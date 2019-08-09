Почему для похудения недостаточно диеты и где кроются настоящие причины переедания

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 39 % взрослого населения планеты имеют лишний вес, при этом 13 % людей на Земле страдают ожирением. К сожалению, эта статистика не улучшается — напротив: ВОЗ говорит, что за период с 1975 по 2016 годы количество человек с избыточной массой тела в мире выросло втрое. И причиной этой проблемы ученые считают не только заболевания тела, как, например, нарушения работы эндокринной системы, но и психологические проблемы.

AdMe.ru решил разобраться, из-за чего людям тяжело дается похудение и почему так сложно удержать полученный результат.

Неоправданные ожидания

Большинство тех, кто встает на путь избавления от лишних килограммов, надеется, что вместе с ними из их жизни уйдет и весь негатив, а сами они станут гораздо счастливее. На самом деле ожидания необоснованны: результаты исследований говорят о том, что похудение положительно сказывается на физическом здоровье, а вот уровень счастья выше не становится. Впрочем, данные, полученные в результате программы, направленной на снижение веса у пациентов с диабетом 2-го типа (который, как известно, часто развивается у тучных людей), дают надежду. Оказывается, у пациентов, которые худели под присмотром врачей, душевное состояние после потери веса изменяется в лучшую сторону. Нередко человек, который привел свое тело если не в идеальную, то хотя бы в близкую к эталону форму, не видит в зеркале того, что видят окружающие, а продолжают «лицезреть» прежнего толстяка. Это приводит к тому, что человек, ограничивающий себя в поедании любимых «комфортных» продуктов, теряет смысл подобных «издевательств» над собой и возвращается к былому рациону. Именно поэтому работа с психологом для худеющих людей столь же важна, как и взаимодействие с диетологом.

Страх казаться привлекательным

Душевные травмы, пережитые в детском или подростковом возрасте, зачастую становятся виновниками набора веса. Ситуация усугубляется, если человек не получил вовремя психологическую помощь: стресс из детства переносится и во взрослую жизнь, провоцируя все то же эмоциональное переедание. Исследования говорят, что женщины, чей индекс массы тела превышал 30, — то есть страдающие ожирением, — часто заявляли о пережитом в детстве насилии, причем необязательно физическом, но и моральном, а также о боязни того или иного воздействия. При этом сильнее всего рискуют те, кто подвергался разным видам давления в совокупности. Кроме того, согласно данным исследования, чем чаще происходили травмирующие события и чем больше была степень их тяжести, тем вероятность ожирения была выше. Помимо психогенного переедания, ученые указывают и еще одну немаловажную причину критического увеличения объемов тела у жертв абьюзеров. Они считают, что так наш организм подсознательно стремится сделать внешний облик менее привлекательным для потенциального агрессора, поскольку стандарты современного мира таковы, что человек с фигурой, далекой от модельной, как принято считать, не вызывает интереса со стороны противоположного пола. Кроме того, наше тело (опять же на подсознательном уровне), пытается увеличиться в размерах, чтобы выглядеть более устрашающе и иметь больше шансов противостоять нападающему.

Реакция на стресс

Стресс, приводящий к эмоциональному (психогенному) перееданию, — один из главных факторов набора лишнего веса. Ученые говорят, что в краткосрочной перспективе он способен временно снижать аппетит благодаря известной реакции «бей или беги», которая, в свою очередь, «отключает» ненужные функции организма — и голод в их числе. Однако если речь идет о длительном стрессе, то тут все как раз наоборот. В течение продолжительного периода нервного напряжения надпочечники выделяют кортизол, который, помимо прочего, вызывает чувство голода. И если избавление от него не наступает, то уровень кортизола тоже может оставаться повышенным. Интересно, что касается это в первую очередь женщин: именно они предпочитают заедать плохое душевное состояние, в то время как мужчины снимают напряжение алкоголем и табаком. Более того, согласно исследованиям, в ситуации стресса люди предпочитают справляться с негативным состоянием с помощью продуктов, которые способствуют набору веса: а именно пищи, содержащей большое количество сахара и жира.

Депрессия

Депрессия очень часто является причиной набора лишнего веса: исследование, проведенное в США, выявило, что примерно 43 % людей с этим заболеванием страдают ожирением. В то же время другой метаанализ показал, что есть и обратная зависимость: вероятность развития психического расстройства у людей с большим количеством лишних килограммов составляет 55 %. Кроме того, сама по себе тучность провоцирует множество болезней, как, например, тот же диабет 2-го типа, заболевание суставов и сердечно-сосудистой системы, что, конечно же, не может не сказываться на эмоциональном фоне. Иными словами, человек находится в замкнутом круге: депрессия «стимулирует» неконтролируемое увеличение объемов тела, а ожирение, в свою очередь, влечет за собой душевный недуг. Однако врачи небезосновательно считают, что вырваться из этого круга помогает физическая активность, которая убивает сразу двух зайцев: способствует и снижению веса, и уменьшению симптомов депрессии. Само собой, людям в подобном настроении сложно найти мотивацию к занятиям, поэтому специалисты советуют начинать с малого, например с 10-минутной тренировки в день.

Низкая самооценка и отсутствие поддержки

В Великобритании в течение 20 лет проводилось исследование с участием 6,5 тыс. человек. Наблюдения за ними начались, когда им было по 10 лет: были измерены их рост и вес, а также проведена оценка душевного состояния. Спустя 20 лет замеры были взяты у тех же испытуемых, и оказалось, что взрослые, в детском возрасте имевшие низкую самооценку, чаще других набирали к 30 годам лишние килограммы. Низкая самооценка приводит к неуверенности в себе и собственных силах. Человек, страдающий ожирением и желающий похудеть, сам себе ставит преграды, говоря фразы наподобие «Я не хочу начинать, потому что у меня все равно ничего не получится», заранее обрекая себя на неуспех. Более того, зачастую родные и близкие таких людей тоже способствуют их неуверенности в себе: данные ученых свидетельствуют о том, что тучные люди редко находят поддержку в лице тех, кто, казалось бы, должен ее оказывать. Вместе с тем врачи уверены, что помощь близких для худеющих имеет очень большое значение и те пациенты, которые получают ее, быстрее сбрасывают вес и дольше сохраняют результат.

Как оказалось, причины набора килограммов могут быть совсем неочевидными, причем даже для самого человека, страдающего от лишнего веса. Иногда недостаточно просто «перестать есть все подряд», а нужно обратиться к врачам, которые помогут не только нормализовать питание, но и найти какие-то глубинные причины переедания и избавиться от них.