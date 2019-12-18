Почему каждый второй человек живет в браке без любви и в каких случаях это нормально

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«Честно говоря, я не знаю, почему продолжаю жить со своей женой. Наверное, нам просто легче существовать в качестве соседей по комнате, чем идти каждому своей дорогой. К тому же в случае развода она не сможет найти себе хорошее жилье. Хотя я уже и не люблю ее, но не ненавижу настолько, чтобы создать для нее такие проблемы». Это признание опубликовал один из пользователей Reddit. И он не одинок в своих терзаниях. Согласно статистике, 60 % супругов недовольны своими отношениями, но только 40 % из них решаются на развод. Что же держит остальных людей в браках, в которых от любви уже давно ничего не осталось?

Редакция AdMe.ru искренне заинтересовалась этим вопросом и решила обратиться за ответами к трудам опытных психологов. Сейчас мы готовы рассказать, почему любовь — это не единственное, на чем могут держаться семьи, и в каких случаях на разрыв все-таки стоит решиться.

Почему люди продолжают жить в браке без любви?

По мнению специалистов, в несчастливых браках супругов чаще всего удерживает понимание того, что развод принесет им новые неизведанные страдания. Именно поэтому они предпочитают оставаться в семьях: хотя в таких отношениях проблем не меньше, но все это уже знакомо, а значит, не так страшно.

Вот еще несколько причин, удерживающих людей в браках, в которых нет любви: Развод — это слишком дорого.

Они решают держаться вместе ради детей.

В случае развода придется признать свое поражение.

Они считают, что счастливых отношений не существует.

Ими манипулируют.

Им кажется, что в отношениях еще не все настолько плохо. Если против первых 5 пунктов можно найти весомые аргументы, то к последнему явно стоит присмотреться. В самом деле, неразумно уходить из отношений, в которых все еще можно наладить.

Для начала нужно убедиться, что дело действительно в отсутствии любви

Не стоит забывать, что иногда мы можем испытывать притупление чувств по неочевидным причинам. Например, в случае появления депрессии, которая, как утверждают доктора, появляясь у одного супруга, неминуемо затрагивает второго. Или из-за большого количества стресса и загруженности работой, когда интересоваться своим партнером и проводить с ним время просто не остается сил. Но даже если любовь действительно ушла, это еще не конец.

Давайте разберемся, как можно спасти такие браки

Психолог Сьюзан Пиз Гадуа, автор книги «Размышления о разводе», предлагает сперва проверить, сохранилось ли у вас хорошее отношение к человеку, с которым вы живете. Если это действительно так, нужно проверить, из-за чего вы начали думать о расставании. Чаще всего у людей на это есть совершенно конкретные причины, с которыми можно и нужно работать. Как утверждает доктор Гадуа, для этого первым делом нужно принять тот факт, что вам не обязательно жить по стандартам, навязанным обществом. Ведь это все равно что пытаться засунуть кубик в круглое отверстие. Счастливые отношения для каждого разные, они не ограничиваются одной лишь классической моделью.

Если вас беспокоят бытовые разногласия, вы можете попробовать жить с супругом в разных домах, чтобы каждый мог вести быт так, как он того хочет.

Если вам хочется разнообразия, по обоюдному согласию вы можете заводить отношения на стороне. Как утверждает Сьюзан, люди, нуждающиеся в нескольких связях, могут оставаться не менее преданными своим супругам, чем моногамные партнеры.

Если вы изначально вступили в брак по расчету, вы можете относиться к семье как к бизнесу и при этом создать вокруг себя благоприятную обстановку. По мнению упомянутого специалиста, эти советы не просто помогают сохранить отношения, в которых не стало любви, но и возродить или приумножить теплые чувства к партнеру.

Случаи, когда расставание — это лучший выход

К сожалению, не все браки можно спасти. Существуют типы отношений, которые лучше прекратить: стараясь их сохранить, вы рискуете провести всю жизнь в состоянии напряжения и абсолютной подавленности. Психолог и кандидат наук Сэм Маргулис назвал сигналы, которые свидетельствуют о том, что развод неизбежен.

Если вы чувствуете, что конфликты не разрешаются, а все попытки поговорить и найти компромисс в отношениях с треском проваливаются.

Если появилась эмоциональная отстраненность, когда вы поняли, что просто не хотите работать над отношениями с этим человеком, и он тоже не изъявляет такого желания.

Вы или ваш супруг всерьез готовитесь к жизни в одиночку: начали искать отдельное жилье, установили приложение для знакомств и поиска нового возлюбленного, строите планы на ближайшие пару лет, в которых нынешнему партнеру нет места.