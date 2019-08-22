Почему люди обвиняют в несчастье жертву, а не преступника

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«Сама виновата — нечего было за тирана замуж выходить!», «Надо было по сторонам смотреть, когда дорогу переходил!», «Не надо было новым смартфоном светить, и не отобрали бы!» — часто люди реагируют на трагедии так, будто пострадавший сознательно навлек на себя произошедшее. Но справедливы ли такие высказывания и почему они так распространены? Удивительно, но ответ кроется в человеческой жажде справедливости.

Мы в AdMe.ru предлагаем разобраться, откуда берется желание обвинить пострадавшего в неприятной ситуации и почему это никому не идет на пользу.

Вера в справедливый мир

Вера в справедливый мир, или гипотеза справедливого мира, — когнитивное искажение, которое строится на том, что люди получают то, что заслуживают в соответствии со своими качествами и поступками. То есть хорошие люди заслуживают награжды, а плохие — наказания. Проще говоря, людям хочется верить в то, что мир справедлив. А когда они сталкиваются с событиями, которые это опровергают, то им проще связать произошедшее с «проступком» жертвы. Легче обвинить ее, чем признать, что трагедия может произойти с любым человеком, независимо от его действий. Это приводит к тому, что обвиняют не только жертв преступлений и буллинга, но даже пациентов с заболеваниями, например тех, кто страдает раком желудка или пневмонией. Бедным людям также часто приписывают полную ответственность за их положение, игнорируя факторы, которые способствуют росту бедности. Существование этого когнитивного искажения было многократно подтверждено экспериментально. Например, участникам одного исследования показывали, как людей бьют током (разряд был неприятным, но неопасным для здоровья). Сначала наблюдающие были расстроены происходящим. Когда же они понимали, что они не могут вмешаться и прекратить испытание, они начинали приписывать жертвам негативные черты. Но когда участникам говорили, что люди получат компенсацию за это испытание, то они не пытались найти оправдание несправедливости.

Жертва обвиняет себя сама

Распространены ситуации, в которых жертвы преступлений считают себя виноватыми, хотя на то нет причин. Это одно из последствий веры в справедливый мир. Пострадавший может считать, что он если не заслужил, то каким-то образом навлек на себя трагедию, например не так себя вел или должен был предвидеть случившееся. Почему это происходит? Одной из причин могут быть комментарии окружающих: когда большинство считает тебя виноватым, легко в это поверить и транслировать это мнение дальше. Другая причина — такое поведение создает у потерпевших ощущение контроля над ситуацией и своей жизнью, которое было утеряно из-за произошедшего.

Фундаментальная ошибка атрибуции

Фундаментальная ошибка атрибуции — склонность объяснять поступки других их личностными особенностями, а собственное поведение — внешними обстоятельствами. То есть, когда человек узнает, что его одногруппник завалил экзамен, он первым делом предполагает, что тот ленился и плохо подготовился. Если же экзамен завалил он сам, то он вспоминает про внешние факторы: преподаватель придирался, попался сложный вопрос, было тяжело сконцентрироваться из-за окружающих. Так и в случае с жертвами преступлений люди видят причину трагедии в личностных качествах пострадавшего человека. Им кажется, что потерпевший попал в ситуацию из-за своего характера и поступков. Например, был слишком беспечен, неосмотрителен, сам нарвался на проблему.

Желание защитить свою группу

Иногда обвинение пострадавших является защитной реакцией. Некоторые люди высоко ставят ценности, необходимые для объединения и сохранения сообщества (например преданность и покорность руководству). Они считают защиту группы более важной, чем учитывание особенностей отдельной личности (к примеру, они часто поддерживают суровые наказания за измены). Подобные убеждения накладывают отпечаток на отношение к пострадавшим. Одно исследование показало, что такие люди более склонны считать жертв изнасилований и ограблений ответственными за произошедшие с ними трагедии, по крайне мере частично.

Суждение задним числом

Эту особенность также называют феноменом «Я так и знал!». Когда люди вспоминают какое-то свое событие из прошлого, им кажется, что они могли бы предвидеть неблагополучный исход и повести себя по-другому: «Эх, если бы я зашел в тот магазин, то не переплатил бы за кроссовки в другом!» Это суждение люди переносят и на других, в том числе на жертв преступлений или несчастных случаев: «Отравился в ресторане? Нечего было идти в то новое место!» Людям кажется, что пострадавший мог предвидеть исход и тем самым мог бы избавить себя от него.

Неужели люди всегда будут винить жертв?

Получается, склонность винить жертву заложена в людях. Неужели мы ничего не можем с этим сделать? Можем. Решение на удивление простое. Исследователи повторили эксперимент, о котором мы писали выше. Но в этот раз они попросили участников не просто наблюдать за тем, как люди проходят испытание, а представить, что бы они чувствовали на их месте. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать эмпатическую реакцию, которая уменьшила склонность участников обвинять жертву. Если мы будем помнить, откуда растут ноги у проблемы обвинения жертвы, нам станет проще отслеживать свои эмоции и ставить себя на место пострадавших. Тогда, возможно, больше с чьего-то языка не сорвется очередное «сами виноваты».

Расскажите, приходилось ли вам быть свидетелем обвинения жертвы? На чьей стороне вы были?