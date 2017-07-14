Первый цвет, который вы увидели на картинке, расскажет о вас кое-что новое

AdMe.ru предлагает вам узнать о себе кое-что новое.

Первый цвет, который вы найдете среди этих букв, раскроет интересные факты о вас и вашей жизни.

Синий

Если первым бросился в глаза синий цвет, то вы позитивный человек. Вы всегда жизнерадостны, видите хорошую сторону во всем, а в ваших глазах всегда горит искра. Вы знаете, что подарить улыбку очень легко, и с радостью освещаете ею свою жизнь и жизнь окружающих.

Красный

Вы считаете, что мысли в сочетании с делами приводят к успеху. Вы уверены и точно знаете, чего хотите от жизни и как этого добиться. Имеете все средства и силы для исполнения заветной мечты.

Зеленый

Вы добрый человек, который всегда защитит. Рядом с вами всегда есть тот, кто вас поддержит или тот, кого могли бы поддержать вы сами. То, что отдаете, всегда возвращается, Вселенная — постоянный источник вашей энергии.

Белый

С раннего возраста вы поняли, что существуют взлеты и падения, но нужно обрести гармонию, чтобы продлить моменты радости. Белый цвет ассоциируется с с совершенством, верностью и невинностью.

Желтый

Вы пытаетесь убрать из своей жизни все эмоции и мысли, которые не приносят радости, мира, счастья и благополучия. Стремитесь к установлению новых контактов, очень любознательны и проявляете активный интерес ко всему вокруг, легко приспосабливаетесь к людям и обстоятельствам.

Черный

Словом, на этот цвет обратит внимание не каждый, но тот, кто первым увидит его, определенно имеет особый взгляд на этот мир и жизнь. Вы тот человек, который может бросить вызов принятым нормам и найти новые и лучшие подходы к различным ситуациям.

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