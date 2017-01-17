Почему многие совпадения вовсе не случайны
Наверняка у каждого хотя бы раз в жизни была ситуация, когда вы просто не могли объяснить некое совпадение. Например, вы вдруг решили позвонить давнему другу, а он в эту же секунду позвонил сам; или вы случайно встретили на улице знакомого и после разговора с ним в корне перевернули свою жизнь; или в уме задали какой-то вопрос и тут же получили ответ в виде надписи на уличном стенде.
А порой вообще происходят настолько идеальные совпадения, в которые просто невозможно поверить. Ярчайшим примером такого случая можно привести историю актера Энтони Хопкинса. Он готовился к съемкам фильма «Девушка с Петровки» по роману Джорджа Файфера. Для изучения героя ему нужна была именно оригинальная версия произведения, которую он не смог найти ни в одном из книжных магазинов, ни в библиотеке, ни у знакомых. Актер было совсем отчаялся, но случайно наткнулся на забытый кем-то экземпляр нужной версии романа на скамейке в метро. А позже, когда летел непосредственно на съемки, он нечаянно встретился в аэропорту с Файфером — автором романа, который пожаловался Хопкинсу, что одолжил другу самый ценный экземпляр своей книги со своими пометками, а тот потерял книгу где-то на станции в подземке.
Как такое вообще можно объяснить? Мы в AdMe.ru задались этим вопросом.
Складывается ощущение, будто все события в мире, все люди и вся информация связаны между собой невидимыми нитями, которые иногда случайно проблескивают. И, по мнению знаменитого психиатра Карла Густава Юнга, это действительно так. Этот феномен называется синхроничностью — и, возможно, это одно из самых загадочных явлений в нашей Вселенной.
Юнг пришел к выводу, что существует тесная связь между человеком и тем, что его окружает, — точнее, между пространством, временем, сознательным и бессознательным. И в определенные моменты под влиянием самосуществующих объективных смыслов, к наличию которых приходит автор, в этой связи возникает сильное притяжение, которое и вызывает такие неожиданные совпадения, которые мы обычно называем роковой случайностью, судьбой, невероятной удачей или даже чудом.
И чем теснее эта связь — между окружающим и вами, тем больше вероятность, что вы заметите и придадите значение даже маленьким случайностям. Это могут быть, например, рекламные объявления, песни или передачи по радио, неожиданные встречи, образы, разговоры, запахи.
Конечно, в этом явлении нельзя быть на сто процентов уверенным, но тем не менее его наличие порой помогает действовать, принимать решения или вообще в корне менять нашу жизнь. Просто нужно быть внимательным и открытым, чтобы «создать» эту возможность синхроничности. Недаром Дон Жуан говорил: удачное совпадение — это просто одна из форм действия.
Даже эта статья может быть результатом синхроничности. Возможно, вы искали объяснение своим необычайным совпадениям или ждали знак. Вот он.
Фото на превью Perhydrol
По материалам lamenteesmaravillosa ,
kph.npu.edu , wikipedia