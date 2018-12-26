По тому, какое животное вы заметили первым, можно многое о вас рассказать

6

46

24.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наше подсознание удивительно. Оно может рассказать о нашей личности гораздо больше, чем мы себе представляли. Эксперты утверждают, что наше подсознание — это склад, где хранится все, что нам нравится и не нравится, во что мы верим, чего боимся, а также наши навыки и воспоминания. Там есть все, что мы когда-либо видели или переживали, хотя мы не всегда это помним. Самое интересное, что подсознание напрямую связано с сознаваемым поведением. В данном случае наши глаза видят картинку целиком, но мозг выбирает то, что относится только к нашей личности.

Нам в AdMe.ru нравятся всякие личностные тесты и викторины. Не принимайте этот тест всерьез. Хотя если сошлось, то почему нет?

Какое животное вы увидели первым?

1. Зебра

Если первой вы заметили зебру, скорее всего, вас можно описать как веселого и харизматичного человека, лидера мнений. Вы очень активны и спонтанны, умеете увлечь. Люди охотно следуют за вами. Вы — отличная компания для веселья. Ваши коммуникативные навыки выше всяких похвал, вы могли бы стать очень хорошим специалистом по продажам. Но вам быстро приедается одно и то же изо дня в день, вы постоянно хотите чего-то нового: новых людей, новых событий. Главное — чтобы все ваши дни были разными.

2. Кошка

Если вы увидели первой кошку, значит вы немногословный человек. Некоторые даже могут подумать, что вы застенчивы. Дело в том, что вы предпочитаете наблюдать на расстоянии, анализировать, что вы видите, вместо того чтобы быть в центре событий. Вам совершенно все равно, что думают о вас окружающие, и вы бы хотели аналогичного отношения к себе. Вы устанавливаете собственные правила и следуете им. Вы самодостаточны и независимы.

3. Утка

Если первой вы увидели утку, то вы стопроцентный оптимист и ничто не может выбить вас из колеи. Для вас нет наполовину полного или пустого стакана: у вас он всегда переполнен. Вы живете на всю катушку и только сегодняшним днем. Вы обожаете открывать новые места, учиться чему-то новому, ваше любопытство не знает границ.

4. Коала

Если первое животное, которое вы заметили, — это коала, значит вы очень спокойный человек и предпочитаете жить в своем ритме, что бы ни происходило вокруг. Вы очень добры, чутки, заботливы и внимательны. Друзья знают: стоит только позвонить — и вы всегда придете на помощь. Вы не особенно любите шумные вечеринки. Тихий вечер в компании кино или книги вам больше по душе. По натуре вы альтруист и помогаете людям, ничего не ожидая взамен.

5. Слон

Первым увидели слона? Вы искренний человек и заботитесь обо всем, что вас окружает. Вы верны и ответственны. Ваши близкие могут на вас положиться. Если им нужна помощь, они знают наверняка, к кому обратиться: каким-то образом вы всегда находите способ все исправить. Вы не только хороший слушатель, но и незаменимый человек для решения любых проблем. Семья и друзья — самое главное для вас. Вам хорошо, когда им хорошо.

6. Медведь

Если первым вы заметили медведя, то вы очень логичны, консервативны, следуете традициям. У вас есть система ценностей, которой вы придерживаетесь неукоснительно. Вы сдержанный и наблюдательный человек, не любите большие компании и людные места, всегда стремитесь к гармонии. Вы очень чувствительны, вдумчивы и дипломатичны. Вы верите в правила и не принимаете спонтанных решений. Вы трудолюбивы, надежны и очень преданны. Максималист. Всегда соблюдаете установленные сроки и от других ждете того же самого.

7. Жираф

Если жираф — первое животное, которое вы сумели разглядеть, то вы из тех людей, которые всем нравятся. Вы очень психологически гибкий человек, способный не только стать своим в любой социальной группе, но и в мгновение ока занять в ней центральное положение. Вы любите поговорить и способны поддержать беседу с кем угодно. У вас очень уживчивый и практичный характер. И хотя кажется, что вас ничем не расстроить, на самом деле вы очень эмоциональны. Вы преданны своим друзьям и ожидаете от них того же. Вам не нравится однообразие, похоже, вы склонны часто менять работу или хобби.

8. Свинья

Если первой вам бросилась в глаза свинка, значит вы очень независимый человек. Лучше всего вам работается, когда вас все оставят в покое. У вас острый ум, мысли несутся с невероятной скоростью, так что объяснять все остальным у вас просто нет времени. Внимание к деталям, исключительная память и выдающиеся аналитические способности могли бы сделать вас очень эффективным специалистом в любой области, связанной с какими-либо расследованиями. Экстравертом вас не назовешь, однако вы неплохо ладите с людьми.

9. Кролик

Если первым вы приметили кролика, вероятно, вы очень творческий человек. Вы полны энергии и заразительно счастливы. Куда бы вы ни пошли, вы повсюду несете радость и веселье, все хотят с вами подружиться. У вас потрясающее чувство юмора, благодаря которому вы всегда оказываетесь в центре внимания. Некоторые люди могут подумать, что вы пусты и поверхностны, но это очень далеко от истины. Вы вдумчивый и сочувствующий человек. Вам просто нравится, когда людям весело. Но иногда вам все же нужна небольшая передышка.

10. Лев

Если первое замеченное вами животное — это лев, вероятно, вы прирожденный лидер. Вы от природы знаете, как убедить людей следовать за вами во имя общей цели. Хотя иногда вы склонны навязывать свою волю, и в таком случае ваша сила становится давлением. Вы не боитесь вызовов, главным образом потому, что это прекрасная возможность показать себя во всей красе. Вы любите соревноваться и обладаете выдающимся стратегическим талантом.

11. Сова

Если первой вы увидели сову, значит вы вдумчивый человек с аналитическим складом ума. Вы предпочитаете работать на себя. Наслаждаетесь тишиной и спокойствием и не очень комфортно чувствуете себя в коллективе. Вам нравится, когда все хорошо организовано. Хаос выводит вас из себя. Вы перфекционист и хотели бы, чтобы остальные тоже стремились к совершенству. Однако не стоит забывать, что все мы прекрасны в своем несовершенстве. Хотя вы не особо общительный человек, окружающие любят быть рядом, ценя вашу удивительную эрудицию и чувство юмора.

Что у вас получилось? Расскажите в комментариях. И не забудьте поделиться статьей со своими друзьями!