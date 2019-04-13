7 причин, которые заставляют каждую 5-ю женщину в мире отказываться от рождения ребенка

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По статистике, в США и Великобритании 20 % женщин не имеет детей. В России процент бездетных не так велик: здесь каждая 14-я отказывается быть матерью. Одним это физически недоступно, а другие сделали выбор сознательно. Такие женщины пытаются отстоять свои политические права, борются за экологию или просто лишены материнского инстинкта.

AdMe.ru выяснил, как отвечают на вопрос об отсутствии детей те дамы, кто добровольно отказались от деторождения. В конце статьи словами Настасьи Самбурской мы ответим на уже набивший оскомину вопрос: «Кто принесет стакан воды в старости?»

Внимание! Мы ни в коем случае не призываем следовать философии чайлдфри, а просто знакомим вас с этим социальным явлением.

Считают, что льготы матерям — это дискриминация

Есть мнение, что чайлдфри подвергаются дискриминации не только в социальном, но и в политическом смысле. Чаще всего от представительниц этого движения слышатся упреки в адрес активной государственной поддержки молодых семей с детьми. Тем временем многие ухаживают за больными родственниками или престарелыми родителями и тоже хотят получать правительственную поддержку. Процесс ухода за тяжелым больным трудозатратен и требует немало личных финансовых вложений, а государством поддерживается слабо. Отказываясь от рождения собственных детей, сторонники этой идеи выражают политический протест.

Говорят, что у них нет материнского инстинкта

На фотографии Люси Шульц, ее бойфренд Стивен и их «усыновленный» питомец. Фотосессия мгновенно стала вирусной, а девушка прославилась на весь интернет как «женщина, которая родила кошку».

Профессор Мария Викедо-Кастелло проанализировала историю научных представлений о материнском инстинкте и пришла к выводу, что нет никаких научных доказательств того, что он существует. Говоря проще, ни одна женщина не начинает хотеть детей автоматически только потому, что она женщина. Представления о семье формируются с годами. У кого-то желание появляется, а у кого-то — нет. Отсутствие материнского инстинкта — это не психическое отклонение, а следствие воздействия на человека определенных социо- и культурных факторов. Это имело место абсолютно во все времена. Нередко бедные крестьянки оставляли новорожденных в поле или собственноручно лишали их жизни. Причина прозаична: не хватало еды. Ну и все мы знаем о попытках любвеобильных средневековых дам прервать беременность с помощью различных настоев трав.

Помогают решить проблему перенаселения

Ежедневно население мира увеличивается примерно на 250 тыс. человек, а в год — на 80 млн. Считается, что, если количество людей на планете достигнет 9 млрд, человечество ждет не только экономический кризис, но и продовольственный. Недостаток ресурсов в некоторых регионах ощущается уже сейчас. По разным оценкам, порядка 124 млн человек по всему миру голодает. В первую очередь эта проблема касается африканского континента. Кстати, именно там среднестатистическая женщина рожает 4–6 детей, что только усугубляет продовольственные проблемы. Одно из очевидных решений — отказ от деторождения. Если представительниц движения чайлдфри будет много, то человечество сможет «держать баланс». В некоторых странах (например в Китае и Иране) уже сейчас введена государственная политика ограничения рождаемости до уровня замещения поколений. Сходная причина — забота о климате. Каждый человек производит около 58 тонн углекислого газа в год и огромное количество мусора. Движение людей, которые становятся чайлдфри по экологическим причинам, называют антинатализмом.

Считают, что принесут обществу больше пользы, если у них не будет детей

Канцлер Германии Ангела Меркель (слева) и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (справа).

По статистике, чаще всего в ряды чайлдфри приходят образованные, обеспеченные и амбициозные женщины, которые попросту не желают жертвовать своим комфортом и карьерой ради детей. Они обычно живут в городе, не отличаются религиозностью и не соблюдают гендерные роли и традиции. Многие исследователи отмечают, что чайлдфри являются менее «социально удобными», потому что им в большей степени свойственен эгоизм. Однако это не мешает представительницам движения приносить обществу ощутимую пользу. Прямое доказательство — известные политические и общественные деятели: Кондолиза Райс — бывший госсекретарь США;

Хелен Кларк — бывший премьер-министр Новой Зеландии;

Ангела Меркель — федеральный канцлер Германии;

Тереза Мэй — премьер-министр Великобритании.

У них плохая наследственность, и они не хотят передавать ее потомству

Опасение, что у детей могут проявиться какие-то наследственные болезни, часто перевешивает желание иметь ребенка. Речь идет о серьезных недугах вроде шизофрении, синдрома Дауна и множестве других. Чтобы обезопасить себя, потенциальные родители сдают генетический анализ, который показывает, какова вероятность передать эмбриону заболевание, и уже по его результатам принимают решение. В этом смысле показательна история американки Франчески Куллинг, муж которой страдал болезнью Гентингтона. Этот недуг поражает нервную систему и не лечится. Шансы, что детям мог передаться этот ген, были 50 на 50. Фортуна сыграла с семьей злую шутку: 5 из 5 детей оказались больны, а 4 из них уже скончались.

Желают свободы

Общеизвестно, что рождение ребенка ограничивает женщину в действиях. Особенно если у нее нет родственников или няни, которые могли бы помогать с чадом. По этой причине многие отодвигают рождение ребенка на более поздний срок или же отказываются от него совсем. Иначе говоря, ими движет стремление к свободе. Ведь родительские обязанности нужно выполнять не только первые 18 лет, а всю жизнь.

Материнство для кого-то счастье, а для них — настоящее бедствие

Известный видеоблогер Дженни Мастард рассказывает о личном выборе: «Всю мою жизнь я объясняла людям, что не хочу детей, и слышала в ответ: „Захочешь, когда твои часики затикают или когда ты вырастешь“». Сейчас девушке 33 — и часы не затикали.

Долгое время женщина была своеобразным предметом сделки между семьями. Выдавая дочь замуж, ее родители и родители жениха заключали некий имущественный договор. Положение дамы, естественно, было подчиненным, а выбора, иметь потомство или нет, у нее не существовало. И сейчас с самого детства девочкам внушают мысль, что главное в жизни — это удачно выйти замуж и родить ребенка. В противном случае их ждет судьба старых дев и недоженщин. Вырастая, многие действительно находят счастье в материнстве — это нормально. Но есть и те, кто считает ребенка лишним «пунктом» жизненной программы, что тоже норма.

Камерон Диас тоже поддерживает философию чайлдфри. Комментирует свою позицию голливудская дива так: «Женщины боятся говорить, что не хотят детей, потому что их будут осуждать. А я не боюсь!»

За нежеланием иметь ребенка могут скрываться более сложные социальные и психологические причины. Например, мечта реализовать собственные творческие потенции или боязнь не справиться с ответственностью. Также причиной решения может стать застарелый конфликт с матерью или отцом. Скажем, если вы были старшим ребенком в многодетной семье, а родители перекладывали заботу о младших на ваши плечи, то причины, приведшие вас в лагерь чайлдфри, более чем прозрачны.

Бонус: а кто же принесет стакан воды?