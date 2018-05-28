Зачем люди придумали лень и почему это так безотказно работает

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Люди никогда не сомневались в том, что склонность к лени необходимо беспощадно искоренять. Тем более сейчас, когда она стала не просто вредной привычкой, а давящей проблемой: ведь именно лень не дает вам делать карьеру, стремительно развиваться и исполнять мечты пачками. Вот несколько фактов, которые необходимо знать о лени: ее приступами страдает абсолютно каждый, лень — это стыдно и плохо, а еще ее не существует.

В этой статье у AdMe.ru для вас две новости. Хорошая — вы точно не ленивый человек, плохая — у вас явно есть проблемы посерьезнее.

Что мы называем ленью?

В общем-то, все что угодно. Лень как понятие — поразительно универсальное клеймо, которое без разбора ставится на любую ситуацию. Ребенок не хочет навести порядок в комнате — старшие скажут, что он попросту лентяй. Вы совмещаете работу и ежедневное ведение домашних дел, а в выходные вас не хватает на то, чтобы немного поучить английский? Да это вы ленитесь. Открываете бизнес, работаете на фрилансе, спите по 5 часов в сутки и уже полгода не можете сходить в спортзал? Как же вам не стыдно. Если уж не окружающие, то вы-то наверняка сами себя не раз уличали в лености. Хотя, разумеется, истинные причины кроются гораздо глубже.

Что происходит на самом деле

Коротко говоря, та смесь сложных чувств и ощущений, которую мы привыкли называть ленью, есть не что иное, как сопротивление. Все ваше существо в буквальном смысле бунтует против того или иного действия. Факторы, заставляющие включаться этот мощнейший защитный механизм, могут быть самыми разными, а детали — зависеть от каждого конкретного случая. Мы расскажем о самых частых из них.

«Ты совсем обленился!» — фраза, которую с одинаковым успехом может услышать ребенок, увиливающий от уроков, и работник, вяло ковыряющийся с очередным проектом. Как видите, дело точно не в возрасте.



Обвинение в лени — весьма популярное средство манипуляции. Фактически это означает: «Я хочу, чтобы ты это сделал. Если не сделаешь, я буду считать тебя плохим человеком и заставлю тебя думать так же».



Чаще всего за подобными заявлениями стоит нежелание говорящего признавать собственные ошибки: например, начальнику проще обвинить работника в заваленном дедлайне, чем пересмотреть организационные вопросы. Или же «лентяй» считает бессмысленным навязанное ему поручение: так, ребенку совершенно непонятно, чего ради он должен страдать над пианино по 3 раза после уроков, вместо того чтобы пойти гулять.

Бывало ли в вашей жизни такое, что для отличной книги, рекомендованной приятелем, никогда не представляется случай? Или родителям проще выслать сколько угодно денег, а провести с ними время все как-то недосуг? Если ваша лень отличается избирательностью по отношению к тем или иным людям, спросите себя, не случилось ли чего-то в ваших взаимоотношениях.



Вероятно, такое подсознательное сопротивление вызвано обидой, унижением, давлением. Вполне естественно, что вам неохота навещать родственников, при каждом удобном случае критикующих ваш образ жизни, а книгу, ассоциирующуюся с заносчивым другом, хочется закинуть подальше. Неестественно испытывать гнетущую вину по этому поводу.

Нередко способные и амбициозные люди ловят себя на том, что не могут взяться ни за что интересное или полезное: научиться классно фотошопить, сесть за изучение иностранного языка или посетить бизнес-тренинг. Такое состояние фрустрирует и подрывает самооценку: ведь вы же точно знаете, что можете! Надо просто дать себе очередного пинка. Но в конечном итоге самоистязание так и остается вашим лучшим достижением за последнее время.



Попробуйте на минутку оторваться от планомерного мазохизма и честно спросите себя, не устали ли вы. Простой вопрос, однако людям с синдромом отличника и перфекционистам нелегко с этим справиться. Им сложно признать себя простыми смертными с потребностью в отдыхе и развлечениях.



