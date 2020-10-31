Почему люди стесняются заказать услуги по уборке квартиры, и какие мифы давно пора развенчать

Раньше казалось, что потребителями клининговых услуг могут быть исключительно крупные компании, которым просто необходимо нанять группу людей в форме и с шумными пылесосами, чтобы обеспечить чистоту кабинетов или отельных номеров. Нужны ли такие мастера, чтобы просто убраться в квартире? Кому-то это покажется роскошью на грани буржуйства: «Я что, сам не смогу убрать эти 2–3 комнаты?» Но на самом деле регулярная уборка отнимает столько времени и сил, что вариант клининга для многих трудоголиков, родителей и просто любителей насыщенно проводить время станет настоящим спасением.

Мы в AdMe.ru попытались выяснить, почему же нам так стыдно вызвать специально обученного человека раз в 1 или даже 2 недели и забыть о бесконечном мытье полов, протирании пыли и чистке сантехники (и не пора ли пересмотреть свои взгляды).

Миф № 1: «Это дорого»

Клининг — это такая же передача определенных обязанностей, как поездка на такси (кто-то сидит за рулем вместо вас) или поход в ресторан (кто-то готовит вместо вас). Только такси и кафе не воспринимаются чем-то из ряда вон выходящим.

Сейчас клининговые компании появляются и в небольших городах. В столицах конкуренция среди них зашкаливает, тем более что многие уборщики оказывают услуги в частном порядке, и постоянные клиенты просто рекомендуют их своим друзьям и знакомым. Поэтому все пытаются держать прайс на вполне доступном для человека со средним достатком уровне. Обычно цена указывается за квадратный метр. Но вы можете выбрать тип уборки (генеральная, поддерживающая, глобальная чистка после ремонта) и добавить / убрать определенные услуги. Вы решаете, нужно ли, чтобы вам помыли посуду, протерли потолок в ванной или почистили духовой шкаф изнутри.

Если оставить только базовые услуги (пропылесосить и помыть полы, почистить мебель, протереть пыль, почистить сантехнику), то итоговая стоимость труда точно будет стоить тех нескольких часов, которые у вас освободятся. Часто мытье посуды — это отдельная услуга, и, если ее не заказывать, выходит значительно дешевле. Тем более что вызывать помощников можно не каждую неделю.

Миф № 2: «У меня такой беспорядок, что надо мной будут смеяться»

Владельцы клининговых компаний и сами уборщики подтверждают, что многие стесняются своих грязных носков и частенько решают убраться перед приходом клинера. На самом деле этого делать не надо. Во-первых, специалисты таких сервисов тоже люди, и они не ждут, что человек с идеальным порядком вдруг для чего-то вызовет уборщиков. Во-вторых, клининг нередко заказывают и владельцы съемных квартир после вечеринок, и хозяева новостроек после ремонта, так что вряд ли ваш «ужасный беспорядок» удивит клинера.

Важно только собрать вещи с пола и некоторых горизонтальных поверхностей, чтобы уборщик мог спокойно пропылесосить и помыть пол, сменить постель. Переставить вещи, чтобы помыть подоконники и полки, совсем не проблема, если только там не лежат горы мусора. А вот беспорядок в шкафу точно не должен вас смущать: клинеры не будут заглядывать в тумбочки и возмущаться, что вы такой неряха.

Уборка перед уборкой — это очень распространено. Людям стыдно, что кто-то незнакомый увидит их жилье в таком виде, поэтому они убирают его до прихода специалистов. Получается, нужно убедить себя, что ты закажешь уборку, чтобы сэкономить, и убраться самому. © le_petit_dejeuner / Reddit

Я понимаю, что это их работа, но всегда жутко стыдно за то, насколько в доме не убрано. © unknown author / Reddit

Миф № 3: «Никто не уберется в чужом доме так же качественно, как в своем»

К вам домой приходит целая команда спецов, у которых в арсенале проверенные чистящие средства, пароочистители, одноразовые чистые мочалки, тряпки. Вряд ли вы каждый раз пылесосите диван или протираете поверхность холодильника от пыли. К тому же вы можете добавить к своей уборке чистку штор, мытье ковров, окон. И всю работу клинеры сделают в несколько раз быстрее, ведь их попросту больше. Так что если выбрать проверенную компанию, то качество уборки будет даже выше, чем если бы ее сделали вы сами.

Мало того, именно профессиональные клинеры часто подмечают и убирают те места, о которых большинство и не задумывается. Многие люди забывают периодически стирать шторки в душе или менять их. Но ведь они накапливают грязь, которая смывается с вашего тела, разные жидкости. Вы можете вычистить до блеска и продезинфицировать ванную, но шторка для душа перечеркнет весь эффект. © Unknown author / Reddit

Сушилка для посуды. Не встречал пока ни одного человека, у которого она была бы в отличном состоянии. © tenmob / Reddit

Люди удивляются, как по-другому выглядит комната, если почистить мусорные ведра, чайники и другие предметы, которые всегда на виду. А еще, как правило, про выключатели и дверные ручки часто забывают. © Hmscaliostro / Reddit

Основные проблемы, с которыми сталкиваются те, кто заказывает клининг впервые

Завышенные ожидания. Уборщик не всегда обязан подбирать вещи с пола и уж точно не должен перебирать полки и вместо вас решать, что выбросить или как красиво разложить вещи в шкафу. Некоторые компании прописывают сбор вещей с пола и горизонтальных поверхностей в основной перечень услуг при уборке, но это скорее исключение. Также важно понимать, что от провалов никто не застрахован: если уборщик не вытер пыль под кроватью или забыл помыть стоящие на плите сковородки (хотя это входило в прайс), можно обратиться в поддержку сервиса и решить этот вопрос, а не ставить навсегда крест на клининговых услугах.

Уборщик не всегда обязан подбирать вещи с пола и уж точно или как красиво разложить вещи в шкафу. Некоторые компании прописывают сбор вещей с пола и горизонтальных поверхностей в основной перечень услуг при уборке, но это скорее исключение. Также важно понимать, что от провалов никто не застрахован: если уборщик не вытер пыль под кроватью или забыл помыть стоящие на плите сковородки (хотя это входило в прайс), можно обратиться в поддержку сервиса и решить этот вопрос, а не ставить навсегда крест на клининговых услугах. Доверие к чужому человеку. Сложно впустить в свой дом чужого человека или даже целую группу людей. Но всегда можно проверить, какая у компании репутация, почитав отзывы о ее работе (не только на официальном сайте, но и в соцсетях, на картах Google, специальных сервисах для отзывов). Крупные компании часто выступают спонсорами, их владельцы дают интервью. Если вы видите явный информационный след компании в интернете, притом он положительный, отставьте в сторону все страхи.

Стыд перед родственниками и друзьями. Переживаете, что вам начнут говорить нечто вроде «Что-то ты совсем обленилась, ведь раньше же находила время», «Лет 10–20 назад о слове „клининг“ никто не знал — и справлялись же как-то»? Помните, что это ваша жизнь, и, пока вы передаете рутинную работу специалисту, вы можете уделить освободившееся время курсам, которые в будущем помогут вам повысить доход; провести время с близкими; просто отдохнуть. Всегда держите в голове эту мысль: если вы можете себе это позволить, то имеете полное право заказывать уборку тогда, когда вам нужно.