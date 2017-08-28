Первое, что вы увидите на рисунке, расскажет о вашем характере

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Оптические тесты-иллюзии, когда одно изображение перетекает в другое, невероятно популярны. И не только среди пользователей интернета — подобные тесты используют психологи. Важно зафиксировать тот образ, который вы увидели первым. Наверняка через доли секунды вы увидите все по-другому.

AdMe.ru предлагает вам пройти подобный тест. Не стоит воспринимать его результаты на 100 % всерьез. Это не готовый ответ на вопрос, кто вы есть, а лишь информация к размышлению о вашем «я».