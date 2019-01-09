Первое изображение, которые вы увидите, расскажет самое главное о вашей личности

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Исследования доказывают: все люди интерпретируют по-разному то, что видят. Восприятие зависит от личности. Наши глаза устроены одинаково, но мозг воспринимает только те детали, которые для нас наиболее значимы. Некоторые несложные тесты помогают понять, что для нас важно больше всего.

Мы в AdMe.ru любим открывать новые грани личности. Конечно, большинство таких тестов — всего лишь шутка, не стоит воспринимать результаты уж слишком серьезно. С другой стороны, некоторые из них могут открыть те стороны характера, о которых вы, возможно, еще не догадывались.

1. Что вы увидели первым?

Зебра: вы экстраверт. Наверняка вы много говорите, любите вечеринки, новые знакомства и новый опыт. Следовать рутине — это не ваш стиль. Лев: вы интроверт. Скорее всего, вы любите проводить время наедине с собой или в компании с любимым человеком. Хороший вечер для вас — это бокал вкусного напитка и несколько эпизодов любимого телешоу или сериала.

2. Что вы увидели первым?

Дерево: иногда вы можете казаться другим несколько тихим, но это вовсе не из-за застенчивости. На самом деле вы находитесь в гармонии с собой и не ищете чужого одобрения. Горилла: вы максималист и перфекционист. Это неплохо, если помнить, что иногда чрезмерная критика может нанести вред как вам, так и окружающим. Лев: вы сильная личность, готовы к противостоянию и не любите, когда кто-то стоит на пути. Рыба: вы чувствительный, мягкий и заботливый человек. Это прекрасные качества, но не позволяйте людям воспринимать вашу заботу как должное.

3. Что вы увидели первым?

Ребенок: для счастья вам необходимо иметь время, которые вы потратите только на себя. Не стоит чувствовать из-за этого вину — это просто часть натуры. Пара: вы высоко цените дружбу. Наверняка любите шумные вечеринки и большие компании, но по-настоящему вы привязаны лишь к нескольким людям и готовы сделать для них практически все. Деревья: вы всегда открыты для нового опыта и впечатлений. Перемены — вот что вы любите больше всего, независимо от того, чего они касаются: новых знакомств, работы или хобби.

4. Что вы увидели первым?

Деревья: у вас отличная интуиция, к которой стоит прислушиваться как можно чаще. Вы любите спокойное времяпровождение наедине с собой и большую часть времени пребываете в умиротворении. Тигр: «не тревожь беду, пока беда не потревожит тебя» — это о вас. У вас сильный и гибкий ум, вы никогда не сомневаетесь, что принятое вами решение было единственно верным.

5. Что вы увидели первым?

Деревья: вашей нескончаемой энергии можно только позавидовать. Вы спонтанны и всегда открыты новому, а ваши дни редко походят один на другой. Лицо: вам нравится, когда дела идут так, как нужно. Вы стараетесь предусмотреть каждую мелочь, а планы на ближайший день, неделю и даже месяц помогают почувствовать себя комфортно и безопасно.

6. Что вы увидели первым?

Саксофонист: вы очень активны, всегда в центре внимания и легко заводите друзей. Это очень полезный навык, главное, не забывайте, что иногда нужно давать себе передышку. Лицо: шумные вечеринки — это не для вас. После долгого вечера в большой компании вы, скорее всего, чувствуете себя эмоционально и физически выжатым.

7. Что вы увидели первым?

Лицо: вы твердо стоите на земле. Окружающие говорят, что вы легкий в общении, понимающий, искренний и заботливый человек. Две фигуры: вы склонны к конкуренции. И речь не только о спорте или работе — вы хотите быть лучшим во всем, что делаете. Высокая планка и масштабные цели, безусловно, заслуживают уважения, но помните, что на пути к достижениям необходим отдых.

Насколько описания соответствуют вашей личности? Расскажите о своих результатах в комментариях и не забудьте поделиться тестом с друзьями.