Парень отказался платить за девушку в ресторане, и причины его отказа заставляют задуматься

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В начале 2019 года пользователь Reddit под ником CuteBananaMuffin поделился своей историей о неудачном первом свидании. Пост вызвал бурную реакцию в интернете. Люди поделились на тех, кто согласен с молодым человеком, и тех, кто резко раскритиковал его поведение. Спустя некоторое время вирусную историю заблокировали из-за количества негативных комментариев.

Мы в AdMe.ru любим ходить на свидания и считаем, что все возникающие вопросы всегда можно решить мирным путем. Поэтому в этот раз мы вместе с психологами и специалистами разбираемся, кто должен платить на первом свидании.

История, всполошившая интернет

Существуют определенные сигналы, показывающие, что человек, возможно, вам не подходит. Требование заплатить более € 100 за его еду на первом свидании может быть одним из таких «звоночков». Пользователь Reddit рассказал, что на его свидании произошло именно это. После встречи молодой человек поинтересовался у девушки, не хочет ли она встретиться с ним вновь, и получил ответ, ставший для него совершенной неожиданностью.

Оказалось, что для девушки было важно, чтобы он заплатил за ужин, даже несмотря на то, что она выбрала одно из самых дорогих блюд в меню.

Его спутница придерживалась мнения, что мужчина всегда платит за еду в ресторане, невзирая на цену и тот факт, что она сама выбрала этот ресторан.

Пользователи интернета устроили дискуссию, пытаясь решить, кто прав в данной истории, но так и не пришли к единому выводу. Но что говорят про финансовую сторону свиданий психологи?

Желание соблазнить или правила этикета?

Многие считают, что оплата счета — это символ приглашения со стороны мужчины и согласия со стороны женщины. Психолог Энрико де Санктис считает, что ценность денег возрастает во время романтической встречи. «Оплачивая счет, мужчина показывает свое желание соблазнить спутницу и хочет удовлетворить ее потребности. Одновременно с этим девушка понимает, сколько „стоит“ ее согласие», — поясняет он. Специалист по этикету Алена Гиль говорит, что всегда существовало правило «кто пригласил — тот платит». Особенно это касается бизнес-встреч или делового обеда: приглашающая сторона, женщина или мужчина, всегда оплачивает счет. Однако при этом важно учитывать менталитет и традиции страны. Например, в европейских странах принято, чтобы каждый платил за себя даже на романтическом свидании, а в России оплата счета считается прерогативой мужчины.

Равноправие или рыцарство со стороны мужчины?

Интересен и тот факт, что еще несколько лет назад женщины громко настаивали на раздельной оплате счета, тем самым утверждая равноправие полов. Феминистка и журналист The New York Times Морин Доуд считает, что сейчас все больше девушек ждут инициативы со стороны мужчины, так как этот жест доказывает его заинтересованность. Психолог Габриэле Траверсо полагает, что оплата счета в ресторане не имеет отношения к равноправию и феминизму. Первое свидание — это именно тот момент, когда представительница прекрасного пола мечтает увидеть своего рыцаря, готового защитить ее от всех невзгод. Именно приглашение со стороны мужчины дает ей понять, что он берет на себя некоторую ответственность. Следуя этой логике, предложение платить пополам со стороны представителя сильного пола говорит о его желании сменить гендерные роли. Он отказывается от части своей власти и ответственности.

«Женщина не должна чувствовать себя обязанной за вечер»

Несмотря на это, многие девушки видят в «счете пополам» признак мужской скупости. Они скрывают свое нежелание платить под прогрессивными взглядами и отговорками про феминизм. В любом случае для многих представителей сильного пола оплата ужина входит в понятие хорошего тона и воспитания, а продолжение вечера не входит в этот счет. По мнению психолога Траверсо, женщине не следует чувствовать себя должной за вечер. Уверенный в себе мужчина не разочаруется, если после оплаченного ужина ничего не случится. Равно как и самодостаточная женщина не должна чувствовать себя виноватой или обязанной за то, что спутник потратил деньги на ужин, ведь она уже подарила ему приятные эмоции и свое внимание.

Вопрос остается открытым. В эпоху феминизма многие пары смело делят счет пополам, уже будучи в отношениях. Но всегда есть те, кто считает, что настоящий джентльмен должен сам приглашать свою спутницу. А если женщина пригласила на свидание и выбрала место, возможно, именно она обязана заплатить за ужин? Поделитесь с нами вашим мнением.