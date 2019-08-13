Почему для счастья нам не нужно быть красивыми и богатыми

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Красивый и богатый — значит, счастливый — так считает большинство. Мы упорно мчим навстречу своему «прекрасному далеко»: тюнингуем внешность и взбираемся по карьерной лестнице. А тот, кто не стремится или недостаточно хорош, просто ленится, не так ли? Достигнув цели — успеха, удивляемся: а где же обещанный грузовик с пряниками? Где заслуженные гармония и нирвана?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему успех и счастье не синонимы. И как не пропустить жизнь в погоне за идеалами.

Красота и карьера как помеха счастью в личной жизни

Родиться красивым — значит выиграть в генетическую лотерею. Симпатичный малыш вызывает умиление и шквал комплиментов. Очаровательная девочка всегда в центре внимания. Ей достаются главные роли в спектаклях, а мальчишки соревнуются за право проводить ее домой. Так почему у красавиц и красавцев часто не особенно счастливая жизнь?

Красивых детей обожают — просто так, «за красивые глаза». Повзрослев, они сильно удивляются, почему коллеги и друзья не готовы терпеть их закидоны. Показательны примеры детей-звезд. Например, история Линдси Лохан — превращение из яркой дебютантки в любимицу желтой прессы. Или Маколея Калкина — мегауспешный и симпатичный в детстве паренек до сих пор пытается вернуть былую славу.

Красотки опасны для здоровья — научный факт. Согласно исследованию, всего 5 минут наедине с девушкой «не из своей лиги» повысят уровень кортизола — гормона стресса. Мужчины просто не решаются подойти к идеальной девушке из боязни быть отвергнутыми. Вот и ответ, почему мужчины женятся на простушках. В дейтинг-приложениях дела обстоят чуть лучше: пользователи чаще всего лайкают тех, кто на 25 % «желаннее» их самих.

Красивая от природы женщина «знает себе цену» и встречаться с мужчиной-середнячком не хочет. Ждет принца — как в сказке. И полцарства в придачу. Чаровница тратит много сил на уход за собой — вкладывается в свою внешность. В итоге появляются завышенные требования к партнеру. Как результат — одиночество либо поиск спонсора, а не любимого человека. С красивыми мужчинами дела обстоят немного иначе. Такой редкий экземпляр часто настолько избалован вниманием, что женщин меняет как перчатки. Глаз замыливается, и красавчику кажется, что все на одно лицо.

По статистике, более приятная внешность добавит 10–15 % к вашей зарплате. Но если рекрутер посчитает вас более привлекательным, чем он сам, то должность, скорее всего, вы не получите. Если мужчина «слишком красив», то другие его таланты могут и не заметить. Ученые выяснили: такой кандидат видится нам не как профи, а как тот, кто часами крутится пред зеркалом. Эффектная внешность у женщин тоже снижает вероятность получить руководящую должность.

«Женское счастье — был бы милый рядом» — эта архаичная установка до сих пор популярна в России. Взять хотя бы скандальное интервью Ляйсан Утяшевой, в котором она назвала всех, кто не готовит борщ, «недоженщинами». За равенство полов в ходе опроса ВЦИОМ высказались всего 62 % россиян. Успешные и красивые дамы чувствуют себя неловко из-за того, что не посвящают быту и семье все свое время. Мужчины спешат упрекнуть их в неженственности, «счастливые матери и жены» осуждают.

Разлад или даже развод — так может обернуться ситуация, когда у жены зарплата выше, чем у мужа. Девушка из России вполне может купить себе что-то сама, а подругам похвастаться: «Муж подарил». Но не только в России мужчины хотят быть на коне и комплексуют из-за заработков супруги. В США в результате переписи выяснилось, что жены занижали уровень своего дохода. Почти в 1/4 американских пар женщина зарабатывает больше. При этом 70 % людей до сих пор считают, что у мужа зарплата должна быть выше. Если мужчина успешен, но у жены все же больше денег, он подкаблучник — так будет считать окружение.

Карьерные заложники

Бедность не порок — утверждает классик. Но скромного достатка принято стесняться. А люди обеспеченные, напротив, видятся нам небожителями и везунчиками. И вызывают зависть. А один из главных рекрутеров Рунета многих из них называет «карьерными заложниками» и объясняет, что делать, если работа стала пыткой. Так почему успешные в карьере люди часто чувствуют себя несчастными? Денежный успех — это часто собственный бизнес или работа топ-менеджером. А это постоянная ответственность, работа нон-стоп и «до победного». Многие бизнесмены переживают, что не могут выделить время на семью и отдых. А у 49 % предпринимателей находят психические расстройства. В их числе навязчивые мысли, депрессия, бессонница.

Достигнув высот, вернуться на исходную позицию морально тяжело. И даже если дело больше не приносит радости, взять и все бросить могут единицы. Талантливые предприниматели не выдерживают напряжения и даже кончают жизнь самоубийством.

