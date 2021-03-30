Почему мы изо всех сил пытаемся уважать старших, хотя некоторые из них этого совсем не заслуживают

С детства нам вбивали в голову, что мы должны с уважением относиться к пожилым людям и обязательно прислушиваться к их советам. Но со временем многие из нас приходят к выводу, что доброго отношения достоин любой человек вне зависимости от возраста, а мудрость и количество прожитых лет — понятия абсолютно не связанные между собой.

Меня зовут Марина, я автор AdMe.ru. Мы здесь часто развлекаем вас или делимся фактами обо всем на свете. А сегодня давайте попробуем поговорить на серьезную тему.

Говорят, что родители должны показывать нам пример того, как вести себя в старости. В фильмах и художественной литературе мы видим образы мудрых пожилых людей, всегда готовых помочь советом молодежи и щедро делящихся с ней накопленным опытом. Но в жизни часто складывается по-другому. Вместо человека, которому хочется подражать, мы получаем капризного и избалованного ребенка или домашнего тирана, который всеми силами пытается привязать к себе членов своей семьи. А если не получается это сделать, то начинает давить на чувство вины и сообщает окружающим, что они неблагодарные создания. Да, пожилых людей принято уважать. Я бы хотела это делать, но, увы, не всегда получается. Ну не могу я трепетно относиться к человеку, который закатывает скандал в автобусе, орет на молоденькую операционистку в банке или сует нос в коляску с чужим младенцем, чтобы потом с удовольствием прочитать лекцию задерганной матери. Просто потому, что им с высоты возраста «позволено». А мы никак не решаемся сказать «нет». Вроде человек в возрасте, неудобно ему грубить. Наша соседка-пенсионерка искренне считает моего сына хамоватым и вредным подростком. Все из-за того, что как-то раз они столкнулись в подъезде и он не позволил чужой бабуле потрепать себя за щеку. А знаете, я считаю, что он был прав. Я бы в детстве терпела и вымученно улыбалась.

А вспомните, как часто мы страдаем от непрошеных советов пожилых родственников, которые всегда знают, как лучше. Я недавно ехала в маршрутке и невольно слушала, как пожилая дама на соседнем сиденье по телефону распекает свою невестку: «С ума сошли, окна мыть вздумали! В праздники никакую работу делать нельзя». Коронной фразой стало «Ну я же вам только добра желаю». Динамик у телефона оказался громкий, и было слышно, как девушка на другом конце трубки пытается возразить, что это их единственный выходной день и вообще они генеральную уборку уже давно запланировали. Но свекровь, которая возжелала делать добро, это ничуть не смущало, она продолжала давить и требовать. Кажется, уже почти вся маршрутка в тот момент думала: «Ну и сдались же тебе чужие окна».

Сейчас, когда мне уже за 30, я стала замечать, как по-разному стареют люди. Одни делают это красиво, наверняка вы их видели: этакие сказочные бабушки — печеные яблочки и дедушки с хитринкой в глазах. Или другой вариант — строгие дамы и джентльмены с благородной сединой. На их месте легко представить себя лет так через 30–40. И сразу понимаешь, что старость — это не ужас-ужас, а просто новый этап жизни. Но есть и другая категория пожилых людей, которые усиленно молодятся и паникуют от своего возраста. А в некоторых случаях и вовсе превращаются в перепуганного ребенка. Далеко ходить не надо: моя мама будто хочет, чтобы я ее удочерила. «А почему ты себе часики купила, а мне нет?», «Вызови мне электрика», «У тебя все внимание на мужа, а я как же?», «И что я, по-твоему, буду делать на пенсии?» Я совсем недавно вспомнила, что ей всего 55. И это совсем не исключение — среди моих знакомых таких примеров пруд пруди. Родители, которые по современным меркам считаются совсем молодыми, цепляются за выросших детей, ревнуют к их семьям и карьере, устраивают скандалы из-за попыток переехать в другой город или страну. И вместо уважения к старшим несчастный великовозрастный «ребенок» чувствует только вину за то, что он смеет жить не по чужой указке.

Еще один неутешительный факт: некоторые из наших бабушек и дедушек совсем не умеют радоваться. Да, понятно, что им в жизни пришлось непросто и времена были тяжелые. Но иногда кажется, что они стараются, чтобы и окружающим стало как можно хуже. Знакома ситуация, когда бабуля навертела кучу вкуснейших пирожков, но вам за столом кусок в горло не лезет? Оказывается, и «мука дорогущая, и в магазине кассирша нахамила, и нет бы спасибо сказать, что мать в 7 утра встала ради вас, неблагодарных. И вообще, ничего себе ты, дочка, бока наела, и складку на пузе уже без бинокля видать. А что от еды нос воротишь, невкусно, что ли?» Кажется, что такие люди отчаянно ищут нашего одобрения и похвалы. Вот только если и чмокнешь эту бабушку в щеку и похвалишь ее пирожки, то все равно ничего не изменится. На своем опыте знаю. Иногда складывается впечатление, что многие из них просто не умеют дышать полной грудью. А может, где-то в глубине души завидуют более свободному молодому поколению, которое уже не понимает формулировок «что люди скажут», «не жили богато, нечего и начинать» и «не упахалась — не хозяйка».

Иногда кажется, что умение с уважением относиться к людям, которые по тем или иным причинам вынуждены с тобой общаться, не зависит от интеллекта и положения в обществе. Когда я поступила в вуз, некоторые из пожилых преподавателей с порога встречали студентов фразой: «Вы ничего из себя не представляете и сможете устроиться только продавцом». Не поверите, год назад я проходила курсы повышения квалификации в крупном университете, и нам, уже взрослым людям, тоже заявляли: «Вас надо всех поувольнять и отправить торговать носками на рынок». И да, педагог, говоривший это, был в весьма преклонном возрасте. Когда мы его спросили, зачем общаться с нами в таком тоне, он ответил: «Для мотивации». И одновременно я видела примеры другого отношения и к жизни, и к окружающим. У нас была потрясающая преподавательница английского языка, которая в 65 лет начала осваивать компьютер, а на занятиях рассуждала с молодежью о творчестве Акунина. И поверьте, это было гораздо интереснее, чем слушать бубнеж о том, что нынешние студенты никуда не годятся. Собственно, именно ее мы и уважали.

Признаюсь, я в преклонном возрасте не хотела бы гирей висеть на шее у своих детей и отравлять негативом жизнь окружающих. Хочу попробовать стареть красиво, не зацикливаться на семье, а найти свой круг общения и добиться признания в профессии. Надеюсь, у меня получится.