Пластические хирурги рассказали, как изменятся каноны красоты в 2019 году

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Кто может лучше знать о современных стандартах красоты, как не пластические хирурги? Именно к ним каждый день идут люди с просьбой: «Сделайте то-то, как у...» И если с 2016 года клиенты чаще ориентировались на внешность Ким Кардашьян и ее сестер, а главной мотивацией лечь под нож было желание хорошо получаться на селфи, то в 2019 году наметилась настоящая революция красоты. Из статьи вы узнаете, какие стандарты теперь кажутся идеальными, а какие изменения во внешности ушли в прошлое.

AdMe.ru предупреждает, что информация носит развлекательный характер, и напоминает, что мода быстротечна и не стоит за ней гнаться.

Грудь как у Кейт Хадсон

Еще в прошлом году фанаты Лары Крофт были разочарованы актрисой Алисией Викандер, которую утвердили на главную роль в новом фильме, из-за скромного размера груди девушки. С 2016 года женщины стабильно просили пластических хирургов сделать им формы побольше. Сейчас же эта тенденция утихает: в моде естественные пропорции, и теперь клиенты просят сделать так, чтобы никто не догадался о хирургических вмешательствах, а самым популярным примером стала грудь Кейт Хадсон. Интересно и то, что продажи нижнего белья с эффектом пуш-ап также сократились, а результаты исследований поставили окончательную точку в животрепещущем для многих вопросе: что нравится мужчинам? Оказалось, что важен не размер, а форма и плотность груди.

Губы как у Дженнифер Лоуренс

И в этой долгоиграющей тенденции наметились изменения. Сегодня клиенты хотят сохранить особенности своего лица, поэтому изменения должны быть едва заметными. Предполагается, что самой популярной процедурой в 2019 году станет не увеличение губ филлерами, а их подтяжка: со временем промежуток между носом и губой увеличивается. Чтобы вернуть молодость, лук Купидона подтягивают вверх. Американское общество пластических хирургов провело опрос, в ходе которого выяснилось, что люди считают самыми привлекательными губы актрисы Дженнифер Лоуренс. И это в очередной раз доказывает, что большинству нравятся естественные черты лица.

Нос как у Меган Маркл

Если вы скажете, что у герцогини Сассекской нос неидеален, то будете правы — и именно этим обуславливают его популярность пластические хирурги. Образ «девушки по соседству» стал более привлекательным, чем кукольные черты лица.

Скулы как у Селены Гомес

Еще пару лет назад в погоне за выраженными скулами и худыми щеками многие записались на удаление комочков Биша. Сами же хирурги не в восторге от такой процедуры: во-первых, не на всех заметен результат, а во-вторых, лицо кажется уставшим и возрастным. Сегодня клиенты просят добавить объема щекам, чтобы добиться эффекта «бэбифейс» (детского лица), например как у Селены Гомес.

Вывод

2019 год должен стать тем переломным моментом, когда многие перестанут считать красивыми гипертрофированные части лица и тела. В моде небольшие вмешательства, которые не меняют природные черты. По мнению экспертов, основным потоком клиентов станут молодые люди (до 30 лет), которые будут проводить профилактические процедуры, чтобы в дальнейшем избежать кардинального вмешательства в их внешность.