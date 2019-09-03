Почему богатым легко богатеть, а остальные вынуждены вкалывать, чтобы просто оставаться на плаву

30 6 68 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человечество давно ищет ответ на вопрос, почему богатые богатеют, а бедные — беднеют. Впервые именно так его сформулировали еще в Англии в 1821 году. Позднее знаменитый социолог Роберт Мертон окрестил это явление эффектом Матфея, вспомнив цитату из Евангелия от Матфея: «...ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

AdMe.ru нашел в сети одну из самых простых и наглядных иллюстраций этой проблемы и решил изучить причины возникновения пропасти между богатыми и бедными со всех сторон. В качестве бонуса в конце вас ждет несколько советов о том, как улучшить свое материальное положение.

Воронка возможностей

Если представить наш социум как воронку, а людей — как вращающиеся в ней шарики, то мы увидим, что шарики, которые оказались наверху, могут катиться с небольшой скоростью и не падать. Однако чем ниже мы спускаемся по воронке, тем быстрее нужно вращаться шарику, чтобы просто не скатиться вниз, — куда уж там думать о том, чтобы подняться наверх.

1. У богатых больше перспектив

В первую очередь люди из обеспеченных семей имеют доступ к лучшему образованию, медицине и качественному питанию. Когда ты здоров, сыт и мир вокруг полон возможностей, нестрашно рисковать и придумывать что-то новое. Слова Стива Джобса «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными», обращенные к студентам Стэнфордского университета в 2011 году, вдохновили миллионы людей. Несколькими годами позже основатель Facebook Марк Цукерберг выступал перед студентами Гарварда, и его речь была не такой романтичной. Он напомнил аудитории, как им всем повезло оказаться там, где они оказались.

«Мы все знаем, что мы достигли успеха не только потому, что у нас была хорошая идея, или не только потому, что мы много работали. Мы достигли успеха еще и потому, что нам повезло. Если бы я должен был поддерживать свою семью, вместо того чтобы посвящать все свое время программированию, все могло быть иначе. Если бы я не был уверен в том, что со мной все будет в порядке, даже если Facebook провалится, я не стоял бы здесь сейчас. Будем честными, мы все знаем, как нам повезло». Марк Цукерберг

2. Богатым ошибки ничего не стоят, для бедных же они могут стать фатальными

Если шарик в верхней части воронки замедлится или даже остановится, он не упадет. Шарикам внизу любая ошибка стоит дорого: они моментально окажутся на дне. Действительно, у обеспеченных людей есть так называемая подушка безопасности на случай неприятностей. Кроме того, их траты приносят бонусы в виде больших скидок для постоянных покупателей, золотых карт с финансовыми привилегиями. У бедных людей каждая копейка на счету, а вокруг столько соблазнов. Вспомним пирамиду потребностей Маслоу: человек, удовлетворив физиологические потребности (еда, вода, сон), нуждается в чем-то большем, например в уважении. Потребности появляются, а средства — нет. Люди устают быть бедными и хотят передышки. В итоге к постоянным финансовым трудностям во многих семьях добавляются кредиты. Например, в России у каждого 5-го жителя по 3 непогашенных кредита. Так называемая долговая яма возникает тогда, когда выплаты по задолженности превышают 30 % дохода. Это приводит к новым долгам и еще большей бедности.

3. Богатые работают меньше, но получают больше

Люди из богатых семей могут прилагать минимальные усилия и преуспевать в жизни. Если они сделают хоть что-то, это даст максимальный результат. Преимущества обеспеченных: возможность учиться, отсутствие стрессов, силы и время на творчество и созидание. Неудивительно, что в списке Forbes «400 богатейших американцев» 60 % участников рейтинга оказались выходцами из обеспеченных семей. Что мешает развиваться бедным? Это отсутствие денег и связанные с ним постоянные заботы о бытовых вопросах: оплата счетов, забота о близких, поиск способов сэкономить. У бедных нет времени созидать, потому что они тратят всю энергию только на то, чтобы не скатиться вниз в воронке возможностей. В результате богатство будто притягивает еще больше успеха. Путешествия, интересная работа, новые знакомства — все это дается легко и непринужденно. Бедные же вынуждены вкалывать, чтобы выбраться наверх из порочного круга «дом — работа — дом», но это лишь позволяет им не упасть еще ниже.

4. Жизненные обстоятельства гораздо сильнее бьют по бедным, чем по богатым

Конечно, все это не значит, что богачи застрахованы от проблем. Печальные, а порой и трагические события случаются со всеми. Самый грозный враг, перед которым равны и богатые, и бедные, — это болезнь. Однако и здесь менее обеспеченным приходится гораздо тяжелее. Часто известные и богатые люди, которые борются с тяжелыми заболеваниями, жертвуют внушительные суммы благотворительным организациям. Среди них Шэрон Стоун, Бен Стиллер, Леди Гага, Хью Джекман. Столкнувшись с недугом, они осознали, насколько труднее было бы бороться, если бы у них не было средств на лучший медицинский уход. Несмотря на то что воронка возможностей иллюстрирует неутешительные перспективы для менее обеспеченных слоев населения, история знает немало примеров того, как «шарики» с самого дна взмывали вверх благодаря своему таланту и упорству. Может быть, кому-то и легче дается успех, но это вовсе не повод отказываться от мечты.

Бонус: как начать жить лучше прямо сейчас

Работайте не 12 часов, а головой. Если вы вкалываете на пределе возможностей и не получаете никакой отдачи, задумайтесь, в чем проблема. Возможно, вам давно пора сменить место работы. Покидать «зону комфорта» страшно, но необходимо, если вы хотите перемен.

Если вы вкалываете на пределе возможностей и не получаете никакой отдачи, задумайтесь, в чем проблема. Возможно, вам давно пора сменить место работы. Покидать «зону комфорта» страшно, но необходимо, если вы хотите перемен. Ищите возможности там, где они есть. Бывает, что человек той или иной профессии не может обеспечить свой профессиональный рост в том регионе, где он находится, да и в целом чувствует себя не на своем месте. Иногда переезд может круто изменить жизнь к лучшему.

Бывает, что человек той или иной профессии не может обеспечить свой профессиональный рост в том регионе, где он находится, да и в целом чувствует себя не на своем месте. Иногда переезд может круто изменить жизнь к лучшему. Всегда учитесь. Знания и навыки помогут стать лучшим профессионалом и зарабатывать больше денег или вовсе сменить профессию, если она перестала устраивать. В образование (к примеру, изучение языков) стоит вкладывать средства и свободное время. Это всегда окупается.

Знания и навыки помогут стать лучшим профессионалом и зарабатывать больше денег или вовсе сменить профессию, если она перестала устраивать. В образование (к примеру, изучение языков) стоит вкладывать средства и свободное время. Это всегда окупается. Повышайте финансовую грамотность. Не участвуйте в финансовых авантюрах, обещающих легкий заработок, не берите кредиты под высокие проценты. Вместо этого контролируйте свои расходы, чтобы понимать, куда тратятся деньги. И даже минимальную накопленную сумму лучше инвестировать: к примеру, положить на депозитный счет в банке, с которого вы будете получать проценты.