Зачастую причиной этому служит семейная установка «отдых нужно заслужить». Ведь чтобы расслабиться, нужно иметь по-настоящему вескую причину: тяжелую болезнь, годы работы без отпуска... Причем чем старше и опытнее человек становится, тем выше планка, отделяющая его от заслуженного отдыха. Нет ничего удивительного, что в один прекрасный момент психика взбунтуется против очередных уловок самомотивации.

Простой вопрос, однако людям с синдромом отличника и перфекционистам нелегко с этим справиться. Им сложно признать себя простыми смертными с потребностью в отдыхе и развлечениях. Зачастую причиной этому служит семейная установка «отдых нужно заслужить». Ведь чтобы расслабиться, нужно иметь по-настоящему вескую причину: тяжелую болезнь, годы работы без отпуска... Причем чем старше и опытнее человек становится, тем выше планка, отделяющая его от заслуженного отдыха. Нет ничего удивительного, что в один прекрасный момент психика взбунтуется против очередных уловок самомотивации. Еще один популярный сценарий: вы на крыльях энтузиазма влетаете в новую жизнь, принимаясь за классное хобби/ вдохновляющий проект/ написание книги (нужное подчеркнуть), — и вскоре намертво вязнете в болоте из лени и прокрастинации. И дело ведь не в том, что у вас пропало желание: это может быть голубая мечта всей вашей жизни. Однако вы едва ли сдвинетесь с места, чтобы она стала реальностью. Звучит глупо, но случается чуть ли не с каждым.

Барбара Шер, автор книги «Давно пора! Как превратить мечту в жизнь, а жизнь в мечту», полагает, что сопротивление — наш гениальный телохранитель, спасающий нас из любой опасной ситуации. Древний рефлекс, прописанный в ДНК, который больше всего на свете заставляет ценить безопасность.



Когда мы пытаемся выйти из зоны комфорта и решиться на кардинальные перемены, наши инстинкты думают, что мы безнадежно тронулись умом. Зачем садиться на диету и заниматься спортом, если запас калорий в организме — залог выживания? Ради чего менять привычное место жительства или работу на нечто неизведанное и проблемное? Наши инстинкты не любят перемен. И неважно, что на дворе уже давно не каменный век.

Как понять, что я не в порядке

Барбара Шер также предлагает несколько несложных упражнений, которые помогут немного прояснить ситуацию:

Прежде всего, мы не всегда в состоянии принять на себя ответственность и осознать, что главная причина неудач редко зависит от обстоятельств. Каждый раз, когда вы не можете заставить себя за что-то взяться, записывайте причины, служащие вам непреодолимым препятствием. Не пытайтесь анализировать их, просто ведите список. Набрав с десяток, перечитайте: все эти вещи вы считаете объективно более срочными и важными, чем исполнение любой своей мечты. Все еще чувствуете себя невинной жертвой обстоятельств?

Если вы сомневаетесь, что ваша цель для вас в первую очередь — стресс, проделайте следующее: представьте себе дело, от которого давно отлыниваете, во всех красках. А теперь встаньте и шагните со всей решимостью, как будто собираетесь взяться за него прямо сейчас. Стремительно направьтесь к компьютеру, возьмите в руки учебники, телефон — что нужно. И понаблюдайте за собственными чувствами.



Если эта статья про вас, то сейчас вы ощутимо напряглись. Все верно, это ваш защитный механизм чувствует опасность и захлестывает вас гормонами стресса, чтобы заставить остановиться. Конечно, вы можете сопротивляться, однако борьба с собственным телом и психикой — крайне неблагодарное и изматывающее занятие.



Ежедневно мы относительно легко боремся с этими ощущениями, когда над душой стоит начальник, супруг или родители. Но, будучи предоставлены самим себе, мы, как правило, быстро пасуем. Именно поэтому нам проще сворачивать горы для других, имея внешний стимул, но так сложно делать что-то для себя.