По словам психологов, именно эти 5 ситуаций приводят к изменам

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Никто из нас не хочет быть обманутым. И больше всего не хочется быть обманутым любимым человеком, который говорит, что верен, а на самом деле все оказывается далеко не так. AdMe.ru изучил исследование и собрал признаки, которые могут указывать на то, что партнер вам изменяет.

5. Ответственность партнера на низком уровне

В паре любые вопросы решаются с помощью обсуждения и разговоров. Если партнер с пренебрежением относится к каким-то ситуациям, считает, что обязательства ни к чему и перестает дорожить отношениями, то он, скорее всего, нашел другого человека, который его интересует куда больше.

4. Снизилось влечение к партнеру

Дело тут вовсе не в том, что «это такой период и нужно просто подождать». Если ваш парнер уже не так сильно заинтересован вами, явно глупо думать про какие-то периоды и что так и должно быть. К сожалению, такое поведение может означать, что партнер нашел кого-то другого.

3. Личностные особенности

Эта причина рождается вместе с человеком. Такие люди не привязываются к кому-то одному, они любят заводить много знакомств и проводить время в больших компаниях. Для них норма — то, что они со всеми одновременно. И, как следствие, такие люди могуть быть склонны к изменам.

2. Легкое отношение к сексу

Тут все говорит само за себя. Не придавая особого значения всяким интимным и личным вещам, человек может искать наслаждение вне своего дома. «Никакой душевной привязанности и чувств, просто секс» — оправдание любого человека такого типа.

1. Окружение, которое поддерживает неверность

Достаточно сложно быть верным человеком в обществе, где у каждого есть кто-то на стороне. После общения с такими людьми появляется мысль тоже попробовать кого-нибудь найти. Поэтому важно обращать внимание на то, какой образ жизни ведут люди в окружении вашего партнера.

Избавьтесь от изменщиков, но не ставьте крест на всех отношениях. Ведь из опрошенных 484 человек только 2 % выступают за свободные отношения. Большая же часть предпочитает хранить верность.