашу диету: находить для вас неотложные дела вместо фитнеса, часто готовить калорийные ужины, предлагать романтические просмотры кино с вином и сыром и так далее. Что делать? Объясните супругу, что вы худеете не потому, что захотели понравиться кому-то другому, а потому, что вам некомфортно в таком весе и вы чувствуете, как внутри вас нарастает раздражение на себя и свой внешний вид.

Причина № 10: Вас критикуют

Случаются и обратные ситуации. Допустим, вы поправились, и вместо поддержки муж постоянно отпускает в ваш адрес шуточки, иронично щиплет вас за «лишнюю» складочку и вообще всячески критикует вашу внешность. Кажется, это могло бы стать для женщины стимулом похудеть, но все происходит с точностью до наоборот. Исследование журнала Personal Relationships показало: женщины, которых критикуют за внешний вид, легче набирают вес. Логика здесь такая: критика вызывает стресс и может убить мотивацию. Что делать? Объясните партнеру, что его поведение неуместно. Если мужчина дорожит отношениями с вами, он изменит тактику своего поведения.

А вообще, как набирать лишние килограммы, так и избавляться от них легче вместе. Как утверждают специалисты, совместные физические упражнения и правильное питание сближают партнеров и увеличивают взаимопонимание между ними.