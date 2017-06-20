Почему мамы в Индии не наказывают детей

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Раздражение и крики воспитанию не помогут — именно так считают индийские родители. В этой стране традиционное отношение к детям сформировали индуизм, буддизм и ислам, объединив самые лучшие принципы. Здесь избегают наказания даже самые отъявленные проказники, и в таком подходе скрыт глубокий смысл. Сегодня AdMe.ru расскажет о главных особенностях воспитания в индийских семьях. Перенимаем полезный опыт и становимся более чуткими к своим детям.

С момента рождения малышей в Индии учат доброте в глобальном смысле — не только по отношению к людям, но и к любым живым существам. В этих семьях терпеливость возведена в высшую степень важности. Родители стараются не показывать негативных эмоций, даже если на то есть причины. К проявлению сдержанности здесь относятся с одобрением, а вот излишнюю эмоциональность и раздражительность воспринимают как человеческие пороки.

Как правило, семья ограничивает доступ к телевизору и контролирует, чтобы ребенок смотрел только творческие и образовательные программы. Такой дисциплинирующий подход крайне важен в современном информационном потоке, когда интернет и телевидение могут негативно влиять на формирование личности и даже стать источниками опасности.

Особое внимание индийские женщины уделяют правилам поведения за столом, при этом они понимают, что дети не освоят эти навыки естественным образом. Поэтому мамы учат закрывать одежду салфеткой, брать еду пальцами правой руки, а не рукой или обеими, не позволяют разговаривать за столом с полным ртом, играть с едой и т. д. В 2 года подобные шалости ребенку, конечно, прощают, а вот в 10-летнем возрасте такое поведение точно недопустимо.

«Ваши привычки — это будущие черты характера у детей» — в этой закономерности убеждены родители в Индии. Поэтому ребенку не читают утомительных лекций, а показывают на практике, как следуют себя вести, учат жизни на своем примере. Передать личный опыт в награду — вот в чем заключается главная задача взрослых. В воспитании участвует и старшее поколение, ведь часто несколько семей живут под одной крышей.

Индийские врачи рекомендуют совместный сон — так малыш и мама будут лучше чувствовать друг друга и находиться в спокойном состоянии. Если ребенок ведет себя тревожно, его тут же берут на руки, обнимают, уделяют максимум заботы и внимания.

Школьное образование ориентировано на развитие духовности и терпимости. Занятия проходят в формате дискуссий, детей учат мыслить и рассуждать вслух. Помимо основных дисциплин школьникам преподают йогу, уроки памяти и улыбки. В Индии не заставляют учиться, сама система стимулирует детей думать, раскрывать свой потенциал и формировать характер.

Индийские учителя должны обладать высоким уровнем самоконтроля, им нельзя показывать обиду или недовольство, требовать от детей то, что они сами не выполняют. Преподаватели регулярно собираются, чтобы обсудить правила поведения учителей, а не школьников.

Основная задача школьников заключается в том, чтобы улучшить свои результаты. Каждый месяц на собрании подводят промежуточные итоги, успешных учеников награждают специальными карточками. Индийский ребенок стремится к лучшим отметкам, работая над личной победой, а не опережая соседа по парте.

Преподаватели не стесняются в проявлении любви к ученикам. Они могут подбодрить и обнять ребенка, похвалить за успех и погладить по голове. При этом учителя не должны выделять любимчиков, такое отношение необходимо всем детям.

Как и в любой другой стране, принципы воспитания и образования в Индии сформированы особенностями менталитета, историей государства и местными верованиями. Однако ничто не мешает нам взять полезные советы и применить их на практике: стать добрее, терпимее, чаще улыбаться своим детям и создать в семье теплую атмосферу.