Первое, что вы увидите на этих 5 картинках, расскажет, что сейчас происходит в вашей жизни

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То, что мы склонны замечать в первую очередь, может быть отражением нашего текущего состояния. Двойственные изображения, на которых одновременно присутствует несколько объектов, помогают лучше понять себя и свое отношение к жизни.

AdMe.ru предлагает тест, пройдя который вы сможете определить, какие сигналы в настоящий момент посылает вам подсознание. Просто обратите внимание, что именно на каждой из следующих картинок вы увидите первым.