Ответьте на 3 вопроса, чтобы понять, почему вы ошибаетесь в людях

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Существует немало популярных тестов, которые готовы рассказать нам, к какому типу личности мы относимся. Все мы их давно изучили и уже более менее разбираемся в том, какие мы сами и какие люди нас окружают. AdMe.ru предлагает тест профессора из Альбертского университета Такахико Масуда, который определяет личность с чуть иной стороны, чем мы привыкли.

Вопрос № 1: Человек в центре одинаково счастлив на обеих иллюстрациях или нет?

Вопрос № 2: Человек в центре одинаково зол на обеих иллюстрациях или нет?

Вопрос № 3: Человек в центре одинаково печален на обеих иллюстрациях или нет?

Результаты:

Если во время просмотра всех трех картинок вам казалось, что эмоция у человека в центре не меняется, то есть остается на таком же уровне, то вы обладаете «менталитетом независимости». Если же вам казалось, что эмоция на вторых изображениях менялась (становилась сильнее или слабее), то у вас «менталитет взаимозависимости».

Менталитет независимости — обладателям этого типа менталитета характерно давать оценку людям, не особо вдаваясь в детали и подробности происходящего. Все, что делают окружающие люди, на ваш взгляд, непосредственно связано с их характером. Вы считаете, что обстоятельства практически никак не влияют на поведение человека и его черты.

— обладателям этого типа менталитета характерно давать оценку людям, не особо вдаваясь в детали и подробности происходящего. Все, что делают окружающие люди, на ваш взгляд, непосредственно связано с их характером. Вы считаете, что обстоятельства практически никак не влияют на поведение человека и его черты. Менталитет взаимозависимости — для людей с этим типом менталитета важны обстоятельства, в которых происходит оценивание человека. Такие люди воспринимают человека именно в контексте, учитывая окружающую его среду. Они уверены, что каждый способен проявить себя по-разному в зависимости от ситуации.

В чем же ошибка?

Суть ошибки — в неправильном восприятии окружающих. Исследование показало, что очень часто мы обращаем внимание только на самого человека, полностью исключая контекст каждой ситуации. Особое внимание на это нужно обратить людям с «менталитетом независимости», ведь именно они не любят детали. Помните фразу «поставь себя на его место»? Это самый мудрый способ оценить человека и его поступки. Поэтому, когда делаете выводы о ком-либо, берите в расчет обстоятельства, и тогда точно не ошибетесь в человеке.