Почему многие сильные женщины часто чувствуют себя разбитыми внутри

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Когда мы встречаем сильную женщину, нам кажется, что ее уверенность в себе просто всепоглощающая. На первый взгляд, у нее есть все: успешная работа, прекрасная семья, возможность ухаживать за собой и даже время, чтобы помочь тем, кому повезло меньше. Но зачастую, прикрываясь яркой улыбкой, эти женщины чувствуют себя разбитыми до такой степени, что это начинает сказываться на их здоровье.

Редакция AdMe.ru перечисляет причины, почему так много сильных женщин борются за то, чтобы быть счастливыми, ежедневно.

1. Она полагается только на себя

Сильная женщина любит быть независимой, ей не нужна ничья помощь. Она стремится быть уверенной в себе и рассчитывать только на себя. Такие черты могут быть частью ее личности, которой она гордится. Проблема в том, что такая женщина не понимает, что все люди как социальные существа иногда нуждаются в помощи — и даже она сама. Отказ от этой простой мысли может быть связан с тем, что человек не хочет беспокоить других, или потому что он считает просьбу о помощи проявлением слабости. Психологи сходятся во мнении, что поддержка необходима нам всем для нашего собственного благополучия. Обращаться за помощью, когда вам это необходимо, не только полезно, но и служит проявлением щедрости, ведь так вы позволяете кому-то другому обратиться к вам за помощью в ответ.

2. Все делятся с ней своими проблемами, и она терпеливо несет этот груз на себе

Неудивительно, что ее семья и друзья откровенничают с ней, ведь люди считают ее заслуживающей доверия. Исследования показывают, что это связано с тем, что психически сильные люди также обладают высоким чувством ответственности, которое мы воспринимаем как честность и мудрость. Но сильная женщина ни с кем не разделяет проблемы, связанные с семьей или друзьями, и не сплетничает о них. Она все сносит молча. И если проблема касается ее непосредственно (к примеру, болезнь или финансовый крах семьи), женщина такого склада может даже взять на себя инициативу и решить проблему вне зависимости от степени ее тяжести.

3. Она не делится своими проблемами с другими, держа все внутри

Сильная женщина берет на себя бремя других, но не разделяет его. Доказано, что это заставляет людей чувствовать себя очень одинокими, а также может привести к депрессии. Она старается не дать выплеснуться скопившемуся напряжению, потому что такое поведение не соответствует ее сложившейся личности. Но такая тактика крайне недальновидна. Исследования показывают, что нам необходимо взаимодействие с другими людьми, чтобы легче справляться с трудностями. Молчать о своих проблемах — это не лучший способ поддержать психическое здоровье.

4. Сильная женщина заботится о других, но забывает о своих нуждах (как и все остальные вокруг)

Такая женщина выглядит настолько довольной жизнью, что никому и в голову не приходит задуматься, не тяжело ли ей самой. Получив помощь, некоторые из ее друзей могут закрыть вопрос и возвращаются к своим делам, забывая спросить, в порядке ли она. И это отсутствие интереса со стороны окружающих вредит ей.

5. Это также сказывается на ней физически

Порой в трудные времена женщине нужно создать собственный безопасный и сильный образ для тех, кто слабее ее, например для детей или пожилых родителей. Однако если она делает это постоянно, то в буквальном смысле ранит свое сердце. Согласно исследованию, частое подавление эмоций создает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оказывается, такая женщина не только чувствует себя разбитой внутри — она в действительности может быть разбитой.

6. Ее сила может быть результатом трагедии, о которой она вам не рассказывала

Можно сказать, что наука соглашается с утверждением «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Женщина может стать более устойчивой и более жесткой после личной драмы. Она может пережить травмирующий опыт, но это не значит, что она не страдает, вспоминая об этом. Такое событие оставляет свой психологический шрам, который время от времени может заставлять ее чувствовать себя несчастной.

7. Иногда она чувствует себя разбитой и не находит сил взяться за новую задачу

Она носит маску на работе или дома, но наедине с собой приходится возвращаться в реальность и сталкиваться с неуверенностью. Друзья, родственники и коллеги считают ее сильной женщиной и многого от нее ожидают. Тем не менее, ученые говорят, что уровень самоконтроля, который она навязывает себе, наряду с высокими ожиданиями всех остальных, может нанести ей психологический ущерб. Размышляя о своих скрытых недостатках и подавленных эмоциях, можно внутренне сломаться. Она ищет проблему в себе и считает, что не справляется с задачей. Именно это несоответствие эмоций истощает ее.

Вы соотносите себя с этим списком или, может, дружите с одной из таких сильных женщин? Поделитесь своим опытом ниже.