Почему многие совпадения вовсе не случайны

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Наверняка у каждого хотя бы раз в жизни была ситуация, когда вы просто не могли объяснить некое совпадение. Например, вы вдруг решили позвонить давнему другу, а он в эту же секунду позвонил сам; или вы случайно встретили на улице знакомого и после разговора с ним в корне перевернули свою жизнь; или в уме задали какой-то вопрос и тут же получили ответ в виде надписи на уличном стенде.

А порой вообще происходят настолько идеальные совпадения, в которые просто невозможно поверить. Ярчайшим примером такого случая можно привести историю актера Энтони Хопкинса. Он готовился к съемкам фильма «Девушка с Петровки» по роману Джорджа Файфера. Для изучения героя ему нужна была именно оригинальная версия произведения, которую он не смог найти ни в одном из книжных магазинов, ни в библиотеке, ни у знакомых. Актер было совсем отчаялся, но случайно наткнулся на забытый кем-то экземпляр нужной версии романа на скамейке в метро. А позже, когда летел непосредственно на съемки, он нечаянно встретился в аэропорту с Файфером — автором романа, который пожаловался Хопкинсу, что одолжил другу самый ценный экземпляр своей книги со своими пометками, а тот потерял книгу где-то на станции в подземке.

Как такое вообще можно объяснить? Мы в AdMe.ru задались этим вопросом.