Первый цвет, который вы увидели на картинке, расскажет о вас кое-что новое

Если первым бросился в глаза синий цвет, то вы позитивный человек. Вы всегда жизнерадостны, видите хорошую сторону во всем, а в ваших глазах всегда горит искра. Вы знаете, что подарить улыбку очень легко, и с радостью освещаете ею свою жизнь и жизнь окружающих.