Для 74 % россиян коллектив — самое значимое при выборе работы. При этом 20 % людей нашли свою вторую половинку на работе. Дружба и посиделки с коллегами — приятная и важная часть жизни каждого. У руководителей дело обстоит иначе: дружить с подчиненными чревато снижением качества работы. В лучшем случае — ровные отношения, в худшем — «классовая неприязнь» и сплетни за спиной.

Почему успешных часто не слышат

В России всего 1 % населения обращается к психотерапевту в трудной ситуации. Человеку, который состоялся в глазах общества, сложно признаться, что жизнь не мила. Да и зачем — в ответ на жалобу все равно скажут: с жиру бесишься. Свои проблемы успешный закапывает поглубже и не обращается за помощью. Женщина, которая по всем внешним признакам удачно вышла замуж, даже себе едва ли признается, что несчастлива в браке.

Украл, просто повезло, удачно вышла замуж — так мы любим посплетничать о богатых и знаменитых. Обесценивать успехи других привычно и незазорно. Знаменитостей обсуждают в прессе, создают форумы — выискивают неприглядные подробности биографий и ищут недостатки. Так, например, Эмилия Кларк перенесла инсульт и 3 операции на мозге во время съемок «Игры престолов». Но все обсуждают только то, сколько она заработала и как выглядит.

«Тебе меня не понять», — однажды может сказать лучший друг. Если ты добился всего сам, то часто дружба с менее успешными друзьями сходит на нет. Из-за банальной зависти, из-за того, что расходятся интересы, разные проблемы. Да просто темы для разговора вдруг пропадают. Менее удачливый часто думает, что раз нет проблем с деньгами, то их вообще нет.

Человек оценивает себя через призму других людей. Успешный никогда не знает наверняка, что в нем привлекает партнера, друзей и даже детей: статус и возможности или личные качества.

Красивый и богатый не равно уверенный в себе. Под маской баловня судьбы часто скрывается скромник. Или тот, кто добился целей вопреки всему. Одно из патологических состояний — синдром самозванца: человек уверен, что просто не заслуживает того, что достиг.

А еще успешный всегда должен. Друзьям — дать в долг. Обществу — на благотворительность. Эффект похож на тот, когда в детстве родители твердят: уступи, ты уже большой. Вместо наслаждения жизнью — чувство вины и неподъемные обязательства.

Нам всегда будет мало

Майкл Нортон, профессор Гарвардской школы бизнеса, исследовал связь между счастьем и богатством. Выяснил, что 2 главных вопроса, которые все задают себе: «Я чувствую себя лучше, чем раньше?» и «Я лучше других?» Он спрашивал богачей с капиталом более $ 1 млн, насколько они довольны жизнью и сколько денег им нужно для счастья. Большинство ответили, что им нужно заработать еще больше, чтобы стать счастливее.

Нам всегда мало, и в этом вся соль! Такой эффект может заметить любой человек. Мечтая об определенной зарплате, кажется, что деньги решат все наши проблемы. Но запросы растут быстрее доходов, какими бы высокими они ни были. Например, человек с зарплатой ₽ 500 тыс. в месяц не пойдет покупать машину за ₽ 2 млн, а возьмет кредит и купит авто за ₽ 5 млн. И будет параллельно думать и сравнивать себя с более обеспеченными. И вот опять мысли, почему он такой неудачник. И это вместо того, чтобы кайфовать от нового автомобиля.

Пресыщение любыми материальными ценностями наступит рано или поздно. Пока большая часть «выживает» и радуется мелочам, успешный пытается наполнить жизнь дополнительными смыслами: экзотика, экстремальные развлечения, смена партнеров. И что мы видим: человек старался, из кожи вон лез, чтобы заработать. А в итоге у соседа трава зеленее и насладиться достигнутым не выходит.

Успех не конечная остановка

Хотеть лучшей жизни — нормально. Бросать на исполнение призрачной мечты все силы — нет. Мы часто забываем, что богатые и знаменитые, в общем-то, такие же, как мы. И правила счастливой жизни одинаковы и для нас, и для наших кумиров.

Цените тех, кто вас любит. И проводите много времени с семьей. Самые частые сожаления в конце жизни именно о недостатке общения.

Каждый из нас успешен в своей нише и на своем уровне. Сравнивают все, но важно уметь себя остановить. Чувство зависти постарайтесь перевести в восхищение, советуют психологи. Тогда появится мотивация к действию.

Красота — «скоропортящийся» продукт. И считать внешность своим капиталом давно уже не комильфо.

Работа, которая не приносит пользы людям, вызывает депрессию, говорят исследователи. И тут уже неважно, сколько денег вы за нее получаете.

А вы завидуете богатым и красивым? Или уже познали дзен и зажили счастливо?