Пирамида Дилтса, которая объясняет, почему вы имеете именно то, что имеете

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, почему в жизни все происходит именно таким образом и почему мы все живем по-разному: кто-то успешен, а кто-то никак не может наладить дела.

AdMe.ru делится принципом пирамиды Дилтса, поняв который, можно изменить жизнь в лучшую сторону.

Главный смысл пирамиды

Пирамида Дилтса — это то, что должен знать и понимать абсолютно каждый человек. И на это есть как минимум две веские причины:

  • возможность проанализировать свою жизнь; анализ с помощью вопросов в данной пирамиде поможет выяснить моменты жизни, которые влияют на ваш путь;
  • шанс повлиять на жизнь; когда вы разберетесь со всеми проблемами, появится четкое представление о том, как же нужно действовать, чтобы дорога жизни повернула в нужную именно вам сторону.

Уровни пирамиды

Прежде чем переходить к разбору уровней пирамиды и поиску ответов, нужно знать главную хитрость: ответ на вопрос каждого уровня можно найти на вышестоящем уровне.

Уровень 1. Что я имею?

Вопрос этого уровня напрямую связан с вашими бытовыми делами, финансами, семьей и всем, что касается вашего окружения. Здесь разумным будет вопрос, касающийся того, почему вы имеете то, что имеете. А чтобы найти на него ответ, нужно перейти на уровень выше.

Уровень 2. Что я делаю?

Вопрос этого уровня, как это очевидно, связан уже с действиями. Логично, что именно действия влияют на то, что мы имеем в итоге. И разумным будет задуматься о том, почему же мы делаем то, что делаем. Ответ на этот вопрос даст следующий уровень.

Уровень 3. Как я выбираю?

Безусловно, далеко не последнее место в жизни занимают сделанные нами выборы. На них могут влиять разные факторы: цели, состояние здоровья, степень увлеченности и т. д. Но и здесь просится дополнительный вопрос: почему мы выбираем то, что выбираем? Разгадку по традиции нужно искать на ступеньку выше.

Уровень 4. Во что я верю?

Тут дело касается убеждений отдельно взятого человека. Если, например, человек верит в то, что все может прийти без усилий, то он и не будет слишком стараться; однако если он убежден, что везде нужен труд и тогда цели будут достигнуты, то очевидно, что такой человек будет делать все возможное. Но почему мы верим именно в то, что верим?

Уровень 5. Кто я такой?

Исходя из названия уровня, можно сделать вывод, что речь здесь идет о самосознании и самопонимании (именно эти понятия способны определить нашу веру). Очень важно реалистично себя оценивать, не занижая при этом достоинства и не скрывая недостатки, над которыми нужно работать.

Уровень 6. Зачем я живу?

И самый последний уровень касается главного — смысла жизни. Важно иметь какую-то миссию, с которой можно будет легко идти по жизни, не противореча себе, своим убеждениям, выборам и действиям.

Таким образом, если правильно найти ответы на все поставленные вопросы, которые взаимосвязаны, то можно выявить пробелы в нынешней жизни. А как известно, намного проще заниматься самосовершенствованием, если четко представляешь свои слабые стороны. Честные ответы на вопросы пирамиды Дилтса способны улучшить жизнь любому из нас.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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  • 25 января 2018
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