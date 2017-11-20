Первое, что вы увидите на этих 5 картинках, расскажет, что сейчас происходит в вашей жизни
То, что мы склонны замечать в первую очередь, может быть отражением нашего текущего состояния. Двойственные изображения, на которых одновременно присутствует несколько объектов, помогают лучше понять себя и свое отношение к жизни.
AdMe.ru предлагает тест, пройдя который вы сможете определить, какие сигналы в настоящий момент посылает вам подсознание. Просто обратите внимание, что именно на каждой из следующих картинок вы увидите первым.
Лицо или рыбы?
- Лицо. Вы социально ориентированная личность, интересуетесь людьми и любите общаться. Кроме того, вам свойственно делать ставку на интеллектуальные способности в решении повседневных задач.
- Рыбы. Вы довольны жизнью, а также склонны верить в удачу в предстоящих делах. Даже если вдруг что-то пойдет не по плану, у вас есть уверенность, что удастся легко приспособиться к новым условиям.
Замочная скважина или фигура плачущего?
- Замочная скважина. Вы смотрите на происходящее в своей жизни с любопытством. Возможно, у вас есть чувство, что скоро придется столкнуться с чем-то неизвестным, и вам это нравится.
- Фигура плачущего. Сейчас вы переживаете эмоциональное состояние, которое можете до конца не осознавать. Например, это может быть грусть, разочарование, одиночество. Кроме того, следует начать уделять больше внимания своим чувствам.
Приоткрытая дверь или нота?
- Приоткрытая дверь. Вы готовы к переменам и уже начали делать первые шаги в этом направлении. У вас есть представление, что именно будет происходить в ближайшем будущем.
- Нота. Для вас сейчас очень важно творческое самовыражение. Вам определенно есть что сказать миру. Ваш потенциал может быть успешно реализован, если приложить все необходимые усилия.
Колонны или люди?
- Колонны. Вам бывает нелегко выходить из зоны комфорта и достигать того, чего вы по-настоящему хотите. Стоит попробовать взглянуть на мир по-другому, чтобы перед вами открылись совершенно новые перспективы. Кроме того, колонны могут означать, что вы мечтательная и романтичная натура.
- Люди. Вы не чувствуете серьезных ограничений в жизни. У вас многое получается без особых усилий. Вы чувствительный, добрый человек и любите помогать другим.
Мужчина или женщина?
- Мужчина. Для девушек это может означать, что вы хотите романтических отношений и, возможно, уже находитесь в поиске подходящего партнера. В том случае, если у вас уже есть любимый человек, это может быть символом того, что вы чувствуете с ним особую связь. Если вы мужчина, скорее всего, вас беспокоит какая-то проблемная ситуация с участием другого представителя сильного пола.
- Женщина. Для девушек это может означать, что вы относитесь к жизни позитивно, чувствуете себя гармонично и уверенно. Если вы мужчина, это может говорить о том, что вы являетесь большим ценителем представительниц прекрасного пола. Возможно, вы питаете симпатию к конкретной девушке и ждете от нее ответных чувств.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru