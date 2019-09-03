Почему богатым легко богатеть, а остальные вынуждены вкалывать, чтобы просто оставаться на плаву
Человечество давно ищет ответ на вопрос, почему богатые богатеют, а бедные — беднеют. Впервые именно так его сформулировали еще в Англии в 1821 году. Позднее знаменитый социолог Роберт Мертон окрестил это явление эффектом Матфея, вспомнив цитату из Евангелия от Матфея: «...ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».
AdMe.ru нашел в сети одну из самых простых и наглядных иллюстраций этой проблемы и решил изучить причины возникновения пропасти между богатыми и бедными со всех сторон. В качестве бонуса в конце вас ждет несколько советов о том, как улучшить свое материальное положение.
Воронка возможностей
Если представить наш социум как воронку, а людей — как вращающиеся в ней шарики, то мы увидим, что шарики, которые оказались наверху, могут катиться с небольшой скоростью и не падать. Однако чем ниже мы спускаемся по воронке, тем быстрее нужно вращаться шарику, чтобы просто не скатиться вниз, — куда уж там думать о том, чтобы подняться наверх.
1. У богатых больше перспектив
В первую очередь люди из обеспеченных семей имеют доступ к лучшему образованию, медицине и качественному питанию. Когда ты здоров, сыт и мир вокруг полон возможностей, нестрашно рисковать и придумывать что-то новое.
Слова Стива Джобса «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными», обращенные к студентам Стэнфордского университета в 2011 году, вдохновили миллионы людей. Несколькими годами позже основатель Facebook Марк Цукерберг выступал перед студентами Гарварда, и его речь была не такой романтичной. Он напомнил аудитории, как им всем повезло оказаться там, где они оказались.
«Мы все знаем, что мы достигли успеха не только потому, что у нас была хорошая идея, или не только потому, что мы много работали. Мы достигли успеха еще и потому, что нам повезло. Если бы я должен был поддерживать свою семью, вместо того чтобы посвящать все свое время программированию, все могло быть иначе. Если бы я не был уверен в том, что со мной все будет в порядке, даже если Facebook провалится, я не стоял бы здесь сейчас. Будем честными, мы все знаем, как нам повезло».Марк Цукерберг
2. Богатым ошибки ничего не стоят, для бедных же они могут стать фатальными
Если шарик в верхней части воронки замедлится или даже остановится, он не упадет. Шарикам внизу любая ошибка стоит дорого: они моментально окажутся на дне. Действительно, у обеспеченных людей есть так называемая подушка безопасности на случай неприятностей.
Кроме того, их траты приносят бонусы в виде больших скидок для постоянных покупателей, золотых карт с финансовыми привилегиями. У бедных людей каждая копейка на счету, а вокруг столько соблазнов.
Вспомним пирамиду потребностей Маслоу: человек, удовлетворив физиологические потребности (еда, вода, сон), нуждается в чем-то большем, например в уважении. Потребности появляются, а средства — нет. Люди устают быть бедными и хотят передышки.
В итоге к постоянным финансовым трудностям во многих семьях добавляются кредиты. Например, в России у каждого 5-го жителя по 3 непогашенных кредита. Так называемая долговая яма возникает тогда, когда выплаты по задолженности превышают 30 % дохода. Это приводит к новым долгам и еще большей бедности.
3. Богатые работают меньше, но получают больше
Люди из богатых семей могут прилагать минимальные усилия и преуспевать в жизни. Если они сделают хоть что-то, это даст максимальный результат. Преимущества обеспеченных: возможность учиться, отсутствие стрессов, силы и время на творчество и созидание. Неудивительно, что в списке Forbes «400 богатейших американцев» 60 % участников рейтинга оказались выходцами из обеспеченных семей.
Что мешает развиваться бедным? Это отсутствие денег и связанные с ним постоянные заботы о бытовых вопросах: оплата счетов, забота о близких, поиск способов сэкономить. У бедных нет времени созидать, потому что они тратят всю энергию только на то, чтобы не скатиться вниз в воронке возможностей.
В результате богатство будто притягивает еще больше успеха. Путешествия, интересная работа, новые знакомства — все это дается легко и непринужденно. Бедные же вынуждены вкалывать, чтобы выбраться наверх из порочного круга «дом — работа — дом», но это лишь позволяет им не упасть еще ниже.
4. Жизненные обстоятельства гораздо сильнее бьют по бедным, чем по богатым
Конечно, все это не значит, что богачи застрахованы от проблем. Печальные, а порой и трагические события случаются со всеми. Самый грозный враг, перед которым равны и богатые, и бедные, — это болезнь. Однако и здесь менее обеспеченным приходится гораздо тяжелее.
Часто известные и богатые люди, которые борются с тяжелыми заболеваниями, жертвуют внушительные суммы благотворительным организациям. Среди них Шэрон Стоун, Бен Стиллер, Леди Гага, Хью Джекман. Столкнувшись с недугом, они осознали, насколько труднее было бы бороться, если бы у них не было средств на лучший медицинский уход.
Несмотря на то что воронка возможностей иллюстрирует неутешительные перспективы для менее обеспеченных слоев населения, история знает немало примеров того, как «шарики» с самого дна взмывали вверх благодаря своему таланту и упорству. Может быть, кому-то и легче дается успех, но это вовсе не повод отказываться от мечты.
Бонус: как начать жить лучше прямо сейчас
- Работайте не 12 часов, а головой. Если вы вкалываете на пределе возможностей и не получаете никакой отдачи, задумайтесь, в чем проблема. Возможно, вам давно пора сменить место работы. Покидать «зону комфорта» страшно, но необходимо, если вы хотите перемен.
- Ищите возможности там, где они есть. Бывает, что человек той или иной профессии не может обеспечить свой профессиональный рост в том регионе, где он находится, да и в целом чувствует себя не на своем месте. Иногда переезд может круто изменить жизнь к лучшему.
- Всегда учитесь. Знания и навыки помогут стать лучшим профессионалом и зарабатывать больше денег или вовсе сменить профессию, если она перестала устраивать. В образование (к примеру, изучение языков) стоит вкладывать средства и свободное время. Это всегда окупается.
- Повышайте финансовую грамотность. Не участвуйте в финансовых авантюрах, обещающих легкий заработок, не берите кредиты под высокие проценты. Вместо этого контролируйте свои расходы, чтобы понимать, куда тратятся деньги. И даже минимальную накопленную сумму лучше инвестировать: к примеру, положить на депозитный счет в банке, с которого вы будете получать проценты.
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru