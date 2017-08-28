Первое, что вы увидите на рисунке, расскажет о вашем характере

Оптические тесты-иллюзии, когда одно изображение перетекает в другое, невероятно популярны. И не только среди пользователей интернета — подобные тесты используют психологи. Важно зафиксировать тот образ, который вы увидели первым. Наверняка через доли секунды вы увидите все по-другому.

AdMe.ru предлагает вам пройти подобный тест. Не стоит воспринимать его результаты на 100 % всерьез. Это не готовый ответ на вопрос, кто вы есть, а лишь информация к размышлению о вашем «я».

1.

Варианты интерпретации:
  • Лев. Скорее всего, вы любите смотреть в самую суть вещей, не боитесь заглядывать в глаза своим страхам. Вас можно назвать смелым человеком.
  • Экзотическая птица. Возможно, вы несколько легкомысленны, в некоторых вещах даже беспечны. При этом вам не чужды творческие порывы и желание преобразовывать мир.

2.

Варианты интерпретации:
  • Утка. Вероятно, ваша жизнь подчинена эмоциональным порывам, вы подвержены перепадам настроения и склонны к импульсивному принятию решений.
  • Кролик. Вы, скорее всего, любитель просчитать все наперед. Ваша жизнь подчинена логике, хотя это вовсе не означает, что вы холодный и бесчувственный человек.

3.

Варианты интерпретации:
  • 2 крокодила. Скорее всего, вам нравится держать ситуацию под контролем, быть хозяином положения. При этом вы не тиран, а скорее заботливый глава, руководитель, лидер.
  • Птица. Возможно, вы не против того, чтобы вами руководили, вели вас через тернии этой жизни к звездам. Это не значит, что у вас нет собственного мнения, просто вы нередко уступаете и легко идете на компромисс. Именно поэтому вы открыты и общительны.

4.

Варианты интерпретации:
  • Морда собаки. Скорее всего, вы начали анализ изображения стандартно — слева направо. Это не говорит о том, что вы заурядная личность, скорее подчеркивает нормальную, привычную логику и склонность к спокойному анализу действительности. Да и скорее всего добравшись глазами до края, вы разглядели и второе изображение.
  • Лапа и хвост собаки. Если вы анализировали изображение справа налево или же сразу заметили его неоднозначность, то, скорее всего, вы любите нестандартные ходы. Это не означает, что у вас отсутствует логика. Просто вы любите творческий подход к решению любых задач.

Бонус

Варианты интерпретации:
  • Росомаха. Наверное, вы ярый поклонник Marvel. Вас хлебом не корми — дай насладиться харизмой Тони Старка, железной выдержкой Капитана Америки или тяжелым взглядом Росомахи.
  • 2 Бэтмена. Скорее всего, вы фанатеете от DC с его мрачной готэмской эстетикой и суперзлодеями первой величины. Ну и от Темного рыцаря, разумеется.

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4 Комментарии
  • 28 августа 2017
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