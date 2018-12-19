По тому, какую часть тела вы моете в душе в первую очередь, можно многое о вас рассказать

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Каждое утро у большинства людей начинается с душа. Однако все мы моемся по-разному. Скорее всего, вы этого не замечали, но существует определенная закономерность в том, с какой части тела мы начинаем процесс мытья. Это решение принимается нашим телом на подсознательном уровне, и оно может многое рассказать о нашей индивидуальности.

Мы в AdMe.ru собрали воедино свои наблюдения на этот счет и соотнесли их с функциями нашего разума. Вот что из этого вышло.

1. Если первым вы моете лицо

Если первым вы моете лицо, то главное для вас— «обслужить» свои пять чувств: обоняние, зрение, вкус, осязание, слух. Это означает, что вы обеспокоены тем, как вас воспринимают другие, и потому самым тщательным образом заботитесь о лице, ведь именно на него окружающие смотрят в первую очередь. Вы всегда переживаете о том, что о вас подумают, иногда чувствуете подавленность, стресс и, возможно, смущение. Справиться с неодобрением в свой адрес таким людям очень сложно.

2. Если сначала вы моете ноги или руки

Если вы среди тех, кто в первую очередь уделяет внимание своим ступням, то можете причислить себя к скромным и практичным людям. Но это еще не все. Конечности символизируют выносливость и силу воли. Так что намыливание рук и ног демонстрирует отсутствие страха сделать свой выбор. Вы из тех людей, которые либо любят, либо ненавидят — третьего не дано. Если же вам удобнее сначала помыть подмышки, то, вероятно, вы известны среди друзей как ответственный и достойный доверия человек. К тому же не боитесь тяжелой работы.

3. Если в первую очередь вы моете интимные места

Скорее всего, вы очень скромны, если моете свои интимные места в первую очередь. Вас можно назвать интровертом или человеком с низкой самооценкой, вы не привыкли получать много внимания к своей персоне. Однако для тех, кто очень хорошо вас знает, вы самый искренний человек на Земле. Вы изо всех сил стараетесь занять свое место и частенько опускаете руки, но близким друзьям рядом с вами всегда комфортно.

4. Если сначала вы моете грудь

Отмечали, что первым делом намыливаете грудь во время купания? Значит, вы вполне комфортно чувствуете себя в чем мать родила. Вы очень практичный и целеустремленный человек. Вы знаете, чего хотите, и смутить вас нелегко. Вам нравится независимость, и люди ценят вас за это.

5. Если первым делом вы моете волосы

Если вы из тех, кто в душе в первую очередь моет голову, то, вероятно, вы цените во всем дисциплину и порядок. Самая верхняя часть тела, как правило, символизирует силу. Мытье головы в первые минуты душа указывает на то, что у вас есть своя точка зрения на все и вы больше верите делам, чем словам. Также вы известны своей пунктуальностью. Выбирая себе друзей, обращаете внимание прежде всего на интеллект человека, а не на его благосостояние.

6. Если сначала вы моете шею и плечи

Начинают процесс мытья с шеи и плеч самые трудолюбивые люди. Плечи символизируют тяжелую ношу, непрерывную погоню за совершенством, от которой вы рады избавиться. Вы позитивный человек. Когда вам что-то нужно, вы идете и добиваетесь этого, и того же вы ожидаете от остальных. Вы любите соревноваться и хотите быть всегда на шаг впереди всех.

7. Если в первую очередь вы моете спину

Спина связана с нашим сознанием. Позвоночник и нервная система играют важную роль в работе головного мозга. Если вы моете спину первой, это говорит о том, что вы скрытная натура. Вы всегда очень осторожны, вам нелегко доверять людям. Вы привыкли добираться до самой сути проблемы и принимать только взвешенные решения. Одиночество вас совсем не пугает, наоборот, вы воспринимаете его как возможность насладиться обществом самого себя.

Пожалуйста, обратите внимание, что этот тест создан в развлекательных целях и не может считаться профессиональным мнением.

А какую часть тела первой моете вы? Совпадают ли ваши наблюдения с описанными? Поделитесь своим опытом в комментариях.