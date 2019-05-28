Почему ученые считают людей от 22 до 38 лет выгоревшим поколением
Бытует ошибочное мнение, что выгорание — это удел врачей, полицейских, пожарных и представителей других профессий, которые имеют дело с не лучшими проявлениями человеческой природы. А простые граждане выгореть не могут, поскольку их работа не связана с особыми психическими нагрузками. Ученые тем временем считают, что выгоревшим оказалось целое поколение, которое выросло между двумя эпохами. Речь идет о нас, миллениалах.
AdMe.ru попробовал разобраться, почему поколение Y постигла такая судьба и как признаки выгорания проявляются в жизни обычного человека.
Неспособность выполнять простейшие задачи
Автор твита — Мэтт Фуллер, журналист The Huffington Post.
Важная ремарка: неспособность выполнять простейшие задачи при отсутствии личной выгоды. Отлично иллюстрирует этот тезис политическая позиция типичного миллениала. Так, герои статьи журнала Intelligencer отказываются голосовать, потому что:
- Откладывают действие до самого дедлайна, а потом не успевают.
- Избирательный участок находится далеко от дома, а им лень идти.
- Не умеют отправлять письма по почте (для тех, кто голосует удаленно).
Это далеко не единичные случаи — такое происходит по всему миру. Считается, что основная причина отстраненности от общественных проблем или задач — это лень. Миллениалы традиционно именуются избалованным поколением, которое ставит себе множество целей, а потом откладывает их из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год.
Вспомните, как вы (наверняка) собирались выучить английский, чтобы разговаривать на нем. Возможно, вы начали это делать, но постепенно спустили все на тормозах и отложили на «когда-нибудь». Так вот, прокрастинация — одна из ярчайших черт поколения Y.
Даже такие предельно простые задачи, как отнести обувь в ремонт, починить протекающий кран, вернуть книги в библиотеку, оказываются нам не по плечу. Психологи считают, это оттого, что мы везде ищем выгоду для себя — некую награду, которую можно получить сразу же после выполнения действия.
Нездоровое желание работать
В основе трудового мышления миллениала, как правило, лежит простая идея: «Работай или умри». Мы принимаем как данность мысль, что должны трудиться все время и постоянно быть на пределе возможностей.
Если ранее вы могли показать работодателю диплом о высшем образовании и уже только поэтому рассчитывали на приличное место до самой пенсии, то сейчас такое уже невозможно. Каждому приходится проходить через немалое количество курсов повышения квалификации, участвовать в различных конференциях и прочими способами доказывать собственную компетентность. Это порождает внутренний страх потерять место, поскольку все знают: «незаменимых нет».
Работу, в силу особенности эпохи, миллениалы меняют часто, а иногда и вовсе являются безработными. Во всяком случае официально. Согласно статистике:
- Каждый 5-й в течение текущего года сменил рабочее место.
- Каждый 2-й готов уйти с работы в любой момент, если ему предложат лучший вариант.
- 48 % планируют в ближайшие 2 года уволиться, хотя и сами не знают, куда пойдут.
Как правило, представители поколения Y хорошо справляются с поручениями начальников и в то же время могут не мыть дома посуду целую неделю. Это явный признак выгорания — ресурсы организма находятся на пределе, и менее срочные дела постоянно откладываются.
Ощущение нехватки денежных средств
С детства почти каждый из нас слышал от старшего поколения, что нас ждет прекрасная жизнь. Вне зависимости от места рождения. Если в США в то время была эпоха политической и экономической стабильности, то в России люди ожидали смены власти и, как следствие, улучшения качества жизни. В действительности ситуация оказалась чуть менее приятной.
Согласно исследованиям, поколение Y намного ущербнее в материальном плане, чем их родители:
- Средний годовой доход миллениала, проживающего в Великобритании, — ₽ 900 тыс. Тогда как типичный беби-бумер (человек, родившийся между 1943 и 1963 годами) зарабатывал ₽ 1 млн 900 тыс., а представитель поколения X (1961–1981 гг.) — более ₽ 2 млн.
- Подавляющее большинство признается, что имеет в запасе не более $ 1 тыс., а остальным вообще ничего накопить не удалось.
- Одна из причин недостатка денег — в необдуманных тратах: 60 % миллениалов тратят около ₽ 200 на чашку кофе, 79 % любят поесть в ресторанах быстрого питания, а 69 % покупают одежду, которую не носят.
Так или иначе, но каждый подсознательно чувствует, что его надежды обмануты, а это отнюдь не способствует снятию симптомов выгорания.
Зависимость от интернета и социальных сетей
Взрослая жизнь миллениалов пришлась на период активного развития технологий, тогда как детство многие из нас провели в счастливом неведении относительно компьютеров и прочей электроники.
Нас готовили к стабильной тихой жизни, однако, в силу процессов глобализации, мы оказались в круговерти информации. Согласно статистике, типичный миллениал:
- 45 раз в день использует смартфон.
- Около 26 часов в неделю тратит на просмотр ленты новостей в соцсетях.
- Реагирует на рекламу в интернете и склонен покупать брендовые вещи, даже если денег на них не имеет. Например, многие предпочтут «лубутены» балеткам за ₽ 2 тыс. из ближайшего магазина.
Даже те, кто старается не пользоваться социальными сетями, выходя в интернет, испытывают эмоциональное напряжение. Происходит бесконечное сопоставление себя с кем-то другим: артистом, спортсменом, общественным деятелем — тем, кто добился внушительных успехов и признания. И сравнение, конечно же, оказывается в чужую пользу. Незаметно все это провоцирует депрессию, отчужденность и прокрастинацию, а они-то и сопровождают выгорание.
Мир больше не ждет от нас выбора
Современный мир таков, что мы не должны выбирать одну работу, одного партнера и даже одну систему ценностей на всю жизнь. Реальность такова, что все можно поменять, и зачастую для этого даже не надо выходить из дома.
Миллениалов к этому не готовили. В их головах прочно сидит понятие ответственности, которое в новом мире постепенно аннулируется. Юное поколение часто избегает любых привязанностей: они не имеют животных, стараются не вступать в брак, отказываются брать ипотеку и кредиты. Герой этого времени — человек, который ничем не владеет, а потому ни от кого не зависит. Он строит свою жизнь так, что в любой момент может изменить все: карьеру, место жительства, окружение, взгляды, ориентацию и даже пол.
По существу, это перечеркивает идеалы, которые близки поколению Y. Поэтому оно в сегодняшней реальности часто чувствует себя неуютно — очень уставшим и лишним.
Расскажите в комментариях, согласны ли вы с идеей, что наше поколение выгорело?
Фото на превью East News, Gromovataya / pixabay